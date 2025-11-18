Macron Zelinsky - Contrat 100 Rafale

Belzebuth et Folamour signent l’apocalypse pour une rafale de Rafale

18 novembre 2025 

Il faut les arrêter, ces types sont complètement paranoïaques

Belzebuth Docteur Folamour

Une Grande Guerre, comme la Der des Der, est sans doute leur seule porte de sor­tie avec l’a­po­ca­lypse qu’ils auront déclen­chée de concert.
Dans cette mise en scène gro­tesque sur le tar­mac de la Base Aérienne de Villacoublay, bat­tue par le froid, les deux cocaï­no­manes Macron et Zelensky ont signé un accord de livrai­son de 100 Rafale.

On note­ra les mili­taires en potiche qui tirent tous la gueule. Ils ne portent aucune dis­tinc­tion de fonc­tion, d’u­ni­té, d’es­ca­dron, rien. Des uni­formes lisses vague­ment gra­dés. Sont-ce des figurants ?

L’Armée de l’Air dis­pose de 105 Rafale, mais pas tous opé­ra­tion­nels. Un cer­tain nombre sont en per­ma­nence en visite, entre­tien, répa­ra­tion.
Rafale - Armée Air
Il faut pas moins de trois Bases Aériennes pour mettre ces 105 Rafale en œuvre : St Dizier, Mont-de-Marsan, Orange.

Il faut éga­le­ment des mil­liers d’hommes dont des per­son­nels de très haute tech­ni­ci­té, des cen­taines de pilotes dif­fi­ci­le­ment for­més, des méca­ni­ciens avions, des contrô­leurs et divers sou­tiens aériens.

Seuls les mil­liers d’a­via­teurs fran­çais ont la capa­ci­té à rendre opé­ra­tion­nels ces 100 Rafale ukrai­niens. Comprenez ça comme vous voulez.

Dans ce chaos, com­bien de ces Rafale ukrai­niens seront détruits au sol avant même d’a­voir décollé.

Coût d’un Rafale neuf, sans tout ce qui va autour : 100 000 000 euros (cent mil­lions d’eu­ros).
Soit un mar­ché de 10 mil­liards d’eu­ros !
Après cette mise de départ, il y aura les coûts de fonc­tion­ne­ment opé­ra­tion­nel. Et là en plus, les muni­tions, mis­siles et autres pièces de fatigue et d’u­sure des avions. C’est ver­ti­gi­neux, seules les dis­tances dans l’Univers peuvent don­ner une idée des zéros qu’il faut aligner.

Michel Lebon

NDLR : Notre illus­tra­tion du doc­teur Folamour est extraite du film « Docteur Folamour » de Stanley Kubrick

  1. Tutux0743 le 19 novembre 2025 à 05:51

    TiTo & ToTi, c’est plus rigo­lo, concer­nant les marion­nettes 3.0 du Système (enfants rois initié(e)s) ! Ce hol­dup finan­cier « léga­li­sé » (détour­ne­ment de fonds publics et géos­tra­té­giques), a com­men­cé depuis plus d’une décen­nie (les sbires de l’UE étant com­plices depuis le début, voire Instigateurs) ! Adosser un endet­te­ment d’un pays qui va être « occul­té » géo­gra­phi­que­ment et socié­ta­le­ment, est sacré­ment mal­hon­nête (mafia) ! La moi­tié du pays et l’accès aux voies navi­gables (mer), étant qua­si­ment déjà russe ou sous emprises russes ! Le troc après « sales coups », ne sera pas aisé !…
    La Grèce rem­bourse elle ! Mais pour les chi­mères, c’est à fonds per­dus (pas pour tout le monde) !

  2. Bosteph le 18 novembre 2025 à 17:50

    Et éga­le­ment des loco­mo­tives Alstom – fabri­quées à Belfort, nous dit-on. Mais com­ment les uknazes vont-ils payer ?

