Belzebuth et Folamour signent l’apocalypse pour une rafale de Rafale
Il faut les arrêter, ces types sont complètement paranoïaques
Une Grande Guerre, comme la Der des Der, est sans doute leur seule porte de sortie avec l’apocalypse qu’ils auront déclenchée de concert.
Dans cette mise en scène grotesque sur le tarmac de la Base Aérienne de Villacoublay, battue par le froid, les deux cocaïnomanes Macron et Zelensky ont signé un accord de livraison de 100 Rafale.
On notera les militaires en potiche qui tirent tous la gueule. Ils ne portent aucune distinction de fonction, d’unité, d’escadron, rien. Des uniformes lisses vaguement gradés. Sont-ce des figurants ?
L’Armée de l’Air dispose de 105 Rafale, mais pas tous opérationnels. Un certain nombre sont en permanence en visite, entretien, réparation.
Il faut pas moins de trois Bases Aériennes pour mettre ces 105 Rafale en œuvre : St Dizier, Mont-de-Marsan, Orange.
Il faut également des milliers d’hommes dont des personnels de très haute technicité, des centaines de pilotes difficilement formés, des mécaniciens avions, des contrôleurs et divers soutiens aériens.
Seuls les milliers d’aviateurs français ont la capacité à rendre opérationnels ces 100 Rafale ukrainiens. Comprenez ça comme vous voulez.
Dans ce chaos, combien de ces Rafale ukrainiens seront détruits au sol avant même d’avoir décollé.
Coût d’un Rafale neuf, sans tout ce qui va autour : 100 000 000 euros (cent millions d’euros).
Soit un marché de 10 milliards d’euros !
Après cette mise de départ, il y aura les coûts de fonctionnement opérationnel. Et là en plus, les munitions, missiles et autres pièces de fatigue et d’usure des avions. C’est vertigineux, seules les distances dans l’Univers peuvent donner une idée des zéros qu’il faut aligner.
Michel Lebon
NDLR : Notre illustration du docteur Folamour est extraite du film « Docteur Folamour » de Stanley Kubrick
TiTo & ToTi, c’est plus rigolo, concernant les marionnettes 3.0 du Système (enfants rois initié(e)s) ! Ce holdup financier « légalisé » (détournement de fonds publics et géostratégiques), a commencé depuis plus d’une décennie (les sbires de l’UE étant complices depuis le début, voire Instigateurs) ! Adosser un endettement d’un pays qui va être « occulté » géographiquement et sociétalement, est sacrément malhonnête (mafia) ! La moitié du pays et l’accès aux voies navigables (mer), étant quasiment déjà russe ou sous emprises russes ! Le troc après « sales coups », ne sera pas aisé !…
La Grèce rembourse elle ! Mais pour les chimères, c’est à fonds perdus (pas pour tout le monde) !
Et également des locomotives Alstom – fabriquées à Belfort, nous dit-on. Mais comment les uknazes vont-ils payer ?