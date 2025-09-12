Visitez Saint-Laurent-du-Var et ses panneaux masqués
Nice Provence Info continuera de dénoncer « l’affaire des radars incontrôlés » qui génèrent de véritables traumatismes chez des centaines — peut-être plus — d’automobilistes. De toute bonne foi ceux-ci se sont fait PIÉGER par une diminution subite de la limitation que rien n’a vraiment annoncée. Rappelons que :
• la vitesse du panneau obligatoire qui annonce la présence du radar qui verbalise dorénavant au-delà de 50 km/h était dissimulée par du ruban adhésif noir :
• le panneau indiquant la limitation de vitesse à 50 km/h — unique — était quasiment pas visible du fait de la végétation :
C’est sur ce seul panneau, dissimulé par la végétation, que la limitation de vitesse est annoncée à 50 km/h, tant que le grand panneau était neutralisé par un calfeutrage hâtif.
Au lieu de dégager la végétation devant le panneau existant, les services de la voirie ont installé un nouveau panneau à quelques mètres, de façon improvisée et guère mieux visible.
Ce penchant pour des panneaux de limitation de vitesse s’exprime ne s’exprime pas qu’au bord de mer puisque nous en avons trouvé un beau sur les colline, quartier des Pugets :
Il est possible que Joseph Ségura, maire de Saint-Laurent-du-Var, ait voulu imiter son collègue François Gomez, maire de la commune de Thiescourt dans l’Oise, qui a supprimé une quarantaine de panneaux de signalisation(1) car il les jugeait obsolètes, inutiles, redondants ou vieillissants, « ce qui a permis de réduire la pollution visuelle et d’améliorer la sécurité routière », précise t‑il.
|Photos d’illustration
On comprend bien qu’à Saint-Laurent-du-Var, les services publics aient décidé de masquer ces panneaux, notamment ceux qui annoncent une limitation de vitesse ou un radar.
Mais alors pourquoi ne pas masquer les radars qui polluent le champ visuel, notamment en bord de mer ?
Ce poteau central hideux pourrait trouver une raison d’être en tant que tuteur d’une plante grimpante, par exemple un bougainvillier, ce qui pourrait donner :
Saint-Laurent-du-Var devrait se préoccuper de masquer les radars plutôt que les panneaux. Mais la commune ne semble pas disposée à abandonner l’argent de dingue qu’elle a récupéré dans cette sordide opération(2), qui ressemble beaucoup à du racket.
Cette répartition est régie par le Code général des collectivités territoriales (articles L.2334–24 à L.2334–25‑1 et R.2334–10 à R.2334–12), ainsi que par des décrets comme celui du 26 avril 2013.
Aucun commentaire