La Police de la Pensée à l’œuvre

Éric Ciotti ne veut donc pas que nous éveillions nos consciences

C’est donc ce film qu’Éric Ciotti inter­dit ! Tandis qu’il auto­rise les films por­nos et vio­lents et ne s’of­fusque pas de l’ap­pren­tis­sage de la Théorie du Genre dans les écoles avec la contri­bu­tion des Drag Queens, Éric Ciotti panique face à la pro­jec­tion de ce film.

Mais c’est trop tard, Éric Ciotti et le Système dont il est l’un des appa­rat­chiks ne peuvent plus endi­guer l’é­veil des consciences et l’é­mer­gence de la Vérité.

Massimo Luce

