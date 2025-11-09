Aussi bête l’une que l’autre

Bref ! Des banalités.

Pas de quoi poi­reau­ter dans la rue pen­dant une heure à attendre mon tour pour rece­voir la béné­dic­tion du Maître.

Bardella enfonce des portes ouvertes.

Il se moule dans cette élite diri­geante à laquelle ses « coaches » l’ont pro­mu et ne s’in­ter­roge nul­le­ment sur les causes de cette frac­ture, à savoir :

la mise en œuvre d’un plan de gou­ver­nance mon­diale orches­trée par l’o­li­gra­chie financière.

Dans les faits le par­ti de Bardella vote tout ce que le gou­ver­ne­ment de Macron pro­pose :

• adhé­sion à l’Europe de Bruxelles,

• adhé­sion à l’OTAN, et donc

• pré­pa­ra­tion d’une guerre contre la Russie,

• sou­tien incon­di­tion­nel à Israël,

• avor­te­ment comme un droit imprescriptible.

À chaque ses­sion par­le­men­taire son par­ti a la pos­si­bi­li­té de ren­ver­ser le gou­ver­ne­ment ce qui condui­rait à de nou­velles élec­tions qui — a prio­ri — lui seraient favo­rables, mais ne le fait pas.

Tout ceci démontre que ce que l’on appelle la « Droite » en France n’a plus aucune doc­trine, plus aucun pro­gramme, plus aucun chef cha­ris­ma­tique et légi­time. En manque, les Français s’ac­crochent à ce qu’ils trouvent. L’oligarchie l’a bien com­pris et lui impose ce nou­veau blanc bec(1), comme elle leur a impo­sé Emmanuel Macron.