Guerre en Iran : brusque volte-face de Donald Trump
Donald Trump vient d’accuser publiquement son gendre Jared Kushner, son secrétaire d’État Marco Rubio, son secrétaire à la Défense Pete Hegseth et son émissaire spécial au Moyen-Orient Steve Witkoff de l’avoir induit en erreur (ou « misled » en anglais, trompé sur les intentions de l’Iran) lors d’une conférence de presse tenue le lundi soir (notre illustration ci-dessus Jared Kushner, Marco Rubio, Steve Witkoff en novembre 2025 lors de négociations sur la guerre en Ukraine).
Trump a expliqué qu’il a lancé les attaques massives sur l’Iran parce qu’il croyait, sur la base des conseils de ces proches conseillers, que l’Iran s’apprêtait à attaquer les États-Unis ou Israël de manière imminente (« the situation was very quickly approaching the point of no return »).
Trump se justifie : « Basé sur ce que Steve [Witkoff] et Jared [Kushner] et Pete [Hegseth] et d’autres me disaient, Marco [Rubio] est tellement impliqué, je pensais qu’ils [les Iraniens] allaient nous attaquer », et poursuit : « Mon gendre Jared m’a dit que si je n’attaquais pas l’Iran, l’Iran m’attaquerait. Il est juif et a partagé le lit de Netanyahu, autrement il n’a aucune qualification. Mais j’ai emmené l’Amérique en guerre sur son conseil, pas sur celui d’une agence de renseignement. »
Trump a admis que ce n’était pas son intention initiale d’attaquer l’Iran, mais qu’il avait été convaincu par ses conseillers. Certains analystes y voient un signe de tensions internes dans l’administration Trump 2.0, surtout que Kushner et Witkoff étaient impliqués dans des négociations diplomatiques avec l’Iran juste avant les frappes.
Alors que les pertes humaines et matérielles de l’US Army et de Tsahal deviennent catastrophiques et qu’Israël enregistre des destructions considérables, Trump accuse son gendre, son Secrétaire d’État, son Secrétaire à la défense et son émissaire spécial de l’avoir induit en… pic.twitter.com/aQAsWQjWSX— Rémi Philiponet 🇨🇵 (@remi_philiponet) March 12, 2026
Trump distingue explicitement le vice-président Vance
Dans ses déclarations, Trump n’inclut pas son vice-président dans le « blame game » (jeu du coupable), et reconnait que Vance était « philosophiquement un peu différent » de lui au départ — moins enthousiaste pour une intervention militaire. Trump insiste sur le fait qu’ils « s’entendent très bien » sur ce dossier.
Cette guerre lancée très hasardeusement par les États-Unis contre l’Iran sous la pression d’Israël, tourne mal pour les attaquants, comme nous l’annoncions dès le 3 mars 2026 :
Bref, tout faux !
Cette opération militaire est un échec qui se retournera contre ses instigateurs. Non seulement le peuple iranien ne s’est pas soulevé, mais fait corps dorénavant contre cette attaque. C’est tout l’inverse de l’effet escompté. Les algorithmes du Pentagone et de Tsahal ne sont visiblement pas au point(1).
Prenant conscience de son erreur,
Donald Trump fait sauter simultanément quatre gros fusibles
• son gendre Jared Kushner,
• son secrétaire d’État Marco Rubio,
• son secrétaire à la Défense Pete Hegseth
• et son émissaire spécial au Moyen-Orient Steve Witkoff.
Væ victis ! C’est la règle
Ces quatre protagonistes le savent bien. En privé, Trump réglera ça avec sa fille.
Nous savons que Trump s’est récemment longuement entretenu avec Poutine, et que celui-ci lui avait proposé une porte de sortie.
Trump fera t‑il sauter également Netanyahu, véritable instigateur de cette guerre inutile ?
La guerre cessera t‑elle ?
L’iran exigera t‑il des compensations ?
Israël cessera t‑il son agression contre le Liban ? Israël ne peut pas tenir seul face au Hezbollah et à l’Iran.
Trump a t‑il déjà négocié avec ces forces ?
Les États-Unis abandonneront-ils leurs bases militaires du Moyen-Orient ?
Et l’Ukraine dans tout ça ? Car les instigateurs de la guerre contre l’Iran sont les mêmes que les instigateurs de la guerre en Ukraine contre la Russie.
Cela fait beaucoup de questions auxquelles Trump lui-même n’a pas encore les réponses.
Il est trop tôt pour deviner ce qu’il va se passer. L’histoire s’accélère comme nous le répétons. Nous y reviendrons et continuerons notre mission d’éveil des consciences.
Je comprends Donald Trump. Il n’était guère aidé par son ministre de la Défense, dénommé Pete Hegseth, enfonceur de portes ouvertes :
https://t.me/Irna_fr/25168
Cette information majeure est occultée par la presse aux ordres.
Au début je n’y croyais pas et j’ai dû vérifier le fondé de vos informations. Et c’est bien vrai : Trump fait le ménage autour de lui.
Merci à Nice Provence Info de nous apporter cet éclairage très important pour la suite des événements.