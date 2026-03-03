Iran : la propagande de guerre se met en place

Voici les prin­ci­pales bases amé­ri­caines confir­mées comme tou­chées ou visées direc­te­ment, d’a­près les rap­ports récents (au 2 mars 2026) :

• Naval Support Activity Bahrain (siège de la 5e Flotte US à Bahreïn) : Touchée par des mis­siles et drones ira­niens. Des explo­sions et des dom­mages à l’in­fra­struc­ture ont été rap­por­tés, avec des vidéos mon­trant des impacts près de la base navale.

• Al Udeid Air Base (Qatar) : La plus grande base aérienne US au Moyen-Orient. Deux mis­siles et un drone ont atteint la base.

• Ali Al Salem Air Base (Koweït) : Attaquée par des mis­siles balis­tiques. Des impacts confir­més, avec des dom­mages signi­fi­ca­tifs rap­por­tés (y com­pris des allé­ga­tions ira­niennes de « base désac­ti­vée », contes­tées par les US).

• Bases en Irak : Al Asad Air Base (ouest de l’Irak) : Visée par des mis­siles ira­niens (rap­ports d’at­taques directes ou via proxies).

• Bases près d’Erbil (Kurdistan ira­kien), dont Al-Harir Airbase et zone aéro­port d’Erbil : Fumée visible, impacts confir­més par mis­siles et drones ira­niens. Plusieurs attaques rap­por­tées sur le week-end.

• Al Dhafra Air Base (Émirats arabes unis, près d’Abou Dhabi) : Touchée par des mis­siles et drones ira­niens, avec impacts directs sur le ter­ri­toire émi­ra­ti. Dégâts confir­més.

• Muwaffaq Salti Air Base (Jordanie, Azraq) : Plusieurs attaques par mis­siles balis­tiques. Interceptions jor­da­niennes réus­sies pour la plu­part, mais au moins un mis­sile a cau­sé des dégâts ou bles­sures (un sol­dat US bles­sé rap­por­té dans cer­tains cas).

Notre base navale d’Al Salam, située à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, a été touchée.

Les Britanniques ont éga­le­ment subi des dégats sur leur base aérienne d’Akrotiri au sud de l’île de Chypre.