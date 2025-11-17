Boycottez le « Black Friday » !

Rappelez vous ! Le 10 sep­tembre 2025, cer­tains s’i­ma­gi­naient pou­voir « blo­quer la France ». Nous écri­vions alors : Ne confon­dez pas « Le » 10 sep­tembre et « À par­tir du » 10 septembre !

Puis un mois plus tard, le 12 octobre, nous vous deman­dions : Bloquons tout ! Nous en sommes où, un mois après ?

Aujourd’hui nous réité­rons la ques­tion : Bloquons tout ! vous en êtes où de vos bonnes résolutions ?

La grève — de la consommation —, c’est tous les jours !

Et notam­ment le « Black Friday » ! Rien que le nom de cet évé­ne­ment devrait vous faire fuir : Black Friday ? C’est ven­dre­di noir chez nous ! (du 16 novembre 2019).

Pour Halloween, vous avez dû com­po­ser avec les enfants. Mais là, trois semaines plus tard, rien ne vous oblige à par­ti­ci­per à ce barnum.

Les mar­chands du temple tendent leurs filets pour four­guer des trucs dont on n’a nul besoin. Et comme une seule jour­née — le ven­dre­di 29 novembre 2025 — ne leur suf­fit pas, le ven­dre­di noir se trans­forme en semaine noire.

Mais si, il reste l’es­poir ! Et il est à votre por­tée.

• Au lieu de pen­ser : où vous irez vous faire pié­ger,

• pen­sez : en ces temps noirs, je n’a­chète rien ! Mais pas rien — « 3 fois rien » façon Raymond Devos — non, rien de rien !