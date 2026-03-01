Publicité Jalousie

A t‑on besoin de jalousie pour vendre des pergolas ?

par | 1 mars 2026 | Aucun com­men­taire

Mais que vient faire dans nos colonnes cette publicité incongrue sur les pergolas ?

Alors que la pla­nète entre dans une pro­fonde période chao­tique, avec une nou­velle vraie guerre au Moyen-Orient après celle en Ukraine, est-il oppor­tun de s’in­ter­ro­ger sur l’ac­qui­si­tion d’une pergola ? 

Pourquoi pas ?

La vie conti­nue, et doit conti­nuer en période de guerre. Même sir Macron clame « Nous sommes en guerre », lui-même et l’en­semble de nos diri­geants ne réduisent en rien leur train de vie. Il faut bien que ces élus et ces hauts fonc­tion­naires dépensent leur argent. Alors pour­quoi pas des pergolas ?

Ce qui nous inter­pelle dans cette cam­pagne publi­ci­taire, c’est la démarche qui exploite la jalou­sie sont cou­rantes. Certes ces publi­ci­tés sont cou­rantes. C’est qu’elles doivent être effi­caces. Voici quelques exemples typiques :
1. Automobiles de luxe
« Votre voi­sin a une Porsche ? Vous aus­si, vous pou­vez l’avoir. »
→ Joue sur l’envie sociale et le sta­tut.
2. Mode et acces­soires de luxe
« Elle porte un sac Chanel. Pourquoi pas vous ? »
→ Crée un sen­ti­ment d’exclusion ou de désir d’appartenance.
3. Immobilier haut de gamme
« Ils ont une vue sur la mer. Vous aus­si, vous pou­vez. »
→ Exploite l’envie de confort, de pres­tige, de cadre de vie.
4. Technologie (smart­phones, montres connec­tées)
« Tout le monde a la der­nière Apple Watch. Et vous ? »
→ Utilise la pres­sion sociale et la peur de man­quer (FOMO).
5. Santé et beau­té (régimes, cos­mé­tiques)
« Elle a per­du 10 kg en 3 semaines. Et vous ? »
→ Joue sur la com­pa­rai­son cor­po­relle et la jalousie.

Notre fabri­cant fran­çais de per­go­las — et nous lui sou­hai­tons une bonne san­té éco­no­mique — joue lui aus­si sur nos bas pen­chants pour vendre ses per­go­las. Non pas des jalou­sies, des pergolas ! 

Dict. Jalousie : Contrevent for­mé de minces lattes paral­lèles et mobiles dont on peut faire varier l’in­cli­nai­son.
Une double per­sienne et une jalou­sie les défen­daient de la cha­leur dévo­rante du ciel des tro­piques (Sue, Atar-Gull,1831, p. 28).
Ces jalou­sies fer­mées sont trop sombres ; qu’on laisse entrer le jour sans lais­ser entrer le soleil (Musset, Caprices Mar.,1834, I, 2, p. 137).
Par les jalou­sies bais­sées il venait assez de lumière pour accu­ser le désordre du matin dans la pièce (Aragon, Beaux quart.,1936, p. 119).

Publicité Jalousie

Et vous ? Achèterez vous une pergola pour épater vos voisins envieux ?

Il nous semble plus sen­sé d’a­che­ter une per­go­la — encore une fois, nous n’y voyons pas d’in­con­vé­nient — parce-que vous sou­hai­tez pro­fi­ter de votre ter­rasse sans être acca­blés par le soleil lor­qu’il est trop ardent. Il nous semble plus sen­sé de faire cet inves­tis­se­ment pour votre bien-être — à vous — et non pas pour que les voi­sins viennent vous photographier.

Et vous ? Enviez vous votre voi­sin parce-qu’il a une pergola ?

Il est temps que les publicitaires comprennent que nous avons changé d’époque

Ces slo­gans sont d’un autre âge : l’âge du consu­mé­risme des Trente glo­rieuses, du maté­ria­lisme, de la frime, du paraître, l’Âge de fer diront cer­tains(1).

Cette notion d’Âge de fer est régu­liè­re­ment déve­lop­pée dans nos colonnes.
Par exemple Pierre-Émile Blairon écri­vait le 21 sep­tembre 2025, dans Quelle est donc cette « civi­li­sa­tion judéo-chré­tienne » à laquelle nous appar­tien­drions ? :
« Pour ma part, comme je suis pri­mor­dia­liste, (tenant de la Tradition pri­mor­diale). Je remonte notre pas­sé aux débuts de notre cycle, celui qui s’achève actuel­le­ment, qui a com­men­cé, selon les sources tra­di­tion­nelles il y a 64 800 ans ; sa der­nière par­tie, la plus courte, l’Âge de fer, aura duré envi­ron 6 480 ans(2) ; il lui reste quelques années, ou quelques dizaines d’années avant de dis­pa­raître dans un cumul de catas­trophes de toutes sortes, natu­relles et humaines ; mais notre cycle n’est que l’un des nom­breux cycles qui ont dérou­lé leurs anneaux pen­dant des mil­lé­naires et ont dis­pa­ru l’un après l’autre, tou­jours de la même façon, depuis l’apparition du peuple-source, qui vivait en Hyperborée, ce conti­nent qui serait désor­mais enfoui sous les glaces(3). »

Fermer

À peu de chose près, à l’apparition des peuples indo-euro­péens, si l’on s’en tient à la chro­no­lo­gie officielle.

Fermer
Bal Tilak Bal Tilak - Origine polaire tradition védique

Voir les tra­vaux du mathé­ma­ti­cien indien Bal Gangadhar Tilak (1856−1920) : Orion ou Recherche sur l’antiquité des Védas et L’Origine Polaire de la Tradition védique édi­tions Edidit & Archè, Milan et Paris. « Tilak effec­tue des recherches sur les textes des Védas [qui] l’amènent à défendre la théo­rie d’une ori­gine arc­tique de la tra­di­tion indo-euro­péenne. Sa thèse influence pro­fon­dé­ment le phi­lo­sophe ita­lien Julius Evola. Elle est reprise par Jean Haudry. » (Wikipedia). Voir aus­si Adriano Romualdi (trad. de l’italien par le pro­fes­seur Jean Haudry), La ques­tion d’une tra­di­tion euro­péenne, Akribeia, 2014.

Fermer

Aucun commentaire

Envoyer le commentaire

Votre adresse e‑mail ne sera pas publiée. Les champs obli­ga­toires sont indi­qués avec *

Je sou­haite être notifié(e) par mes­sa­ge­rie des nou­veaux com­men­taires publiés sur cet article.