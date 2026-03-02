Le Cannet comme à Nice ?

Tout de suite après la dis­so­lu­tion par Emmanuel Macron de l’Assemblée natio­nale le 9 juin 2024, Éric Ciotti, alors pré­sident du par­ti Les Républicains (LR), annon­çait dans une inter­view sur TF1 son appel à une « alliance » natio­nale entre LR et le RN pour les légis­la­tives anti­ci­pées des 30 juin et 7 juillet sui­vants. Il ajou­tait que c’é­tait ce que vou­lait « la vaste majo­ri­té des élec­teurs » de droite.

Bien enten­du, tout le monde a fus­ti­gé cette déci­sion puisqu’Éric Ciotti fai­sait sau­ter le ver­rou qui régit la poli­tique en France depuis François Mitterrand(1). Le 12 juin 2024, le bureau poli­tique l’a una­ni­me­ment exclu de la pré­si­dence. Il a alors fon­dé son propre mou­ve­ment, l’Union des Droites pour la République (UDR), en août 2024, pour pour­suivre cette ligne.

Aujourd’hui Éric Ciotti est en passe de débou­lon­ner Christian Estrosi, maire de Nice depuis mars 2008, et ancien ministre, aujourd’­hui « macron-com­pa­tible ».

Ce scénario niçois pourrait-il se reproduire au Cannet ?

Au Cannet, Franck Galbert (can­di­dat RN offi­ciel, conseiller muni­ci­pal sor­tant) reven­dique expli­ci­te­ment un « sou­tien élar­gi du RPR (mou­ve­ment de Franck Allisio, proche de Ciotti) et de l’UDR ». Il se pré­sente comme une alter­na­tive « unie » face au fief his­to­rique de Michèle Tabarot (LR, qui a tou­jours com­bat­tu l’al­liance Ciotti et reste sur une ligne anti-RN). Franck Galbert a même décla­ré être prêt à sou­te­nir Tabarot si elle avait ral­lié Ciotti. On en est loin puisque Michèle Tabarot choi­sit d’in­tè­grer sur sa liste Mike Castro Demaria, can­di­dat décla­ré macroniste !

« Continuons ensemble », mais avec qui ?

Toute réfé­rence à son par­ti LR a dis­pa­ru, tan­dis que Michèle Tabarot reste très dis­crète sur son alliance avec le par­ti pré­si­den­tiel En Marche !

Rappelons ici que Michèle Tabarot est la sœur de Philippe Tabarot, actuel ministre des Transports(2).

Franck Galbert fus­tige bien enten­du cette alliance sou­ter­raine dans son der­nier communiqué :