Tel Aviv Bombardement Iranien - 28 février 2026

Iran : la propagande de guerre se met en place

par | 3 mars 2026 | 1 com­men­taire

Nice Provence Info vous aide à déco­der les titres de la presse sub­ven­tion­née, qui ne cherchent pas à vous infor­mer, mais à vous endoc­tri­ner. La semaine der­nière encore nous dénon­cions Ukraine : les argu­ties écu­lées de la pro­pa­gande

Aujourd’hui les mêmes tech­niques de mani­pu­la­tion sont à l’œuvre au sujet de la guerre contre l’Iran. Il faut que vous compreniez :

Le camp de la Liberté, auquel nous avons le bon­heur d’ap­par­te­nir, a lan­cé une attaque pré­ven­tive contre le régime des mol­lahs afin de libé­rer le peuple ira­nien.
Cette inter­ven­tion paci­fique est cou­ron­née de suc­cès, tant mili­taires que poli­tiques.
Qu’on se le dise !

La preuve ?

Partout dans le monde, et bien enten­du à Nice, les Iraniens en exil — car ils fuient l’op­pres­sion — se réjouissent de cette inter­ven­tion qui va libé­rer leur pays.

Nice-Matin - 3 mars 2026 - Iran libéré

Nous pou­vons rai­son­na­ble­ment esti­mer que ces « Iraniens de la Côte d’Azur » étaient tout au plus quelques dizaines. Il est peu pro­bable qu’ils arri­ve­ront à faire vaciller le Pouvoir à Téhéran car les Iraniens ont mani­fes­té par mil­lions leur sou­tien au régime :

Pire encore : la pro­pa­gande oublie déli­bé­re­ment de men­tion­ner que ces mani­fes­ta­tions mas­sives ont lieu non seule­ment par­tout en Iran, mais dans de nom­breux autres pays, et non des moindres : Irak, Pakistan, Yemen, Inde, Indonésie, Niger.
La Chine et la Russie ont condam­né très fer­me­ment l’at­taque amé­ri­ca­no-israé­lienne. La Chine sou­tient mili­tai­re­ment l’Iran en sous-main (drones, mis­siles, appui tech­no­lo­gie, intelligence).

Plus près de nous l’Espagne a ouver­te­ment condam­né ces frappes. Le Premier ministre Pedro Sánchez a qua­li­fié l’ac­tion mili­taire uni­la­té­rale d” »injus­ti­fiable, dan­ge­reuse et en dehors du droit inter­na­tio­nal ». L’Espagne a éga­le­ment inter­dit aux États-Unis d’u­ti­li­ser cer­taines bases espa­gnoles pour des opé­ra­tions offen­sives liées à ce conflit.

Dans les pays du Golfe où sont ins­tal­lées des bases mili­taires amé­ri­caines, à savoir presque par­tout, les popu­la­tions se réjouissent de voir les mis­siles et les drones ira­niens se diri­ger vers ces bases.

Voici les prin­ci­pales bases amé­ri­caines confir­mées comme tou­chées ou visées direc­te­ment, d’a­près les rap­ports récents (au 2 mars 2026) :
• Naval Support Activity Bahrain (siège de la 5e Flotte US à Bahreïn) : Touchée par des mis­siles et drones ira­niens. Des explo­sions et des dom­mages à l’in­fra­struc­ture ont été rap­por­tés, avec des vidéos mon­trant des impacts près de la base navale.
• Al Udeid Air Base (Qatar) : La plus grande base aérienne US au Moyen-Orient. Deux mis­siles et un drone ont atteint la base.
• Ali Al Salem Air Base (Koweït) : Attaquée par des mis­siles balis­tiques. Des impacts confir­més, avec des dom­mages signi­fi­ca­tifs rap­por­tés (y com­pris des allé­ga­tions ira­niennes de « base désac­ti­vée », contes­tées par les US). 
• Bases en Irak : Al Asad Air Base (ouest de l’Irak) : Visée par des mis­siles ira­niens (rap­ports d’at­taques directes ou via proxies).
• Bases près d’Erbil (Kurdistan ira­kien), dont Al-Harir Airbase et zone aéro­port d’Erbil : Fumée visible, impacts confir­més par mis­siles et drones ira­niens. Plusieurs attaques rap­por­tées sur le week-end.
• Al Dhafra Air Base (Émirats arabes unis, près d’Abou Dhabi) : Touchée par des mis­siles et drones ira­niens, avec impacts directs sur le ter­ri­toire émi­ra­ti. Dégâts confir­més.
• Muwaffaq Salti Air Base (Jordanie, Azraq) : Plusieurs attaques par mis­siles balis­tiques. Interceptions jor­da­niennes réus­sies pour la plu­part, mais au moins un mis­sile a cau­sé des dégâts ou bles­sures (un sol­dat US bles­sé rap­por­té dans cer­tains cas).

Notre base navale d’Al Salam, située à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, a été touchée.

Les Britanniques ont éga­le­ment subi des dégats sur leur base aérienne d’Akrotiri au sud de l’île de Chypre.

Bien qu’il ait été déca­pi­té, le Pouvoir ira­nien a réagi en quelques heures à l’at­taque bru­tale amé­ri­ca­no-israé­lienne. Le Pouvoir n’est jamais res­té vacant. En ce sens l’ob­jec­tif n’a pas été atteint. De sur­croît le peuple ira­nien ne se sou­lève pas. Cette opé­ra­tion mili­taire est un échec qui se retour­ne­ra contre ses ins­ti­ga­teurs. Pire encore ! Non seule­ment le peuple ira­nien ne s’est pas sou­le­vé, mais fait corps doré­na­vant contre cette attaque. C’est tout l’in­verse de l’ef­fet escomp­té. Les algo­rithmes du Pentagone et de Tsahal ne sont visi­ble­ment pas au point. Le « régime des mol­lahs » ne « vacille » pas. Nous invi­tons toutes celles et tous ceux qui se pré­oc­cupent de libé­rer l’Iran du joug des mol­lahs(1), à com­men­cer par libé­rer l’Occident de son élite pédo-criminelle.

Après des années de pro­pa­gande pro-vac­ci­na­tion et pro-Ukraine, nous sommes à pré­sent immu­ni­sés contre les men­songes. Pas besoin de vac­cin ! Lisez Nice Provence Info !

[NDLR] Notre illus­tra­tion à la une : Les secou­ristes et le per­son­nel mili­taire israé­liens arpentent un site atteint par un mis­sile ira­nien à Tel-Aviv [source apnews.com, 1er mars 2026]

L’expression « régime des mol­lahs » pour dési­gner l’Iran est mar­queur idéologique. 

1 commentaire

  1. Tutux0743 le 3 mars 2026 à 16:14

    « … où sont ins­tal­lées des bases mili­taires amé­ri­caines » –> Déjà dans les années 1980, la carte mon­diale était élo­quente pour le coup : PARTOUT et énor­mé­ment !
    Même prin­cipe qu’en com­merce : Du stock dans TOUTES les suc­cur­sales (comp­ta sur mesure), au frais des dépo­si­taires : Stocks muni­tions Vs Commerces de proxi­mi­té ! C’est pour notre Bien !
    Le plus ter­rible (confir­ma­tion), comme pour le covi­diot : TOUT le monde marche au pas et comme 1 seul homme !

    Répondre

