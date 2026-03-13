Jared Kushner - Marco Rubio - Pete Hegseth - Steve Witkoff

Guerre en Iran : brusque volte-face de Donald Trump

par | 13 mars 2026 | 2 Commentaires 

Donald Trump vient d’ac­cu­ser publi­que­ment son gendre Jared Kushner, son secré­taire d’État Marco Rubio, son secré­taire à la Défense Pete Hegseth et son émis­saire spé­cial au Moyen-Orient Steve Witkoff de l’a­voir induit en erreur (ou « mis­led » en anglais, trom­pé sur les inten­tions de l’Iran) lors d’une confé­rence de presse tenue le lun­di soir (notre illus­tra­tion ci-des­sus Jared Kushner, Marco Rubio, Steve Witkoff en novembre 2025 lors de négo­cia­tions sur la guerre en Ukraine).

Trump a expli­qué qu’il a lan­cé les attaques mas­sives sur l’Iran parce qu’il croyait, sur la base des conseils de ces proches conseillers, que l’Iran s’ap­prê­tait à atta­quer les États-Unis ou Israël de manière immi­nente (« the situa­tion was very qui­ck­ly approa­ching the point of no return »).

Trump se jus­ti­fie : « Basé sur ce que Steve [Witkoff] et Jared [Kushner] et Pete [Hegseth] et d’autres me disaient, Marco [Rubio] est tel­le­ment impli­qué, je pen­sais qu’ils [les Iraniens] allaient nous atta­quer », et pour­suit : « Mon gendre Jared m’a dit que si je n’at­ta­quais pas l’Iran, l’Iran m’at­ta­que­rait. Il est juif et a par­ta­gé le lit de Netanyahu, autre­ment il n’a aucune qua­li­fi­ca­tion. Mais j’ai emme­né l’Amérique en guerre sur son conseil, pas sur celui d’une agence de ren­sei­gne­ment. »

Trump a admis que ce n’é­tait pas son inten­tion ini­tiale d’at­ta­quer l’Iran, mais qu’il avait été convain­cu par ses conseillers. Certains ana­lystes y voient un signe de ten­sions internes dans l’ad­mi­nis­tra­tion Trump 2.0, sur­tout que Kushner et Witkoff étaient impli­qués dans des négo­cia­tions diplo­ma­tiques avec l’Iran juste avant les frappes.

Trump distingue explicitement le vice-président Vance

Dans ses décla­ra­tions, Trump n’in­clut pas son vice-pré­sident dans le « blame game » (jeu du cou­pable), et recon­nait que Vance était « phi­lo­so­phi­que­ment un peu dif­fé­rent » de lui au départ — moins enthou­siaste pour une inter­ven­tion mili­taire. Trump insiste sur le fait qu’ils « s’en­tendent très bien » sur ce dossier.

Cette guerre lan­cée très hasar­deu­se­ment par les États-Unis contre l’Iran sous la pres­sion d’Israël, tourne mal pour les atta­quants, comme nous l’an­non­cions dès le 3 mars 2026 :

Bref, tout faux !
Cette opé­ra­tion mili­taire est un échec qui se retour­ne­ra contre ses ins­ti­ga­teurs. Non seule­ment le peuple ira­nien ne s’est pas sou­le­vé, mais fait corps doré­na­vant contre cette attaque. C’est tout l’inverse de l’effet escomp­té. Les algo­rithmes du Pentagone et de Tsahal ne sont visi­ble­ment pas au point(1).

Prenant conscience de son erreur,

Donald Trump fait sauter simultanément quatre gros fusibles

• son gendre Jared Kushner,
• son secré­taire d’État Marco Rubio,
• son secré­taire à la Défense Pete Hegseth
• et son émis­saire spé­cial au Moyen-Orient Steve Witkoff.

Væ victis ! C’est la règle

Ces quatre pro­ta­go­nistes le savent bien. En pri­vé, Trump régle­ra ça avec sa fille. Emoticon - Bandage tête

Nous savons que Trump s’est récem­ment lon­gue­ment entre­te­nu avec Poutine, et que celui-ci lui avait pro­po­sé une porte de sortie.

Trump fera t‑il sauter également Netanyahu, véritable instigateur de cette guerre inutile ?

La guerre ces­se­ra t‑elle ?
L’iran exi­ge­ra t‑il des com­pen­sa­tions ?
Israël ces­se­ra t‑il son agres­sion contre le Liban ? Israël ne peut pas tenir seul face au Hezbollah et à l’Iran.
Trump a t‑il déjà négo­cié avec ces forces ?
Les États-Unis aban­don­ne­ront-ils leurs bases mili­taires du Moyen-Orient ?
Et l’Ukraine dans tout ça ? Car les ins­ti­ga­teurs de la guerre contre l’Iran sont les mêmes que les ins­ti­ga­teurs de la guerre en Ukraine contre la Russie.
Cela fait beau­coup de ques­tions aux­quelles Trump lui-même n’a pas encore les réponses.Émoticône étonnement

Il est trop tôt pour devi­ner ce qu’il va se pas­ser. L’histoire s’ac­cé­lère comme nous le répé­tons. Nous y revien­drons et conti­nue­rons notre mis­sion d’é­veil des consciences.

Lire : Iran : la pro­pa­gande de guerre se met en place du 3 mars 2026

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2 Commentaires 

  1. Pastorelli le 13 mars 2026 à 22:13

    Je com­prends Donald Trump. Il n’é­tait guère aidé par son ministre de la Défense, dénom­mé Pete Hegseth, enfon­ceur de portes ouvertes :
    https://t.me/Irna_fr/25168

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  2. Fernand Jourdan le 13 mars 2026 à 21:27

    Cette infor­ma­tion majeure est occul­tée par la presse aux ordres.
    Au début je n’y croyais pas et j’ai dû véri­fier le fon­dé de vos infor­ma­tions. Et c’est bien vrai : Trump fait le ménage autour de lui.
    Merci à Nice Provence Info de nous appor­ter cet éclai­rage très impor­tant pour la suite des événements.

    Répondre

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