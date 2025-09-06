L’affaire du radar fou du bord de mer à l’image de notre société devenue folle

Rappelons les faits.

Michel Lebon dénonce le 14 août dans nos colonnes une Arnaque mas­sive sur la Côte d’Uzure.

Depuis lors le radar fou ne s’est pas cal­mé même si les ser­vices publics concer­nés ont ten­té en vain d’ef­fa­cer leurs irré­gu­la­ri­tés :

• le radar ne peut pas ver­ba­li­ser car le pan­neau obli­ga­toire qui doit l’an­non­cer était irrégulier :

Il est dif­fi­cile d’i­ma­gi­ner que les ser­vices de la voi­rie, pris de court, ont pen­sé s’en sor­tir avec du ruban adhésif.

Puisque le pan­neau qui devait annon­cer le radar était inopé­rant :

• Le seul pan­neau annon­çant la limi­ta­tion de vitesse était dis­si­mu­lé par la végétation :

Mais ce n’est pas tout. Au lieu de déga­ger la végé­ta­tion devant le pan­neau exis­tant, les ser­vices de la voi­rie ont ins­tal­lé un nou­veau pan­neau à quelques mètres, de façon impro­vi­sée et guère mieux visible.

Cette affaire scan­da­leuse — qui n’est pas finie — est bien le reflet de notre socié­té deve­nue folle.