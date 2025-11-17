Murfy - Black-friday

Boycottez le « Black Friday » !

par | 17 novembre 2025 | 1 com­men­taire

Rappelez vous ! Le 10 sep­tembre 2025, cer­tains s’i­ma­gi­naient pou­voir « blo­quer la France ». Nous écri­vions alors : Ne confon­dez pas « Le » 10 sep­tembre et « À par­tir du » 10 septembre !

Puis un mois plus tard, le 12 octobre, nous vous deman­dions : Bloquons tout ! Nous en sommes où, un mois après ?

Aujourd’hui nous réité­rons la ques­tion : Bloquons tout ! vous en êtes où de vos bonnes résolutions ?

La grève — de la consommation —, c’est tous les jours !

Et notam­ment le « Black Friday » ! Rien que le nom de cet évé­ne­ment devrait vous faire fuir : Black Friday ? C’est ven­dre­di noir chez nous ! (du 16 novembre 2019).

Pour Halloween, vous avez dû com­po­ser avec les enfants. Mais là, trois semaines plus tard, rien ne vous oblige à par­ti­ci­per à ce barnum.

Les mar­chands du temple tendent leurs filets pour four­guer des trucs dont on n’a nul besoin. Et comme une seule jour­née — le ven­dre­di 29 novembre 2025 — ne leur suf­fit pas, le ven­dre­di noir se trans­forme en semaine noire.

Black Friday 2025 (animation)

Noir Plus d-espoir

Mais si, il reste l’es­poir ! Et il est à votre por­tée.
• Au lieu de pen­ser : où vous irez vous faire pié­ger,
• pen­sez : en ces temps noirs, je n’a­chète rien ! Mais pas rien — « 3 fois rien » façon Raymond Devos — non, rien de rien !

Gardons en mémoire la gourde de Diogène :
Diogène se tar­guait de pou­voir se pas­ser de tout bien maté­riel et vivait seul avec sa seule gourde en bois pour se désal­té­rer à la fon­taine voi­sine, jus­qu’au jour où il voit un enfant boire dans le creux de ses mains. Il en est bou­le­ver­sé et jette sa propre gourde en disant : « Cet enfant qui boit dans le creux de sa main, m’ap­prend que je conserve encore du super­flu ».

Arrêtons de jouer aux gourdes !

Ruée ouverture magasin

Ce n’est pas ça que vous vou­lez. Vous n’êtes plus seuls à par­ti­ci­per à cette prise de conscience. Nous avons trou­vé un site qui vous pro­pose de manière très pra­tique com­ment s’y prendre. Lisez : Black Friday : quatre stra­té­gies de boy­cott par Maurane Nait Mazi (15 novembre 2024 , temps de lec­ture : 6 min)(1).

Certaines enseignes, plus res­pon­sables, annoncent car­ré­ment NE PAS par­ti­ci­per à cette débauche ridi­cule. Par exemple :

Émoi Émoi - Boycott Black friday Murfy - Black-friday
« Chez Émoi Émoi, on bla­ck­liste le Black Friday« 
Site de la marque – 2023		 « Pour le Black Friday, on ne nous vend rien. »
« Chez Murfy, les meilleurs prix ce n’est pas que le ven­dre­di« 
Murfy 2023

Boycottez cette mas­ca­rade ! Préparez vous en N’achetant RIEN en ce jour noir car Noël approche, et là aus­si il fau­dra RÉSISTERÉmoticône étonnement

Dès 2015, Georges Gourdin pro­po­sait ces consignes pra­tiques pour « Saboter le Système » :

Ne faites pas

Faites
Courir les soldes ou les pro­mo­tions dans les centres commerciaux. Avant d’a­che­ter quoi que ce soit, se poser la ques­tion : en ai-je vrai­ment besoin ? puis-je m’en pas­ser ?
Lire les éti­quettes de tous les produits.
Flâner dans les centres com­mer­ciaux pen­dant ses jours de congés. Tout mais pas ça ! Lire, faire du sport, visi­ter les musées, s’im­pli­quer dans une asso­cia­tion, se retrou­ver en famille ou entre amis
Acheter des fruits et légumes qui nous viennent du bout du monde, mis à part quelques fruits exo­tiques pour se faire plaisir. Manger des fruits et légumes de sai­son pro­duits localement.
Acheter des plats cui­si­nés industriellement. Manger des pro­duits locaux que l’on pré­pare soi-même. On peut cui­si­ner très vite de bonnes choses par exemple au cuit-vapeur.
Jeter de la nourriture. Ne jamais jeter de la nour­ri­ture ! Accomoder les restes.
Jeter des vêtements. Se pro­cu­rer des vête­ments solides et les por­ter longtemps.
Changer fré­né­ti­que­ment de télé­phone mobile pour dis­po­ser du der­nier modèle Se dés­in­toxi­quer du télé­phone mobile
Changer d’ap­pa­reil élec­tro-ména­ger parce qu’il est en panne. Toujours se poser la ques­tion de la valeur rési­duelle avant de jeter quoi que ce soit.
Changer de voi­ture pour dis­po­ser du der­nier modèle de la marque. Résister au confor­misme pro­pa­gé par la publi­ci­té, démon­ter les méca­nismes publi­ci­taires pour ne pas en être dupes.
Partir loin en vacances, consom­mer des vacances sur catalogue. Considérer les vacances comme des moments de repos, de res­sour­ce­ment en dehors de toute consi­dé­ra­tion exté­rieure, rendre visite aux amis, à la famille.
Prendre la voi­ture pour par­cou­rir moins de 1 km(2) : ce tra­jet est très pol­luant car une voi­ture enre­gistre tou­jours une sur­con­som­ma­tion de car­bu­rant sur le pre­mier kilo­mètre (+ 50 % de consommation). • Privilégier les trans­ports en com­mun (et faire pres­sion sur les ser­vices publics pour qu’ils soient sûrs, propres et ponc­tuels, ce qui – effec­ti­ve­ment – n’est pas tou­jours le cas).
• Rouler à bicy­clette ou mar­cher à pied à la moindre occasion.
Acheter trop de jouets aux enfants. Éduquer les enfants à la sim­pli­ci­té et à la sobrié­té tout en se posant en exemple.
Se sen­tir obli­gé de ne pas arri­ver « les mains vides » lors­qu’on est invité. Faire com­prendre à vos amis qu’ils ne sont pas obli­gés de vous offrir une paco­tille lorsque vous les invi­tez, sauf des fleurs, un livre ou une bonne bouteille.

Nous y ajou­tons aujourd’hui :

Ne faites pas

Faites
Faire ses achats avec sa carte ban­caire. Pire, avec sa carte ban­caire en mode « sans contact ». Garder sa carte ban­caire pour cer­tains achats spé­ci­fiques, mais au quo­ti­dien bien gar­der l’ha­bi­tude de tout payer en espèces.

Fermer

1 commentaire

  1. Tutux0743 le 17 novembre 2025 à 12:00

    Et encore RIEN, c’est déjà beau­coup ! DIOGÈNE pou­vait boire direc­te­ment à la Source à l’aide d’une feuille de Palmier ?!… Bien sûr, faut-il encore avoir sous la main, une feuille de Palmier !… Parce qu’a­vec seule­ment un poil dans la main, des côtes en long ou des pieds pal­més, c’est mal commode !

    Répondre

Envoyer le commentaire

Votre adresse e‑mail ne sera pas publiée. Les champs obli­ga­toires sont indi­qués avec *

Je sou­haite être notifié(e) par mes­sa­ge­rie des nou­veaux com­men­taires publiés sur cet article.