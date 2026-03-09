Trump est un « chrétien sioniste fondamentaliste »

Quelle est la doctrine des chrétiens sionistes fondamentalistes ?

Voilà qui n’est pas très simple à expli­quer, ce sont des « esprits tor­dus », selon l’expression de Julius Evola.

Selon la revue Études de jan­vier 2024, fon­dée par des Jésuites russes en 1856, « Pour les évan­gé­liques amé­ri­cains, fort atta­chés à une lec­ture lit­té­rale de la Bible, il est cer­tain que les Juifs sont un peuple d’élus, auquel Dieu a pro­mis une terre qui s’étend du ʺNil à l’Euphrateʺ et qui inclut la Judée et la Samarie, la bande de Gaza, les hau­teurs du Golan et Jérusalem Est. Pour eux, les ter­ri­toires occu­pés après la guerre des Six Jours sont les ter­ri­toires pro­mis par Dieu à Abraham, d’après la Genèse (Gn 15, 18). Du point de vue évan­gé­lique, l’existence des Juifs sert de preuve ou plu­tôt de témoi­gnage à la véra­ci­té de l’Ancien Testament. Le sou­tien incon­di­tion­nel des évan­gé­liques à Israël prend tout son sens dans une pers­pec­tive escha­to­lo­gique, cen­trée sur la ʺFin des tempsʺ, l’ʺenlèvementʺ (the Rapture) des vrais chré­tiens avant la Grande Tribulation, le com­bat de sept ans contre l’Antéchrist, la bataille d’Armageddon (le ʺmont Megiddoʺ, en hébreu), pré­cé­dant le retour du Christ en gloire, la Parousie. […]

Selon le plus célèbre des sio­nistes chré­tiens, le pas­teur John Hagee, ʺil n’est pas pos­sible de dire “Je suis chré­tien” et de ne pas aimer le peuple juifʺ. Pour des rai­sons escha­to­lo­giques, Dieu nous ordonne d’aimer le peuple juif et de défendre sa pré­sence sur la Terre sainte. Or, la Bible, selon les évan­gé­liques, ne men­tionne pas l’existence d’un peuple pales­ti­nien : les Palestiniens n’existent pas, c’est du moins l’opinion maintes fois expri­mée par des évan­gé­liques ultra­con­ser­va­teurs comme Mike Huckabee(4), ancien gou­ver­neur de l’Arkansas et can­di­dat mal­heu­reux aux pré­si­den­tielles de 2008 et de 2016. »

Pour les sio­nistes chré­tiens, « seul le retour de Jésus peut appor­ter la jus­tice aux hommes inca­pables de la créer eux-mêmes. Il faut donc hâter le retour du Christ pour qu’ad­vienne le règne mil­lé­naire du Christ, mais pour hâter ce retour, il faut orga­ni­ser celui des Juifs dans la terre qui leur a été don­née par Dieu ». (Wikipedia : article : Sionisme chrétien)

Où ça se com­plique, c’est que beau­coup de ces chré­tiens sio­nistes sont vio­lem­ment… anti­sé­mites comme John Hagee, cité plus haut, qui déclare, rap­pe­lons-le : « Il n’est pas pos­sible de dire “Je suis chré­tien” et de ne pas aimer le peuple juif » pour ensuite cla­mer son admi­ra­tion pour Adolf Hitler. C’est le même John Hagee qui a per­sua­dé Trump de dépla­cer l’ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem, sou­le­vant l’émoi des pays arabes.

Tout ceci est d’une totale inco­hé­rence ; on croit retrou­ver les dis­cours de Trump (ou ceux de Macron).

En effet, selon Wikipedia, « ce cou­rant com­prend par­mi ses prin­ci­paux repré­sen­tants des per­son­na­li­tés anti­sé­mites, tels que les pas­teurs John Hagee, pour qui Adolf Hitler fut « le bras armé de dieu », Robert Jeffress, selon lequel tous les juifs sont des­ti­nés à l’en­fer. […]

Le Premier ministre israé­lien de 1977 à 1983, Menahem Begin, encou­ra­gea les croyances des sio­nistes chré­tiens. Il culti­va ses liens avec un cer­tain nombre de diri­geants évan­gé­liques fon­da­men­ta­listes comme Jerry Falwell, David Allen Lewis, Hal Lindsey, Pat Robertson. Menahem Begin entre­tint d’ailleurs une véri­table ami­tié avec Jerry Falwell, qui reçut le prix Jabotinsky(5), témoi­gnage d’une grande recon­nais­sance des milieux natio­na­listes israé­liens. » (Wikipedia : article : Sionisme chrétien)

Le sionisme chrétien de l’administration Trump est clairement affiché

Déjà, le 18 jan­vier 2025, la revue uni­ver­si­taire The Conversation, dans un article inti­tu­lé Le sio­nisme chré­tien, une influence majeure sur la nou­velle admi­nis­tra­tion Trump, avait poin­té la pré­pon­dé­rance des sio­nistes chré­tiens au sein de l’équipe Trump qu’elle appe­lait encore « natio­na­listes chré­tiens » et rele­vait l’aspect mes­sia­nique et mys­tique de l’entourage de Donald Trump.

« Depuis une dizaine d’années, une nou­velle idéo­lo­gie s’est fabri­quée autour du can­di­dat répu­bli­cain deve­nu pré­sident en 2016 et réélu en 2024 : le natio­na­lisme chré­tien. Cette syn­thèse de cir­cons­tance joue sur la corde d’une iden­ti­té amé­ri­caine chré­tienne ʺde tou­joursʺ qui serait mena­cée par des enne­mis inté­rieurs, mais que Donald Trump – l’élu du peuple – et de Dieu – va pro­té­ger et res­tau­rer, de même qu’il va rele­ver la grande Amérique, nation ché­rie de la Providence. Le natio­na­lisme chré­tien qui défi­nit l’ère Trump a une dimen­sion sio­niste assu­mée, mal­gré son iso­la­tion­nisme offi­ciel. Cette dimen­sion est plus ancienne que le natio­na­lisme chré­tien. Depuis les années 1970–1980, le Parti répu­bli­cain a pro­gres­si­ve­ment incor­po­ré, avec la pres­sion exer­cée sur lui par la droite chré­tienne, une grille de lec­ture reli­gieuse de l’État contem­po­rain d’Israël qui semble être deve­nue com­mune par­mi ses membres et l’entourage de D. Trump. »

TV5Monde Info, dans un article inti­tu­lé : « Le sio­nisme chré­tien, une idéo­lo­gie néfaste : le cri d’a­larme venu du saint des saints de la Chrétienté » a dif­fu­sé, le 30 jan­vier 2026, un repor­tage consa­cré à la colo­nie israé­lienne sio­niste dénom­mée Trump Heigths(6), les « hau­teurs de Trump », « offerte » par ce même Trump, fon­dée le 4 juillet 2020 sur le pla­teau du Golan syrien occu­pé et annexé par Israël, un Trump qui ne semble pas s’embarrasser, tout comme l’Israël sio­niste, de la sou­ve­rai­ne­té de ces ter­ri­toires occu­pés par la force.