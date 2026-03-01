Mais que vient faire dans nos colonnes cette publicité incongrue sur les pergolas ?

Alors que la pla­nète entre dans une pro­fonde période chao­tique, avec une nou­velle vraie guerre au Moyen-Orient après celle en Ukraine, est-il oppor­tun de s’in­ter­ro­ger sur l’ac­qui­si­tion d’une pergola ?

Pourquoi pas ?

La vie conti­nue, et doit conti­nuer en période de guerre. Même sir Macron clame « Nous sommes en guerre », lui-même et l’en­semble de nos diri­geants ne réduisent en rien leur train de vie. Il faut bien que ces élus et ces hauts fonc­tion­naires dépensent leur argent. Alors pour­quoi pas des pergolas ?

Ce qui nous inter­pelle dans cette cam­pagne publi­ci­taire, c’est la démarche qui exploite la jalou­sie sont cou­rantes. Certes ces publi­ci­tés sont cou­rantes. C’est qu’elles doivent être effi­caces. Voici quelques exemples typiques :

1. Automobiles de luxe

« Votre voi­sin a une Porsche ? Vous aus­si, vous pou­vez l’avoir. »

→ Joue sur l’envie sociale et le sta­tut.

2. Mode et acces­soires de luxe

« Elle porte un sac Chanel. Pourquoi pas vous ? »

→ Crée un sen­ti­ment d’exclusion ou de désir d’appartenance.

3. Immobilier haut de gamme

« Ils ont une vue sur la mer. Vous aus­si, vous pou­vez. »

→ Exploite l’envie de confort, de pres­tige, de cadre de vie.

4. Technologie (smart­phones, montres connec­tées)

« Tout le monde a la der­nière Apple Watch. Et vous ? »

→ Utilise la pres­sion sociale et la peur de man­quer (FOMO).

5. Santé et beau­té (régimes, cos­mé­tiques)

« Elle a per­du 10 kg en 3 semaines. Et vous ? »

→ Joue sur la com­pa­rai­son cor­po­relle et la jalousie.

Notre fabri­cant fran­çais de per­go­las — et nous lui sou­hai­tons une bonne san­té éco­no­mique — joue lui aus­si sur nos bas pen­chants pour vendre ses per­go­las. Non pas des jalou­sies, des pergolas !