Macron ira t‑il jusqu’à trahir les siens ?

Macron envi­sage t‑il de quit­ter le bateau qui coule ? Le som­met de Paris pré­pare t‑il la sor­tie de la France du G7 ? Ou bien alors est-il envoyé en pois­son-pilote par ses amis pour infil­trer les Brics et les rame­ner « à la raison » ?

Les Brics ont fait début juin une démons­tra­tion de force au Cap en Afrique du Sud. L’espoir vient à pré­sent de ce côté et non plus d’un Occident mori­bond et bel­li­ciste, aux mœurs dépravées.

L’Occident n’est plus le modèle à suivre pour presque tous les pays de la planète.

Les can­di­da­tures affluent pour adhé­rer aux Brics : Afghanistan, Arabie saou­dite, Algérie, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Biélorussie, Égypte, Émirats arabes unis, Indonésie, Iran, Kazakhstan, Mexique, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Sénégal, Soudan, Syrie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe. L’Algérie et la Tunisie, terres d’in­fluence fran­çaise his­to­riques, choi­sissent les Brics(1).

La planète ne veut pas du G7 , mais ne veut pas non plus de l’OTAN

Aussi Macron, le chantre du En Même Temps, fait-il un peu figure de dis­si­dent au sein de l’Otan. Personne n’ou­blie son « L’Otan est en état de mort céré­brale » :