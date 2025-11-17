Boycottez le « Black Friday » !
Rappelez vous ! Le 10 septembre 2025, certains s’imaginaient pouvoir « bloquer la France ». Nous écrivions alors : Ne confondez pas « Le » 10 septembre et « À partir du » 10 septembre !
Puis un mois plus tard, le 12 octobre, nous vous demandions : Bloquons tout ! Nous en sommes où, un mois après ?
Aujourd’hui nous réitérons la question : Bloquons tout ! vous en êtes où de vos bonnes résolutions ?
La grève — de la consommation —, c’est tous les jours !
Et notamment le « Black Friday » ! Rien que le nom de cet événement devrait vous faire fuir : Black Friday ? C’est vendredi noir chez nous ! (du 16 novembre 2019).
Pour Halloween, vous avez dû composer avec les enfants. Mais là, trois semaines plus tard, rien ne vous oblige à participer à ce barnum.
Les marchands du temple tendent leurs filets pour fourguer des trucs dont on n’a nul besoin. Et comme une seule journée — le vendredi 29 novembre 2025 — ne leur suffit pas, le vendredi noir se transforme en semaine noire.
Mais si, il reste l’espoir ! Et il est à votre portée.
• Au lieu de penser : où vous irez vous faire piéger,
• pensez : en ces temps noirs, je n’achète rien ! Mais pas rien — « 3 fois rien » façon Raymond Devos — non, rien de rien !
Gardons en mémoire la gourde de Diogène :
Diogène se targuait de pouvoir se passer de tout bien matériel et vivait seul avec sa seule gourde en bois pour se désaltérer à la fontaine voisine, jusqu’au jour où il voit un enfant boire dans le creux de ses mains. Il en est bouleversé et jette sa propre gourde en disant : « Cet enfant qui boit dans le creux de sa main, m’apprend que je conserve encore du superflu ».
Arrêtons de jouer aux gourdes !
Ce n’est pas ça que vous voulez. Vous n’êtes plus seuls à participer à cette prise de conscience. Nous avons trouvé un site qui vous propose de manière très pratique comment s’y prendre. Lisez : Black Friday : quatre stratégies de boycott par Maurane Nait Mazi (15 novembre 2024 , temps de lecture : 6 min)(1).
Certaines enseignes, plus responsables, annoncent carrément NE PAS participer à cette débauche ridicule. Par exemple :
|« Chez Émoi Émoi, on blackliste le Black Friday«
Site de la marque – 2023
|« Pour le Black Friday, on ne nous vend rien. »
« Chez Murfy, les meilleurs prix ce n’est pas que le vendredi«
Murfy 2023
Boycottez cette mascarade ! Préparez vous en N’achetant RIEN en ce jour noir car Noël approche, et là aussi il faudra RÉSISTER.
Dès 2015, Georges Gourdin proposait ces consignes pratiques pour « Saboter le Système » :
|
Ne faites pas
|
Faites
|Courir les soldes ou les promotions dans les centres commerciaux.
|Avant d’acheter quoi que ce soit, se poser la question : en ai-je vraiment besoin ? puis-je m’en passer ?
Lire les étiquettes de tous les produits.
|Flâner dans les centres commerciaux pendant ses jours de congés.
|Tout mais pas ça ! Lire, faire du sport, visiter les musées, s’impliquer dans une association, se retrouver en famille ou entre amis
|Acheter des fruits et légumes qui nous viennent du bout du monde, mis à part quelques fruits exotiques pour se faire plaisir.
|Manger des fruits et légumes de saison produits localement.
|Acheter des plats cuisinés industriellement.
|Manger des produits locaux que l’on prépare soi-même. On peut cuisiner très vite de bonnes choses par exemple au cuit-vapeur.
|Jeter de la nourriture.
|Ne jamais jeter de la nourriture ! Accomoder les restes.
|Jeter des vêtements.
|Se procurer des vêtements solides et les porter longtemps.
|Changer frénétiquement de téléphone mobile pour disposer du dernier modèle
|Se désintoxiquer du téléphone mobile
|Changer d’appareil électro-ménager parce qu’il est en panne.
|Toujours se poser la question de la valeur résiduelle avant de jeter quoi que ce soit.
|Changer de voiture pour disposer du dernier modèle de la marque.
|Résister au conformisme propagé par la publicité, démonter les mécanismes publicitaires pour ne pas en être dupes.
|Partir loin en vacances, consommer des vacances sur catalogue.
|Considérer les vacances comme des moments de repos, de ressourcement en dehors de toute considération extérieure, rendre visite aux amis, à la famille.
|Prendre la voiture pour parcourir moins de 1 km(2) : ce trajet est très polluant car une voiture enregistre toujours une surconsommation de carburant sur le premier kilomètre (+ 50 % de consommation).
|• Privilégier les transports en commun (et faire pression sur les services publics pour qu’ils soient sûrs, propres et ponctuels, ce qui – effectivement – n’est pas toujours le cas).
• Rouler à bicyclette ou marcher à pied à la moindre occasion.
|Acheter trop de jouets aux enfants.
|Éduquer les enfants à la simplicité et à la sobriété tout en se posant en exemple.
|Se sentir obligé de ne pas arriver « les mains vides » lorsqu’on est invité.
|Faire comprendre à vos amis qu’ils ne sont pas obligés de vous offrir une pacotille lorsque vous les invitez, sauf des fleurs, un livre ou une bonne bouteille.
Nous y ajoutons aujourd’hui :
|
Ne faites pas
|
Faites
|Faire ses achats avec sa carte bancaire. Pire, avec sa carte bancaire en mode « sans contact ».
|Garder sa carte bancaire pour certains achats spécifiques, mais au quotidien bien garder l’habitude de tout payer en espèces.
Et encore RIEN, c’est déjà beaucoup ! DIOGÈNE pouvait boire directement à la Source à l’aide d’une feuille de Palmier ?!… Bien sûr, faut-il encore avoir sous la main, une feuille de Palmier !… Parce qu’avec seulement un poil dans la main, des côtes en long ou des pieds palmés, c’est mal commode !