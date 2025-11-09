Aussi bête l’une que l’autre
Premier round :
Jordan Bardella sera à Nice, ce vendredi 7 novembre 2025, pour dédicacer son dernier live.
La campagne promotionnelle est au point, et ça fonctionne. On voit bien qu’il y a un vrai professionnalisme derrière tout ça.
Force est de constater, n’en déplaise aux autres, que ça marche. Regardez : partout où Bardella est annoncé, ce sont des queues interminables, c’est la même ferveur à Perpignan ou Strasbourg, partout.
Partout en France, des milliers de personnes poireautent dans la rue pour rentrer à la maison avec le dernier livre de Bardalla, agrémenté de son sceau, ce qui lui donne une dimension quasiment divine.
Alors posons nous la question :
Qu’apporte ce livre ?
Rien ! L’éditeur Fayard nous explique :
Le livre Ce que veulent les Français, est un recueil de témoignages recueillis auprès de Français ordinaires lors de déplacements à travers le pays sur une année. Il se présente comme un « journal intime » d’une France laborieuse, humble et silencieuse, souvent ignorée par les élites, et met en lumière leurs colères, doléances, rêves et espérances face aux défis quotidiens.
Bardella utilise ces récits pour dénoncer une fracture entre le peuple et les « élites mondialisées », en opposant la résilience des citoyens à un système perçu comme oppressif, et pour promouvoir les idées du Rassemblement national (RN) comme des réponses évidentes à ces problèmes.
Bref ! Des banalités.
Pas de quoi poireauter dans la rue pendant une heure à attendre mon tour pour recevoir la bénédiction du Maître.
Bardella enfonce des portes ouvertes.
Il se moule dans cette élite dirigeante à laquelle ses « coaches » l’ont promu et ne s’interroge nullement sur les causes de cette fracture, à savoir :
la mise en œuvre d’un plan de gouvernance mondiale orchestrée par l’oligrachie financière.
Dans les faits le parti de Bardella vote tout ce que le gouvernement de Macron propose :
• adhésion à l’Europe de Bruxelles,
• adhésion à l’OTAN, et donc
• préparation d’une guerre contre la Russie,
• soutien inconditionnel à Israël,
• avortement comme un droit imprescriptible.
À chaque session parlementaire son parti a la possibilité de renverser le gouvernement ce qui conduirait à de nouvelles élections qui — a priori — lui seraient favorables, mais ne le fait pas.
Tout ceci démontre que ce que l’on appelle la « Droite » en France n’a plus aucune doctrine, plus aucun programme, plus aucun chef charismatique et légitime. En manque, les Français s’accrochent à ce qu’ils trouvent. L’oligarchie l’a bien compris et lui impose ce nouveau blanc bec(1), comme elle leur a imposé Emmanuel Macron.
Deuxième round :
La « Gauche » n’a pas l’intention de s’en laisser conter. Que propose t‑elle ? L’interdiction de ces séances de signatures !
Mais interdire quoi ?
Mais quelles idées ?
Sans avoir lu le livre, simplement en écoutant Jordan Bardella, cette jeune militante, qui a répondu aveuglément à l’appel de la CGT Spectacle, saurait que Jordan Bardella n’a pas d’idées, même dégueulasses. Ou alors parle t‑elle du soutien appuyé de Jordan Bardella au despote génocidaire de Kiev ?
Mais alors ces idées « dégueulasses » sont aussi celle du Pouvoir actuel ? Mis en place par la Gauche qui veut « faire barrage à l’extrême droite ».
Pas de doute,
la Bêtise est En Marche aussi à gauche.
Alors que ces personnes se sont mobilisées pour répondre bêtement aux consignes de leurs dirigeants locaux ou nationaux, Macron déclare au Brésil que la France ne s’oppose plus au Mercosur::
Pendant que la Gauche s’aveugle sur les idées « nauséabondes » de Bardella « qui rappellent les heures les plus sombres de notre Histoire », l’agriculture française se meurt dans le silence complet de tous les partis.
