Réponse critique au livre d’Éric Zemmour :

« La messe n’est pas dite ».

J’ai lu avec atten­tion et curio­si­té le petit ouvrage du pré­sident de Reconquête, appe­lant la France à recou­rir à un retour au catho­li­cisme asso­cié au judaïsme (les fameuses valeurs judéo-chré­tiennes(1)) si elle vou­lait avoir une chance de sur­vivre, notam­ment à la pous­sée toute puis­sante de l’Islam. M. Zemmour sait louer la puis­sance de l’Église catho­lique dans l’his­toire de France et rap­pe­ler à quel point elle est omni­pré­sente notam­ment dans la royau­té jus­qu’à la Révolution. Il cite bien sûr les cathé­drales, chefs d’œuvre éter­nels et un des mar­queurs de cette civi­li­sa­tion chré­tienne, oubliant tout de même que, si les ordon­na­teurs de leur construc­tion étaient évi­dem­ment catho­liques, les maîtres d’œuvre, les archi­tectes géniaux et les ouvriers qui les construi­sirent, ne l’é­taient pas for­cé­ment. Ne sont-ils pas, selon l’Histoire, à l’o­ri­gine de la créa­tion de la Franc-maçon­ne­rie, enne­mie héré­di­taire de l’Église ? À l’op­po­sé, il déclare que les peuples du Nord n’a­vaient « ni écri­ture, ni villes, ni monu­ments de pierre » faut-il en rire ou en pleurer ?

Un des points forts du livre est la dis­tinc­tion, et l’ex­pli­ca­tion, de la dif­fé­rence entre les trois reli­gions « du livre ».

M. Zemmour explique très bien que dans le Judaïsme, le peuple peut dis­cu­ter théo­lo­gie en per­ma­nence, tout en obser­vant « La loi » qui régit la vie civile des gens.

Dans l’Église c’est le contraire, toute dis­cus­sion théo­lo­gique fut dès le début inter­dite, ame­nant la créa­tion de dogmes encore intou­chables aujourd’­hui au XXIe siècle, alors qu’une plus grande liber­té est lais­sée à l’in­di­vi­du, bien que res­tant sous bonne garde.

Dans l’Islam, c’est une com­bi­nai­son des deux pour abou­tir à une double inter­dic­tion : pas de dis­cus­sion pos­sible sur la réa­li­té de Mahomet et ses actions, pas de dis­cus­sion pos­sible sur les ordres don­nés dans le Coran, règles et lois pro­té­gés par la Charia. Ce n’est pas pour rien que le mot Islam se tra­duit par « sou­mis­sion ».

Le récit de l’im­plan­ta­tion du catho­li­cisme dans la socié­té fran­çaise et euro­péenne est beau­coup moins évident. M. Zemmour insi­nue que cela s’est fait en dou­ceur, d’une manière fort natu­relle. Qu’on me per­mette ici un paral­lèle que cer­tains pour­ront trou­ver dépla­cé. À la manière de l’Islam aujourd’­hui en France, le catho­li­cisme s’est impo­sé par petites par­ties, jamais bru­ta­le­ment. L’Église a com­men­cé par « rem­pla­cer » tout ce que les gens de la terre (éty­mo­lo­gi­que­ment, les païens) véné­raient d’une manière ou d’une autre. Les temples furent rasés au pro­fit d’é­glises, les lieux sacrés récu­pé­rés, les sources magiques détour­nées, les fêtes rem­pla­cées. Vous êtes vous deman­dé l’ex­pli­ca­tion du choix des dates de Noël ou de la Toussaint ? Cruel miroir : aujourd’­hui, c’est l’ap­pel­la­tion « vacances de Noël, ou de la Toussaint » qui est dans le col­li­ma­teur des Bien-Pensants, mais avec le sou­tien du ministre, sans que l’Église ne pipe mot !

Bien sûr, il y eut des épi­sodes un peu plus… virils, comme par exemple l’o­bli­ga­tion faite par Charlemagne de se conver­tir à des Saxons tout empreints de leurs croyances païennes. Leurs édi­fices sacrés furent détruits, et ce jour-là à Verden, 4 500 d’entre eux per­dirent la tête pour avoir refu­sé d’ab­ju­rer. Les mil­liers de vic­times de la « sainte » inqui­si­tion intro­duite devant les tri­bu­naux ecclé­sias­tiques par le pape Innocent III en 1199, furent de bons exemples à médi­ter pour ceux qui auraient pu dou­ter de la nou­velle foi. De même, com­bien de femmes furent vic­times de la « pen­sée démo­no­lo­gique », une doc­trine pro­fon­dé­ment miso­gyne, qui fit des mil­liers de vic­times… jus­qu’au XVIIIe siècle, d’a­près un code de loi (Le mar­teau des sor­cières) rédi­gé en toute bonne volon­té de faire dis­pa­raître celles-ci.

Aujourd’hui, le catho­li­cisme n’en est heu­reu­se­ment plus là. Même s’il conti­nue de jeter l’a­na­thème sur ce qui s’op­pose trop à lui, il prône désor­mais « l’a­mour uni­ver­sel de son pro­chain », doc­trine mor­ti­fère qui consiste à mettre sur le même plan ton meilleur ami et ton pire enne­mi, à flat­ter le second comme on aime le pre­mier. L’Église catho­lique tend le bâton pour se faire battre. On ne compte plus les dégra­da­tions des églises depuis quelques années, mais elle ne réagit pas par sa hié­rar­chie. La der­nière mode, c’est l’en­lè­ve­ment des croix, par­fois tout juste éri­gées. Là non plus, pas de réac­tions offi­cielles… Ce sont les fidèles qui s’in­dignent. Les assas­si­nats de chré­tiens se mul­ti­plient dans le monde, mais là encore, pas, ou peu de réac­tion. Pourtant, si l’on cherche un peu, on voit vite où se tour­ner pour trou­ver les cou­pables. À part quelques libres pen­seurs ou francs-macs décom­plexés, on sait qu’une « autre reli­gion » est à l’o­ri­gine de ces exac­tions. Et pourtant…

Voilà la der­nière pré­oc­cu­pa­tion du nou­veau Pape, que cer­tains croyaient « dif­fé­rent » de l’im­mi­gra­tion­niste François…

Est-il pos­sible d’être aus­si peu visionnaire ?



Il faut dire que l’Église de France a un lourd pas­sé avec un autre de ses enne­mis farouches : le Communisme. Combien de mains ten­dues vers Moscou dans les années 60–70, com­bien de prêtres ouvriers char­gés de col­por­ter la « bonne parole » bol­che­vique ? On sait aujourd’­hui le mal fait à l’é­poque qui fit se vider les églises. Des remords ? Pas du tout, le com­mu­nisme dis­pa­ru, on vient aujourd’­hui flat­ter le nou­veau pré­ten­dant à la domi­na­tion mon­diale : l’Islam.

Voici donc l’exemple que recom­mande M. Zemmour, un catho­li­cisme asso­cié à l’i­né­vi­table judaïsme. Si celui-ci a moins de visi­bi­li­té dans nos socié­tés euro­péennes, il est reve­nu « à la mode » depuis deux ans et les fameux « évé­ne­ments du 7 octobre ». Événements qui ont eu de curieuses réper­cus­sions : une recru­des­cence de l’an­ti­sé­mi­tisme chez ceux qui étaient les plus ardus (soi-disant) à le com­battre. La gauche en a fait son pain blanc, l’ex­trême gauche sa nou­velle doxa. Ses nou­veaux héros sont le Hamas et Rima Hassan. Ils ne se cachent même plus sous le pré­texte d’an­ti­sio­nisme.

Comme je l’ai dit plus haut, M. Zemmour recon­naît au judaïsme la liber­té de choix dans la vie de ses adeptes. Pas de règles strictes comme chez les musul­mans. C’est ce qui fait que les Israélites sont beau­coup mieux inté­grés à notre socié­té. Même si, c’est légi­time, ils défendent leur com­mu­nau­té comme le ferait n’im­porte qui. Et même si tout n’est pas par­fait par­mi eux, qui ose­rait les accu­ser de vio­lences ou dégradations ?

À droite, ou même très à droite, une cer­taine gêne est éprou­vée. On n’ose pas hur­ler avec les loups mélen­cho­nistes, même si ce n’est pas l’en­vie qui manque chez cer­tains. Je vois aujourd’­hui dans ces milieux, y com­pris chez les cathos « tra­dis », plus de voix s’é­le­ver contre Israël que contre le Qatar ou l’Iran (voir illus­tra­tion). Alors que si l’on regarde bien, Israël joue au Moyen Orient le rôle que jouait l’Afrique du Sud avant Mandela : la pro­tec­tion d’une socié­té « occidentalisée ».

On objecte que ce peuple « dia­spo­ri­sé » serait à l’o­ri­gine de tous les maux qui nous accablent. On va même jus­qu’à inven­ter une non judéi­té à Jésus pour rendre com­pa­tible cet anti­sé­mi­tisme que je qua­li­fie­rais de « retour » avec une nou­velle mode de catho­li­cisme dit « traditionnaliste ».

Le seul qui à mes yeux ait écrit avec rai­son sur le pro­blème israé­lo-pales­ti­nien est une fois de plus Marc Augier dit « Saint-Loup ». Lui seul a com­pris la rai­son d’être du peuple d’Israël, lui qui fut pour­tant un ancien Waffen SS, déroule dans « Le sang d’Israël » l’im­pla­cable logique de ce peuple. Et cela pour­rait éclai­rer l’ex-can­di­dat à la pré­si­dence de la République.

Bref, M. Zemmour, si vous pen­sez que le salut de la France ne peut venir que du retour d’une men­ta­li­té judéo-chré­tienne, je pense que pour une fois, vous êtes dans l’er­reur la plus totale. Une telle alliance, ban­cale dès le départ, nous jet­te­ra droit dans les bras des adeptes maho­mé­tans. Il est très tard (trop tard ?) pour une réac­tion sal­va­trice pour le pays. Vous êtes déjà, puisque vous êtes juif, comme votre com­pagne, ver­te­ment cri­ti­qué, à gauche bien sûr, mais éga­le­ment à droite et à l’ex­trême droite. Vos argu­ments poli­tiques ou éco­no­miques sont déjà balayés d’un seul revers pour cette unique rai­son, je le lis de plus en plus souvent.



Je ne pro­pose per­son­nel­le­ment aucune recette. Je pro­pose de réflé­chir sur nous-mêmes avec un regard vrai­ment neuf. Devant l’effondrement de tous les fon­da­men­taux poli­tiques et reli­gieux, devant l’a­ban­don de toute dis­cus­sion autour des idées, je pro­pose de faire un retour à nos sources authen­tiques, celles des poèmes homé­riques, fon­de­ment du monde grec, celles des mythes euro­péens, virils et com­bat­tants, expres­sions inéga­lées de tout le vrai héri­tage indo-euro­péen, et sur­tout d’a­ban­don­ner cet uni­ver­sa­lisme béat qui nous mène au désastre. Les solu­tions vien­dront ensuite d’elles-mêmes.

Comme écri­vait Dominique Venner : « À une ter­rible crise spi­ri­tuelle, il faut d’abord appor­ter des réponses spi­ri­tuelles. Les hommes n’existent que par ce qui les dis­tingue : clan, lignée, his­toire, culture, tra­di­tion. Il n’y a pas de réponse uni­ver­selle aux ques­tions de l’existence et du com­por­te­ment. Chaque civi­li­sa­tion a sa véri­té et ses dieux, tous res­pec­tables tant qu’ils ne nous menacent pas. Chaque civi­li­sa­tion apporte ses réponses, sans les­quelles les indi­vi­dus, hommes ou femmes, pri­vés d’identité et de modèles, sont pré­ci­pi­tés dans un trouble sans fond. Comme les plantes, les hommes ne peuvent se pas­ser de racines. Il appar­tient à cha­cun de retrou­ver les siennes. »

Patrice Lemaître