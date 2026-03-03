Iran : la propagande de guerre se met en place
Nice Provence Info vous aide à décoder les titres de la presse subventionnée, qui ne cherchent pas à vous informer, mais à vous endoctriner. La semaine dernière encore nous dénoncions Ukraine : les arguties éculées de la propagande.
Aujourd’hui les mêmes techniques de manipulation sont à l’œuvre au sujet de la guerre contre l’Iran. Il faut que vous compreniez :
Le camp de la Liberté, auquel nous avons le bonheur d’appartenir, a lancé une attaque préventive contre le régime des mollahs afin de libérer le peuple iranien.
Cette intervention pacifique est couronnée de succès, tant militaires que politiques.
Qu’on se le dise !
La preuve ?
Partout dans le monde, et bien entendu à Nice, les Iraniens en exil — car ils fuient l’oppression — se réjouissent de cette intervention qui va libérer leur pays.
Nous pouvons raisonnablement estimer que ces « Iraniens de la Côte d’Azur » étaient tout au plus quelques dizaines. Il est peu probable qu’ils arriveront à faire vaciller le Pouvoir à Téhéran car les Iraniens ont manifesté par millions leur soutien au régime :
Pire encore : la propagande oublie délibérement de mentionner que ces manifestations massives ont lieu non seulement partout en Iran, mais dans de nombreux autres pays, et non des moindres : Irak, Pakistan, Yemen, Inde, Indonésie, Niger.
La Chine et la Russie ont condamné très fermement l’attaque américano-israélienne. La Chine soutient militairement l’Iran en sous-main (drones, missiles, appui technologie, intelligence).
Plus près de nous l’Espagne a ouvertement condamné ces frappes. Le Premier ministre Pedro Sánchez a qualifié l’action militaire unilatérale d” »injustifiable, dangereuse et en dehors du droit international ». L’Espagne a également interdit aux États-Unis d’utiliser certaines bases espagnoles pour des opérations offensives liées à ce conflit.
Dans les pays du Golfe où sont installées des bases militaires américaines, à savoir presque partout, les populations se réjouissent de voir les missiles et les drones iraniens se diriger vers ces bases.
Voici les principales bases américaines confirmées comme touchées ou visées directement, d’après les rapports récents (au 2 mars 2026) :
• Naval Support Activity Bahrain (siège de la 5e Flotte US à Bahreïn) : Touchée par des missiles et drones iraniens. Des explosions et des dommages à l’infrastructure ont été rapportés, avec des vidéos montrant des impacts près de la base navale.
• Al Udeid Air Base (Qatar) : La plus grande base aérienne US au Moyen-Orient. Deux missiles et un drone ont atteint la base.
• Ali Al Salem Air Base (Koweït) : Attaquée par des missiles balistiques. Des impacts confirmés, avec des dommages significatifs rapportés (y compris des allégations iraniennes de « base désactivée », contestées par les US).
• Bases en Irak : Al Asad Air Base (ouest de l’Irak) : Visée par des missiles iraniens (rapports d’attaques directes ou via proxies).
• Bases près d’Erbil (Kurdistan irakien), dont Al-Harir Airbase et zone aéroport d’Erbil : Fumée visible, impacts confirmés par missiles et drones iraniens. Plusieurs attaques rapportées sur le week-end.
• Al Dhafra Air Base (Émirats arabes unis, près d’Abou Dhabi) : Touchée par des missiles et drones iraniens, avec impacts directs sur le territoire émirati. Dégâts confirmés.
• Muwaffaq Salti Air Base (Jordanie, Azraq) : Plusieurs attaques par missiles balistiques. Interceptions jordaniennes réussies pour la plupart, mais au moins un missile a causé des dégâts ou blessures (un soldat US blessé rapporté dans certains cas).
Notre base navale d’Al Salam, située à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, a été touchée.
Les Britanniques ont également subi des dégats sur leur base aérienne d’Akrotiri au sud de l’île de Chypre.
Bien qu’il ait été décapité, le Pouvoir iranien a réagi en quelques heures à l’attaque brutale américano-israélienne. Le Pouvoir n’est jamais resté vacant. En ce sens l’objectif n’a pas été atteint. De surcroît le peuple iranien ne se soulève pas. Cette opération militaire est un échec qui se retournera contre ses instigateurs. Pire encore ! Non seulement le peuple iranien ne s’est pas soulevé, mais fait corps dorénavant contre cette attaque. C’est tout l’inverse de l’effet escompté. Les algorithmes du Pentagone et de Tsahal ne sont visiblement pas au point. Le « régime des mollahs » ne « vacille » pas. Nous invitons toutes celles et tous ceux qui se préoccupent de libérer l’Iran du joug des mollahs(1), à commencer par libérer l’Occident de son élite pédo-criminelle.
Après des années de propagande pro-vaccination et pro-Ukraine, nous sommes à présent immunisés contre les mensonges. Pas besoin de vaccin ! Lisez Nice Provence Info !
[NDLR] Notre illustration à la une : Les secouristes et le personnel militaire israéliens arpentent un site atteint par un missile iranien à Tel-Aviv [source apnews.com, 1er mars 2026]
L’expression « régime des mollahs » pour désigner l’Iran est marqueur idéologique.
« … où sont installées des bases militaires américaines » –> Déjà dans les années 1980, la carte mondiale était éloquente pour le coup : PARTOUT et énormément !
Même principe qu’en commerce : Du stock dans TOUTES les succursales (compta sur mesure), au frais des dépositaires : Stocks munitions Vs Commerces de proximité ! C’est pour notre Bien !
Le plus terrible (confirmation), comme pour le covidiot : TOUT le monde marche au pas et comme 1 seul homme !