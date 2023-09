Au Niger, la diplomatie est sacrifiée à la politique étrangère

Le feu de paille politique a supplanté le temps long diplomatique

En effet, une poli­tique étran­gère fébrile a pris le relais. Le logi­ciel macro­nien de décons­truc­tion, algo­rithme tech­no­cra­tique, casse un code de plus, celui de la diplo­ma­tie tra­di­tion­nelle fon­dée sur des rela­tions humaines de qua­li­té. Suite logique de la sup­pres­sion du Corps diplo­ma­tique en avril 2022(6), il per­met désor­mais de nom­mer n’importe quel haut fonc­tion­naire selon l’envie du moment et l’air du temps – aujourd’hui le let­tré anti natio­nal Pap Ndiaye(7) ; demain, une acti­viste blo­gueuse pro­pul­sée à un rang minis­té­riel. « Il faut être fiers d’être des ama­teurs »(8), aime flat­ter Macron…

Pour autant, la poli­tique étran­gère de la France, per­çue en Afrique comme confuse et intru­sive tout en étant maso­chiste et impuis­sante, ne mai­tri­se­ra ni ne faci­li­te­ra pas les tran­si­tions poli­tiques en Afrique fran­co­phone. Elle ne ser­vi­ra pas non plus les inté­rêts de la France. Incohérente et irra­tion­nelle (les moyens concrets ne per­mettent pas de réa­li­ser les fins annon­cées), elle pré­tend décons­truire les socié­tés tra­di­tion­nelles en condi­tion­nant une aide finan­cière décrois­sante à leur ali­gne­ment sur la poli­tique étran­gère des États-Unis, dont elle est deve­nue le porte-dra­peau euro­péen, et aux idéo­lo­gies pro­gres­sistes cali­for­niennes que rejettent les popu­la­tions afri­caines conservatrices.

Un diplo­mate afri­ca­niste che­vron­né sou­ligne en pri­vé, que « le fait de décla­rer un ambas­sa­deur per­so­na non gra­ta, comme au Mali ou au Burkina, est une option qui sauve à tous la face, en ce qu’elle per­met de mettre sur le compte d’une per­sonne des dif­fi­cul­tés qui sont en réa­li­té celles des États. » Ici, le gou­ver­ne­ment auto­pro­cla­mé nigé­rien n’a pas fait réfé­rence à l’article 9 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les rela­tions diplo­ma­tiques(9). Il ne fait que réagir au refus de l’ambassadeur de France, ordon­né par Paris, de répondre à une convo­ca­tion du nou­veau régime en invo­quant son illé­gi­ti­mi­té, ce qui inter­rompt la com­mu­ni­ca­tion. Dans la culture locale, ce refus est consi­dé­ré comme une offense grave et injustifiée.

Pour sau­ver les appa­rences sinon la face, il ne reste à la France qu’à recon­naitre de fait, comme inter­lo­cu­teur valable, le nou­veau régime du Niger lar­ge­ment plé­bis­ci­té par sa popu­la­tion. Comme elle le fait ailleurs et depuis long­temps avec des inter­lo­cu­teurs peu conformes aux stan­dards droits-de‑l’hommistes dont elle se pare. Sous peine de graves inci­dents spon­ta­nés ou orches­trés, et d’une expul­sion du per­son­nel diplo­ma­tique et mili­taire. Les pays afri­cains peuvent plus faci­le­ment se pas­ser de la France, que l’inverse. En atten­dant, l’ambassadeur pri­vé de visa pour rai­son poli­tique, peut vivre et tra­vailler quelque temps avec ses réserves dans les locaux de l’ambassade de France encore pro­té­gée par l’immunité… diplomatique.

Jean-Michel Lavoizard