Visitez Saint-Laurent-du-Var et ses panneaux masqués

Nice Provence Info conti­nue­ra de dénon­cer « l’af­faire des radars incon­trô­lés » qui génèrent de véri­tables trau­ma­tismes chez des cen­taines — peut-être plus — d’au­to­mo­bi­listes. De toute bonne foi ceux-ci se sont fait PIÉGER par une dimi­nu­tion subite de la limi­ta­tion que rien n’a vrai­ment annon­cée. Rappelons que :

• la vitesse du pan­neau obli­ga­toire qui annonce la pré­sence du radar qui ver­ba­lise doré­na­vant au-delà de 50 km/​h était dis­si­mu­lée par du ruban adhé­sif noir :

• le pan­neau indi­quant la limi­ta­tion de vitesse à 50 km/​h — unique — était qua­si­ment pas visible du fait de la végétation :

C’est sur ce seul pan­neau, dis­si­mu­lé par la végé­ta­tion, que la limi­ta­tion de vitesse est annon­cée à 50 km/​h, tant que le grand pan­neau était neu­tra­li­sé par un cal­feu­trage hâtif.

Au lieu de déga­ger la végé­ta­tion devant le pan­neau exis­tant, les ser­vices de la voi­rie ont ins­tal­lé un nou­veau pan­neau à quelques mètres, de façon impro­vi­sée et guère mieux visible.

Ce pen­chant pour des pan­neaux de limi­ta­tion de vitesse s’ex­prime ne s’ex­prime pas qu’au bord de mer puisque nous en avons trou­vé un beau sur les col­line, quar­tier des Pugets :

Il est pos­sible que Joseph Ségura, maire de Saint-Laurent-du-Var, ait vou­lu imi­ter son col­lègue François Gomez, maire de la com­mune de Thiescourt dans l’Oise, qui a sup­pri­mé une qua­ran­taine de pan­neaux de signa­li­sa­tion(1) car il les jugeait obso­lètes, inutiles, redon­dants ou vieillis­sants, « ce qui a per­mis de réduire la pol­lu­tion visuelle et d’a­mé­lio­rer la sécu­ri­té rou­tière », pré­cise t‑il.

Photos d’illus­tra­tion

On com­prend bien qu’à Saint-Laurent-du-Var, les ser­vices publics aient déci­dé de mas­quer ces pan­neaux, notam­ment ceux qui annoncent une limi­ta­tion de vitesse ou un radar.

Mais alors pourquoi ne pas masquer les radars qui polluent le champ visuel, notamment en bord de mer ?

Ce poteau cen­tral hideux pour­rait trou­ver une rai­son d’être en tant que tuteur d’une plante grim­pante, par exemple un bou­gain­vil­lier, ce qui pour­rait donner :

Saint-Laurent-du-Var devrait se pré­oc­cu­per de mas­quer les radars plu­tôt que les pan­neaux. Mais la com­mune ne semble pas dis­po­sée à aban­don­ner l’argent de dingue qu’elle a récu­pé­ré dans cette sor­dide opé­ra­tion(2), qui res­semble beau­coup à du racket.