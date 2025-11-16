11 novembre 2025 : un regain de patriotisme ?
Ce n’est qu’une intuition, à peine perceptible certes, mais nous avons ressenti cette année un regain de patriotisme, dans des contextes très différents, à l’occasion de la célébration du 11 novembre. Cette impression nous vient de diverses origines : le village, la ville, la capitale, la musique. Voyons cela :
La Gaude :
Pas de surprise dans cette commune du « Moyen Pays » qui a su préserver une culture villageoise de proximité. Autant de ferveur et de couleur en 2025 que les années précédentes :
Cette année, comme les années précédentes, comme les années à venir, a vu l’adhésion de tout un village au respect et à l’entretien de sa mémoire. Toutes les générations partagent un même destin, dans la douleur et dans l’espoir. Cette année encore, beaucoup d’enfants assistent à cette célébration.
Nous changeons de taille, tant pour le nombre d’habitants que pour la prestation. Ici le chœur de la police municipale entonne la Prière des Paras(1) dans une église.
Et même à Paris !
Pour la première fois une équipe sportive nationale s’implique dans la commémoration du 11 novembre à l’Arc de Triomphe. Il s’agit de l’équipe de France de rugby. Rien que ça !
L’équipe nationale de rugby à XV (les Bleus) a participé à la cérémonie de ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe le 12 novembre 2025, au lendemain des commémorations du 11 novembre, dans le cadre du centenaire du Bleuet de France et en hommage aux soldats tombés pour la patrie.
Certes cet événement n’a pu se dérouler sans la présence des plus hautes autorités militaires, y compris la ministre des Armées que personne ne connaît. La France retiendra que sa glorieuse équipe de rugby est solidaire de nos ancêtres morts durant cette abominable guerre, la dernière nous disait-on.
La musique populaire :
Il faut aussi mentionner l’implication d’un très grand artiste français dans cet élan patriotique : Jean-Jacques Goldmann. Eh oui !
Celui-ci a offert à l’association Bleuet de France tous les droits d’auteur sur la chanson qu’il a composée à l’occasion de ce 11 novembre 2025 :
Jean-Jacques Goldmann nous rappelle ce que doit être un vrai artiste : libre. Et il le montre en écrivant : « Pas de paix sans gardien, ni liberté sans soldat ! »
Et leurs familles.
Oui mais, direz vous : ceci est une vision optimiste.
Tout à fait. Nous assumons notre vision optimiste de ces événements épars qui ne couvrent pas la dégradation générale de notre pays. Au lieu de se lamenter et de baisser les bras, réveillons nous, éveillons nous ! Rien n’est jamais perdu. Regardons vers la petite lumière qui scintille dans le lointain, et faisons la grandir plutôt que de nous lamenter sur notre sort malheureux.
Le bleuet poussait dans les champs dévastés des tranchées et sa couleur bleue rappelle l’uniforme bleu horizon des poilus français.
Aide toi, le ciel t’aidera !
Rappel des paroles de la Prière des Paras :
Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi la tourmente
Mais donne-moi
Donne-moi la tourmente
Bravo pour ces « ponts » entre des mondes qui doivent se retrouver et s’unir.
Merci pour cet élan d’espoir.