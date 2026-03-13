Guerre en Iran : brusque volte-face de Donald Trump

Donald Trump vient d’ac­cu­ser publi­que­ment son gendre Jared Kushner, son secré­taire d’État Marco Rubio, son secré­taire à la Défense Pete Hegseth et son émis­saire spé­cial au Moyen-Orient Steve Witkoff de l’a­voir induit en erreur (ou « mis­led » en anglais, trom­pé sur les inten­tions de l’Iran) lors d’une confé­rence de presse tenue le lun­di soir (notre illus­tra­tion ci-des­sus Jared Kushner, Marco Rubio, Steve Witkoff en novembre 2025 lors de négo­cia­tions sur la guerre en Ukraine).

Trump a expli­qué qu’il a lan­cé les attaques mas­sives sur l’Iran parce qu’il croyait, sur la base des conseils de ces proches conseillers, que l’Iran s’ap­prê­tait à atta­quer les États-Unis ou Israël de manière immi­nente (« the situa­tion was very qui­ck­ly approa­ching the point of no return »).

Trump se jus­ti­fie : « Basé sur ce que Steve [Witkoff] et Jared [Kushner] et Pete [Hegseth] et d’autres me disaient, Marco [Rubio] est tel­le­ment impli­qué, je pen­sais qu’ils [les Iraniens] allaient nous atta­quer », et pour­suit : « Mon gendre Jared m’a dit que si je n’at­ta­quais pas l’Iran, l’Iran m’at­ta­que­rait. Il est juif et a par­ta­gé le lit de Netanyahu, autre­ment il n’a aucune qua­li­fi­ca­tion. Mais j’ai emme­né l’Amérique en guerre sur son conseil, pas sur celui d’une agence de ren­sei­gne­ment. »

Trump a admis que ce n’é­tait pas son inten­tion ini­tiale d’at­ta­quer l’Iran, mais qu’il avait été convain­cu par ses conseillers. Certains ana­lystes y voient un signe de ten­sions internes dans l’ad­mi­nis­tra­tion Trump 2.0, sur­tout que Kushner et Witkoff étaient impli­qués dans des négo­cia­tions diplo­ma­tiques avec l’Iran juste avant les frappes.