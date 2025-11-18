Belzebuth et Folamour signent l’apocalypse pour une rafale de Rafale

Il faut les arrêter, ces types sont complètement paranoïaques

Une Grande Guerre, comme la Der des Der, est sans doute leur seule porte de sor­tie avec l’a­po­ca­lypse qu’ils auront déclen­chée de concert.

Dans cette mise en scène gro­tesque sur le tar­mac de la Base Aérienne de Villacoublay, bat­tue par le froid, les deux cocaï­no­manes Macron et Zelensky ont signé un accord de livrai­son de 100 Rafale.

On note­ra les mili­taires en potiche qui tirent tous la gueule. Ils ne portent aucune dis­tinc­tion de fonc­tion, d’u­ni­té, d’es­ca­dron, rien. Des uni­formes lisses vague­ment gra­dés. Sont-ce des figurants ?

L’Armée de l’Air dis­pose de 105 Rafale, mais pas tous opé­ra­tion­nels. Un cer­tain nombre sont en per­ma­nence en visite, entre­tien, répa­ra­tion.



Il faut pas moins de trois Bases Aériennes pour mettre ces 105 Rafale en œuvre : St Dizier, Mont-de-Marsan, Orange.

Il faut éga­le­ment des mil­liers d’hommes dont des per­son­nels de très haute tech­ni­ci­té, des cen­taines de pilotes dif­fi­ci­le­ment for­més, des méca­ni­ciens avions, des contrô­leurs et divers sou­tiens aériens.

Seuls les mil­liers d’a­via­teurs fran­çais ont la capa­ci­té à rendre opé­ra­tion­nels ces 100 Rafale ukrai­niens. Comprenez ça comme vous voulez.

Dans ce chaos, com­bien de ces Rafale ukrai­niens seront détruits au sol avant même d’a­voir décollé.

Coût d’un Rafale neuf, sans tout ce qui va autour : 100 000 000 euros (cent mil­lions d’eu­ros).

Soit un mar­ché de 10 mil­liards d’eu­ros !

Après cette mise de départ, il y aura les coûts de fonc­tion­ne­ment opé­ra­tion­nel. Et là en plus, les muni­tions, mis­siles et autres pièces de fatigue et d’u­sure des avions. C’est ver­ti­gi­neux, seules les dis­tances dans l’Univers peuvent don­ner une idée des zéros qu’il faut aligner.

Michel Lebon