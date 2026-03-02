Mairie Le Cannet - Drapeau Ukraine - Janvier 2023

Le Cannet comme à Nice ?

Tout de suite après la dis­so­lu­tion par Emmanuel Macron de l’Assemblée natio­nale le 9 juin 2024, Éric Ciotti, alors pré­sident du par­ti Les Républicains (LR), annon­çait dans une inter­view sur TF1 son appel à une « alliance » natio­nale entre LR et le RN pour les légis­la­tives anti­ci­pées des 30 juin et 7 juillet sui­vants. Il ajou­tait que c’é­tait ce que vou­lait « la vaste majo­ri­té des élec­teurs » de droite.

Bien enten­du, tout le monde a fus­ti­gé cette déci­sion puisqu’Éric Ciotti fai­sait sau­ter le ver­rou qui régit la poli­tique en France depuis François Mitterrand(1). Le 12 juin 2024, le bureau poli­tique l’a una­ni­me­ment exclu de la pré­si­dence. Il a alors fon­dé son propre mou­ve­ment, l’Union des Droites pour la République (UDR), en août 2024, pour pour­suivre cette ligne.

Aujourd’hui Éric Ciotti est en passe de débou­lon­ner Christian Estrosi, maire de Nice depuis mars 2008, et ancien ministre, aujourd’­hui « macron-com­pa­tible ».

Nice Matin - 25 nnovembre 2021 - Estrosi Macron gaulliste

Ce scénario niçois pourrait-il se reproduire au Cannet ?

Au Cannet, Franck Galbert (can­di­dat RN offi­ciel, conseiller muni­ci­pal sor­tant) reven­dique expli­ci­te­ment un « sou­tien élar­gi du RPR (mou­ve­ment de Franck Allisio, proche de Ciotti) et de l’UDR ». Il se pré­sente comme une alter­na­tive « unie » face au fief his­to­rique de Michèle Tabarot (LR, qui a tou­jours com­bat­tu l’al­liance Ciotti et reste sur une ligne anti-RN). Franck Galbert a même décla­ré être prêt à sou­te­nir Tabarot si elle avait ral­lié Ciotti. On en est loin puisque Michèle Tabarot choi­sit d’in­tè­grer sur sa liste Mike Castro Demaria, can­di­dat décla­ré macroniste !

Michèle Tabarot - Le Cannet 2026

Michèle Tabarot sur les pan­neaux électoraux

« Continuons ensemble », mais avec qui ?

Toute réfé­rence à son par­ti LR a dis­pa­ru, tan­dis que Michèle Tabarot reste très dis­crète sur son alliance avec le par­ti pré­si­den­tiel En Marche ! 

Rappelons ici que Michèle Tabarot est la sœur de Philippe Tabarot, actuel ministre des Transports(2).

Franck Galbert fus­tige bien enten­du cette alliance sou­ter­raine dans son der­nier communiqué :

Cet élé­ment fac­tuel éclaire d’un jour nou­veau les dyna­miques poli­tiques locales, et per­met notam­ment de mieux com­prendre le contexte des der­nières élec­tions légis­la­tives sur la 8e cir­cons­crip­tion. L’alliance entre la droite his­to­rique et la majo­ri­té pré­si­den­tielle, jus­qu’i­ci
dis­crète, est désor­mais offi­cielle et assu­mée sur notre com­mune.
Face à cette coa­li­tion de fait, la liste RNUDR que j’ai l’hon­neur de conduire se posi­tionne
aujourd’­hui comme la seule véri­table alter­na­tive de droite et d’op­po­si­tion au Cannet.

Franck Galbert - Le Cannet 2026

Cette « alliance des droites » réussira t‑elle à Franck Galbert comme elle semble réussir à Éric Ciotti ?

Auquel cas les Alpes Maritimes pour­raient consti­tuer un « labo­ra­toire local » de la fin du « Front répu­bli­cain » qui exclut 25 % des élec­teurs fran­çais de la vie politique.

Nice Provence Info dénonce inlas­sa­ble­ment cet arti­fice.
Lire par exemple : « Extrême droite » : la mar­tin­gale inoxy­dable du 25 avril 2022

Philippe Tabarot, ministre des Transports d’Emmanuel Macron, a lour­de­ment expri­mé son atta­che­ment au réseau Sarkozy lorsque son par­rain fut condam­né à la pri­son : « Mes pen­sées vont à Nicolas Sarkozy et à ses proches qui l’accompagnent avec cou­rage et digni­té dans cette épreuve. Je lui redis tout mon res­pect pour l’engagement et le dévoue­ment dont il a fait preuve pour notre pays. » (21 octobre 2025)
Post X [post:66]

