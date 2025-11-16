Bleuet

11 novembre 2025 : un regain de patriotisme ?

par | 16 novembre 2025 | 1 com­men­taire

Ce n’est qu’une intui­tion, à peine per­cep­tible certes, mais nous avons res­sen­ti cette année un regain de patrio­tisme, dans des contextes très dif­fé­rents, à l’oc­ca­sion de la célé­bra­tion du 11 novembre. Cette impres­sion nous vient de diverses ori­gines : le vil­lage, la ville, la capi­tale, la musique. Voyons cela :

La Gaude :
Pas de sur­prise dans cette com­mune du « Moyen Pays » qui a su pré­ser­ver une culture vil­la­geoise de proxi­mi­té. Autant de fer­veur et de cou­leur en 2025 que les années pré­cé­dentes :
Le 11 novembre unit les Gaudois du 13 novembre 2023
Le 11 novembre réunit les Gaudois du 14 novembre 2024
Cette année, comme les années pré­cé­dentes, comme les années à venir, a vu l’adhé­sion de tout un vil­lage au res­pect et à l’en­tre­tien de sa mémoire. Toutes les géné­ra­tions par­tagent un même des­tin, dans la dou­leur et dans l’es­poir. Cette année encore, beau­coup d’en­fants assistent à cette célébration.

Cliquer sur une image pour ouvrir le diaporama

Déplaçons nous à Béziers
Nous chan­geons de taille, tant pour le nombre d’ha­bi­tants que pour la pres­ta­tion. Ici le chœur de la police muni­ci­pale entonne la Prière des Paras(1) dans une église.

Et même à Paris !
Pour la pre­mière fois une équipe spor­tive natio­nale s’im­plique dans la com­mé­mo­ra­tion du 11 novembre à l’Arc de Triomphe. Il s’a­git de l’équipe de France de rug­by. Rien que ça ! 
L’équipe natio­nale de rug­by à XV (les Bleus) a par­ti­ci­pé à la céré­mo­nie de ravi­vage de la flamme sous l’Arc de Triomphe le 12 novembre 2025, au len­de­main des com­mé­mo­ra­tions du 11 novembre, dans le cadre du cen­te­naire du Bleuet de France et en hom­mage aux sol­dats tom­bés pour la patrie.
Certes cet évé­ne­ment n’a pu se dérou­ler sans la pré­sence des plus hautes auto­ri­tés mili­taires, y com­pris la ministre des Armées que per­sonne ne connaît. La France retien­dra que sa glo­rieuse équipe de rug­by est soli­daire de nos ancêtres morts durant cette abo­mi­nable guerre, la der­nière nous disait-on.

La musique popu­laire :
Il faut aus­si men­tion­ner l’im­pli­ca­tion d’un très grand artiste fran­çais dans cet élan patrio­tique : Jean-Jacques Goldmann. Eh oui !

Celui-ci a offert à l’as­so­cia­tion Bleuet de France tous les droits d’au­teur sur la chan­son qu’il a com­po­sée à l’oc­ca­sion de ce 11 novembre 2025 :

Jean-Jacques Goldmann nous rap­pelle ce que doit être un vrai artiste : libre. Et il le montre en écri­vant : « Pas de paix sans gar­dien, ni liber­té sans sol­dat ! »Jean-Jacques Goldman - Bleuet

Et leurs familles.

Oui mais, direz vous : ceci est une vision optimiste.

Tout à fait. Nous assu­mons notre vision opti­miste de ces évé­ne­ments épars qui ne couvrent pas la dégra­da­tion géné­rale de notre pays. Au lieu de se lamen­ter et de bais­ser les bras, réveillons nous, éveillons nous ! Rien n’est jamais per­du. Regardons vers la petite lumière qui scin­tille dans le loin­tain, et fai­sons la gran­dir plu­tôt que de nous lamen­ter sur notre sort malheureux.

Le bleuet pous­sait dans les champs dévas­tés des tran­chées et sa cou­leur bleue rap­pelle l’uniforme bleu hori­zon des poi­lus français.

Aide toi, le ciel t’aidera !

Rappel des paroles de la Prière des Paras :

Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi la tour­mente
Donne-moi la souf­france
Donne-moi l’ardeur au com­bat,
Mon Dieu, mon Dieu
Donne-moi la tour­mente
Donne-moi la souf­france
Et puis la gloire au com­bat. (bis)Ce dont les autres ne veulent pas
Ce que l’on te refuse
Donne-moi tout cela, oui tout cela,
Je ne veux ni repos, ni même la san­té
Tout ça, mon Dieu, t’est assez demandé,

Mais donne-moi
Mais donne-moi
Mais donne-moi la foi,
Donne-moi force et cou­rage
Mais donne-moi la foi,
Donne-moi force et cou­rage
Mais donne-moi la foi
Pour que je sois sûr de moi

Donne-moi la tour­mente
Donne-moi la souf­france
Donne-moi l’ardeur au com­bat,
Mon Dieu, mon Dieu
Donne-moi la tour­mente
Donne-moi la souf­france
Et puis la gloire au com­bat. (bis)
Fermer

1 commentaire

  1. Fernand Jourdan le 16 novembre 2025 à 14:27

    Bravo pour ces « ponts » entre des mondes qui doivent se retrou­ver et s’unir.
    Merci pour cet élan d’espoir.

    Répondre

Envoyer le commentaire

Votre adresse e‑mail ne sera pas publiée. Les champs obli­ga­toires sont indi­qués avec *

Je sou­haite être notifié(e) par mes­sa­ge­rie des nou­veaux com­men­taires publiés sur cet article.