Réponse critique au livre d’Éric Zemmour : « La messe n’est pas dite ».
Réponse critique au livre d’Éric Zemmour :
« La messe n’est pas dite ».
J’ai lu avec attention et curiosité le petit ouvrage du président de Reconquête, appelant la France à recourir à un retour au catholicisme associé au judaïsme (les fameuses valeurs judéo-chrétiennes(1)) si elle voulait avoir une chance de survivre, notamment à la poussée toute puissante de l’Islam. M. Zemmour sait louer la puissance de l’Église catholique dans l’histoire de France et rappeler à quel point elle est omniprésente notamment dans la royauté jusqu’à la Révolution. Il cite bien sûr les cathédrales, chefs d’œuvre éternels et un des marqueurs de cette civilisation chrétienne, oubliant tout de même que, si les ordonnateurs de leur construction étaient évidemment catholiques, les maîtres d’œuvre, les architectes géniaux et les ouvriers qui les construisirent, ne l’étaient pas forcément. Ne sont-ils pas, selon l’Histoire, à l’origine de la création de la Franc-maçonnerie, ennemie héréditaire de l’Église ? À l’opposé, il déclare que les peuples du Nord n’avaient « ni écriture, ni villes, ni monuments de pierre » faut-il en rire ou en pleurer ?
Un des points forts du livre est la distinction, et l’explication, de la différence entre les trois religions « du livre ».
M. Zemmour explique très bien que dans le Judaïsme, le peuple peut discuter théologie en permanence, tout en observant « La loi » qui régit la vie civile des gens.
Dans l’Église c’est le contraire, toute discussion théologique fut dès le début interdite, amenant la création de dogmes encore intouchables aujourd’hui au XXIe siècle, alors qu’une plus grande liberté est laissée à l’individu, bien que restant sous bonne garde.
Dans l’Islam, c’est une combinaison des deux pour aboutir à une double interdiction : pas de discussion possible sur la réalité de Mahomet et ses actions, pas de discussion possible sur les ordres donnés dans le Coran, règles et lois protégés par la Charia. Ce n’est pas pour rien que le mot Islam se traduit par « soumission ».
Le récit de l’implantation du catholicisme dans la société française et européenne est beaucoup moins évident. M. Zemmour insinue que cela s’est fait en douceur, d’une manière fort naturelle. Qu’on me permette ici un parallèle que certains pourront trouver déplacé. À la manière de l’Islam aujourd’hui en France, le catholicisme s’est imposé par petites parties, jamais brutalement. L’Église a commencé par « remplacer » tout ce que les gens de la terre (étymologiquement, les païens) vénéraient d’une manière ou d’une autre. Les temples furent rasés au profit d’églises, les lieux sacrés récupérés, les sources magiques détournées, les fêtes remplacées. Vous êtes vous demandé l’explication du choix des dates de Noël ou de la Toussaint ? Cruel miroir : aujourd’hui, c’est l’appellation « vacances de Noël, ou de la Toussaint » qui est dans le collimateur des Bien-Pensants, mais avec le soutien du ministre, sans que l’Église ne pipe mot !
Bien sûr, il y eut des épisodes un peu plus… virils, comme par exemple l’obligation faite par Charlemagne de se convertir à des Saxons tout empreints de leurs croyances païennes. Leurs édifices sacrés furent détruits, et ce jour-là à Verden, 4 500 d’entre eux perdirent la tête pour avoir refusé d’abjurer. Les milliers de victimes de la « sainte » inquisition introduite devant les tribunaux ecclésiastiques par le pape Innocent III en 1199, furent de bons exemples à méditer pour ceux qui auraient pu douter de la nouvelle foi. De même, combien de femmes furent victimes de la « pensée démonologique », une doctrine profondément misogyne, qui fit des milliers de victimes… jusqu’au XVIIIe siècle, d’après un code de loi (Le marteau des sorcières) rédigé en toute bonne volonté de faire disparaître celles-ci.
Aujourd’hui, le catholicisme n’en est heureusement plus là. Même s’il continue de jeter l’anathème sur ce qui s’oppose trop à lui, il prône désormais « l’amour universel de son prochain », doctrine mortifère qui consiste à mettre sur le même plan ton meilleur ami et ton pire ennemi, à flatter le second comme on aime le premier. L’Église catholique tend le bâton pour se faire battre. On ne compte plus les dégradations des églises depuis quelques années, mais elle ne réagit pas par sa hiérarchie. La dernière mode, c’est l’enlèvement des croix, parfois tout juste érigées. Là non plus, pas de réactions officielles… Ce sont les fidèles qui s’indignent. Les assassinats de chrétiens se multiplient dans le monde, mais là encore, pas, ou peu de réaction. Pourtant, si l’on cherche un peu, on voit vite où se tourner pour trouver les coupables. À part quelques libres penseurs ou francs-macs décomplexés, on sait qu’une « autre religion » est à l’origine de ces exactions. Et pourtant…
Voilà la dernière préoccupation du nouveau Pape, que certains croyaient « différent » de l’immigrationniste François…
Est-il possible d’être aussi peu visionnaire ?
Il faut dire que l’Église de France a un lourd passé avec un autre de ses ennemis farouches : le Communisme. Combien de mains tendues vers Moscou dans les années 60–70, combien de prêtres ouvriers chargés de colporter la « bonne parole » bolchevique ? On sait aujourd’hui le mal fait à l’époque qui fit se vider les églises. Des remords ? Pas du tout, le communisme disparu, on vient aujourd’hui flatter le nouveau prétendant à la domination mondiale : l’Islam.
Voici donc l’exemple que recommande M. Zemmour, un catholicisme associé à l’inévitable judaïsme. Si celui-ci a moins de visibilité dans nos sociétés européennes, il est revenu « à la mode » depuis deux ans et les fameux « événements du 7 octobre ». Événements qui ont eu de curieuses répercussions : une recrudescence de l’antisémitisme chez ceux qui étaient les plus ardus (soi-disant) à le combattre. La gauche en a fait son pain blanc, l’extrême gauche sa nouvelle doxa. Ses nouveaux héros sont le Hamas et Rima Hassan. Ils ne se cachent même plus sous le prétexte d’antisionisme.
Comme je l’ai dit plus haut, M. Zemmour reconnaît au judaïsme la liberté de choix dans la vie de ses adeptes. Pas de règles strictes comme chez les musulmans. C’est ce qui fait que les Israélites sont beaucoup mieux intégrés à notre société. Même si, c’est légitime, ils défendent leur communauté comme le ferait n’importe qui. Et même si tout n’est pas parfait parmi eux, qui oserait les accuser de violences ou dégradations ?
À droite, ou même très à droite, une certaine gêne est éprouvée. On n’ose pas hurler avec les loups mélenchonistes, même si ce n’est pas l’envie qui manque chez certains. Je vois aujourd’hui dans ces milieux, y compris chez les cathos « tradis », plus de voix s’élever contre Israël que contre le Qatar ou l’Iran (voir illustration). Alors que si l’on regarde bien, Israël joue au Moyen Orient le rôle que jouait l’Afrique du Sud avant Mandela : la protection d’une société « occidentalisée ».
On objecte que ce peuple « diasporisé » serait à l’origine de tous les maux qui nous accablent. On va même jusqu’à inventer une non judéité à Jésus pour rendre compatible cet antisémitisme que je qualifierais de « retour » avec une nouvelle mode de catholicisme dit « traditionnaliste ».
Le seul qui à mes yeux ait écrit avec raison sur le problème israélo-palestinien est une fois de plus Marc Augier dit « Saint-Loup ». Lui seul a compris la raison d’être du peuple d’Israël, lui qui fut pourtant un ancien Waffen SS, déroule dans « Le sang d’Israël » l’implacable logique de ce peuple. Et cela pourrait éclairer l’ex-candidat à la présidence de la République.
Bref, M. Zemmour, si vous pensez que le salut de la France ne peut venir que du retour d’une mentalité judéo-chrétienne, je pense que pour une fois, vous êtes dans l’erreur la plus totale. Une telle alliance, bancale dès le départ, nous jettera droit dans les bras des adeptes mahométans. Il est très tard (trop tard ?) pour une réaction salvatrice pour le pays. Vous êtes déjà, puisque vous êtes juif, comme votre compagne, vertement critiqué, à gauche bien sûr, mais également à droite et à l’extrême droite. Vos arguments politiques ou économiques sont déjà balayés d’un seul revers pour cette unique raison, je le lis de plus en plus souvent.
Je ne propose personnellement aucune recette. Je propose de réfléchir sur nous-mêmes avec un regard vraiment neuf. Devant l’effondrement de tous les fondamentaux politiques et religieux, devant l’abandon de toute discussion autour des idées, je propose de faire un retour à nos sources authentiques, celles des poèmes homériques, fondement du monde grec, celles des mythes européens, virils et combattants, expressions inégalées de tout le vrai héritage indo-européen, et surtout d’abandonner cet universalisme béat qui nous mène au désastre. Les solutions viendront ensuite d’elles-mêmes.
Comme écrivait Dominique Venner : « À une terrible crise spirituelle, il faut d’abord apporter des réponses spirituelles. Les hommes n’existent que par ce qui les distingue : clan, lignée, histoire, culture, tradition. Il n’y a pas de réponse universelle aux questions de l’existence et du comportement. Chaque civilisation a sa vérité et ses dieux, tous respectables tant qu’ils ne nous menacent pas. Chaque civilisation apporte ses réponses, sans lesquelles les individus, hommes ou femmes, privés d’identité et de modèles, sont précipités dans un trouble sans fond. Comme les plantes, les hommes ne peuvent se passer de racines. Il appartient à chacun de retrouver les siennes. »
Patrice Lemaître
NDLR : Notre illustration à la une est issue d’une copie d’écran de la page Facebook d’Éric Zemmour
Lire dans nos colonnes : Quelle est donc cette « civilisation judéo-chrétienne » à laquelle nous appartiendrions ? du 21 septembre 2025
Civilisation ou société judéo-chrétienne est un oxymore. À la rigueur les évangélistes (ou protestants) surtout américains, peuvent se prévaloir « sionistes », donc judéo-chrétiens. Mais on ne peut pas allier judaïsme et catholicisme par une incompatibilité spirituelle, le catholicisme faisant foi en une « vie » de l’au-delà alors que judaïsme est par essence messianique, donc une vie après le retour terrestre de l’entité spirituelle. Malgré tout, il s’agit d’un seul et même Dieu pour toutes les religions monothéistes, mais ce n’est pas la conviction générale, ce qui entraîne tous les conflits depuis des millénaires, jusqu’à notre époque actuelle où la tolérance n’ést plus du tout de mise, tout comme la laïcité qui est devenue depuis quelques années une nouvelle religion sectaire.
Le livre de Zemmour n’est rien d’autre qu’un arianisme, historiquement et théologiquement faux. Il faut en prendre mais surtout en laisser.
Le politicien Éric Zemmour, grâce au soutien des médias appartenant à l’industriel Bolloré, continue d’illusionner une partie – de plus en plus réduite – d’électeurs prêts à troquer le nationalisme français contre le national-sionisme.
Mais je ne me laisse pas séduire tout comme Israël correspond parfaitement à la définition que Donald Trump a donnée des « pays de merde » lors de son premier mandat. C’est un État incapable de survivre par lui-même depuis sa création. Il a donc fallu rappeler à ses obligations – qu’elle n’avait pas par ailleurs – la diaspora juive et l’inciter à mettre la main à la poche, parfois en recourant au crime organisé pour collecter des fonds. Ce fut, par exemple, le cas en France, où les frères Zemour, une fratrie de truands juifs pieds-noirs, qui s’étaient imposés dans les années 1970 comme parrains du milieu parisien, collectèrent les dons lors de la guerre du Kippour en 1973 auprès des commerçants juifs du Sentier, qu’ils rackettaient déjà. Bon passons, restons polis !
Alpes-Maritimes Le Mouvement
Le Mouvement Zemmour Alpes-Maritimes m’a répondu le 24/01/2022 suite à mon courriel et à mon refus d’y adhérer qui dénonçait le sombre candidat politique qu’il était. Il était venu en campagne politique à Cannes et je ne sais pas qui a donné mes coordonnées à son mouvement !!! Réponse :
Alpes-Maritimes Le Mouvement : bruno leclercq a écrit >Lun 24/01/2022
Merci Monsieur pour cet échange. Vous ne recevrez plus d’email de notre part. Belle journée. Le lun. 24 janv. 2022 à 09:06,
En effet j’ai envoyé comme réponse à leur mouvement ces informations ci-dessous (douche froide) :
Quelques réflexions sur Zemmour https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quelques-reflexions-sur-zemmour-236834 Le 5 novembre 2021, les députés membres du Parti communiste français ont déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, à l’initiative de leur secrétaire général Fabien Roussel, une « proposition de résolution visant à lutter contre la banalisation des discours de haine dans le débat public ». Cette initiative a été publicisée comme une action visant à empêcher la candidature à l’élection présidentielle d’Éric Zemmour condamné en 2011 pour « provocation à la haine raciale » et en 2018 pour provocation https://www.voltairenet.org/article214620.html
Il se dit interdit d’antenne sur le service public mais il refuse depuis des mois nos demandes d’itw. Éric #Zemmour n’a pas non plus accepté de venir dans nos fauteuils rouges. https://twitter.com/i/status/1456224473645002756
Entretien avec le philosophe Michel Onfray.
https://youtu.be/_qr1ZFsd9vU
« Le Radicalisé », une lecture essentielle pour comprendre le mystère Zemmour
MILLIARDAIRES, ULTRA-CATHOS, SARAH KNAFO : ENQUÊTE SUR LES RÉSEAUX DE ZEMMOUR https://youtu.be/YIWncSvPYok
Lettre ouverte à Éric Zemmour par Christine Deviers-Joncour https://aulnaycap.com/2021/10/13/eric-zemmour-tacle-par-christine-deviers-joncour/
https://youtu.be/GDIv1MkOd7Q :
Que va-t-il se Passer ? Qui va Passer ? Voir clair !
Eric ZEMMOUR vu par Alexis Cossette de Radio Québec https://rumble.com/vnmilh-eric-zemmour-vu-par-alexis-cossette-de-radio-qubec-hd-720.html https://odysee.com/@Radio-Quebec:a/zemmour:3
Que ne ferait pas Éric Zemmour par Amour pour la France… jusqu’à empocher jusqu’à 50 000 € par mois sans compter les royalties de ses livres ! https://profidecatholica.com/2021/10/20/c8-revele-les-revenus-mensuels-deric-zemmour-simple-mendiant-de-lamour/
« Eric ZEMMOUR vu par Alexis Cossette de Radio Québec (Hd 720) Lire descriptif » https://rumble.com/vnmilh-eric-zemmour-vu-par-alexis-cossette-de-radio-qubec-hd-720.html
https://odysee.com/@Script_examples:1/ERIC-ZEMMOUR‑D%C3%89MASQU%C3%89-par-ASSELINEAU-sans-PITI%C3%89:7
https://youtu.be/N_e7Ul3jEzA
Zemmour loue le « patriotisme héroïque » de Zelensky face à « l’agresseur » Poutine
https://www.europe1.fr/politique/zemmour-loue-le-patriotisme-heroique-de-zelensky-face-a-lagresseur-poutine-4097059
Voilà quelques infos car la liste est longue… La messe est dite pour ma part !!!
B.L.
Ce énième condensé littéraire compatissant semi-révolutionnaire, ne tient absolument pas compte de 80 hivers (1945 /2025) de propagande victimaire nombriliste, récurrente et auto financée… Définitivement et irréversiblement décrédibilisé ! Omission VOLONTAIRE, par soumission de quels ordres ?!… à QUI ? ou à QUOI ? La religion ou croyance, dans ce basculement sociétal, sans précédent, n’est certainement pas que la raison majeure ! C’est un type de société globaliste qui en sera l’issue, ou pas… Parcellaire ou pas ??? Mais croire que ça va se mettre en place, sans schisme majeur, est ridicule …
Comme je l’ai écrit précédemment, stoppons l’appel d’air drastiquement et jouons le « chacun chez soi » qui nous permettra de retrouver nos mœurs et nos coutumes (racines).
Pour cela, nous devons nous débarrasser des malpropres au sommet !!!