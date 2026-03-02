Le Cannet comme à Nice ?
Tout de suite après la dissolution par Emmanuel Macron de l’Assemblée nationale le 9 juin 2024, Éric Ciotti, alors président du parti Les Républicains (LR), annonçait dans une interview sur TF1 son appel à une « alliance » nationale entre LR et le RN pour les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet suivants. Il ajoutait que c’était ce que voulait « la vaste majorité des électeurs » de droite.
Bien entendu, tout le monde a fustigé cette décision puisqu’Éric Ciotti faisait sauter le verrou qui régit la politique en France depuis François Mitterrand(1). Le 12 juin 2024, le bureau politique l’a unanimement exclu de la présidence. Il a alors fondé son propre mouvement, l’Union des Droites pour la République (UDR), en août 2024, pour poursuivre cette ligne.
Aujourd’hui Éric Ciotti est en passe de déboulonner Christian Estrosi, maire de Nice depuis mars 2008, et ancien ministre, aujourd’hui « macron-compatible ».
Ce scénario niçois pourrait-il se reproduire au Cannet ?
Au Cannet, Franck Galbert (candidat RN officiel, conseiller municipal sortant) revendique explicitement un « soutien élargi du RPR (mouvement de Franck Allisio, proche de Ciotti) et de l’UDR ». Il se présente comme une alternative « unie » face au fief historique de Michèle Tabarot (LR, qui a toujours combattu l’alliance Ciotti et reste sur une ligne anti-RN). Franck Galbert a même déclaré être prêt à soutenir Tabarot si elle avait rallié Ciotti. On en est loin puisque Michèle Tabarot choisit d’intègrer sur sa liste Mike Castro Demaria, candidat déclaré macroniste !
« Continuons ensemble », mais avec qui ?
Toute référence à son parti LR a disparu, tandis que Michèle Tabarot reste très discrète sur son alliance avec le parti présidentiel En Marche !
Rappelons ici que Michèle Tabarot est la sœur de Philippe Tabarot, actuel ministre des Transports(2).
Franck Galbert fustige bien entendu cette alliance souterraine dans son dernier communiqué :
Cet élément factuel éclaire d’un jour nouveau les dynamiques politiques locales, et permet notamment de mieux comprendre le contexte des dernières élections législatives sur la 8e circonscription. L’alliance entre la droite historique et la majorité présidentielle, jusqu’ici
discrète, est désormais officielle et assumée sur notre commune.
Face à cette coalition de fait, la liste RN – UDR que j’ai l’honneur de conduire se positionne
aujourd’hui comme la seule véritable alternative de droite et d’opposition au Cannet.
Nice Provence Info dénonce inlassablement cet artifice.
Lire par exemple : « Extrême droite » : la martingale inoxydable du 25 avril 2022
Philippe Tabarot, ministre des Transports d’Emmanuel Macron, a lourdement exprimé son attachement au réseau Sarkozy lorsque son parrain fut condamné à la prison : « Mes pensées vont à Nicolas Sarkozy et à ses proches qui l’accompagnent avec courage et dignité dans cette épreuve. Je lui redis tout mon respect pour l’engagement et le dévouement dont il a fait preuve pour notre pays. » (21 octobre 2025)
