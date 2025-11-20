Rassurez vous, le contrat des cent Rafale n’est que du vent !

Nous vous avons éclai­rés sur la mise en scène tra­gi-comique de la signa­ture par Belzébuth et Docteur Folamour d’un contrat miri­fique de vente par la France à l’Ukraine — par­don ! d’une inten­tion de vente — de 100 avions Rafale(1).

Ces avions ne seront jamais livrés, ni même fabriqués

Aux pro­blèmes déjà évo­qués dans notre article, ajoutons :

• Belzébuth et Docteur Folamour sont tous les deux sur un siège éjec­table. Aucun des deux ne sera au Pouvoir d’i­ci quelques mois.

Nos deux gui­gnols signent donc une inten­tion que ni l’un ni l’autre ne sera en mesure de poursuivre.

• Toute la presse à l’u­na­ni­mi­té — y com­pris la presse sub­ven­tion­née — s’in­ter­roge sur le finan­ce­ment d’un tel pro­jet. Les deux pays sont rui­nés. L’Ukraine ne pour­ra pas ache­ter ces avions, et la France ne pour­ra pas les payer à Dassault Aviation pour les offrir à l’Ukraine.

• Même si l’in­ten­tion de vente était confir­mée, Dassault Aviation ne pour­rait pas les pro­duire. Dassault Aviation pro­duit actuel­le­ment 25 Rafale par an. L’entreprise a déjà 233 com­mandes en attente (Inde, Émirats, Indonésie, etc.). Les pilotes fran­çais eux-mêmes attendent encore une cin­quan­taine de Rafale pro­mis à l’Armée de l’Air. Livrer 100 Rafale à l’Ukraine sur 10 ans signi­fie une pro­duc­tion sup­plé­men­taire de 10 avions par an — impos­sible sans aug­men­ter dras­ti­que­ment les cadences ou délo­ca­li­ser une par­tie de la pro­duc­tion. D’ailleurs, Zelensky l’a lais­sé entendre : il veut une « copro­duc­tion des élé­ments du chas­seur en Ukraine », ce qui ne sera jamais accep­té par Dassault Aviation.

• Du reste Dassault Aviation adopte une pos­ture de pru­dence et de dis­cré­tion à l’é­gard de ce contrat. C’est bien que l’en­tre­prise elle-même ni croit pas.

• Si s’a­gis­sait d’un réel contrat, le consor­tium mili­ta­ro-amé­ri­cain ne l’au­rait jamais accep­té. Ce consor­tium est impi­toyable. Il a fait annu­ler plu­sieurs gros contrats signés par la France(2). Là les États-Unis n’ont pas réagi car ils ont bien com­pris qu’il ne s’a­git là que d’une mise en scène.

Alors pourquoi cette mise en scène ?

• Macron a été mis en place par l’o­li­gar­chie mon­dia­liste pour qu’il enclenche la guerre contre la Russie. Tout est bon pour nous y pré­pa­rer en atti­sant un cli­mat de guerre.

• Il veut nous mon­trer — En Même Temps que l’ef­fort finan­cier qu’il nous pré­pare — que la guerre a du bon et qu’elle rap­por­te­ra de l’argent.

• En Même Temps, il fait diver­sion. La situa­tion est catas­tro­phique en France : crise gou­ver­ne­men­tale pro­fonde, défi­cits abys­saux, vio­lence omni­pré­sente. Il invente alors un contrat miri­fique avec son ami Zelensky.

• Macron nargue les États-Unis. Pour l’ins­tant ceux-ci ne réagissent pas car ils ont bien com­pris qu’il ne s’a­gis­sait là que d’une gaminerie.

• Mais Zelensky nargue aus­si les États-Unis. Ceux-ci ont révé­lé un méca­nisme de cor­rup­tion qui touche le Pouvoir ukrai­nien au plus haut niveau pour des sommes gigan­tesques. « Corruption en Ukraine : Tout le monde sait, Washington veut en finir ! »(3).

Il est temps d’en finir avec