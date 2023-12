Bénédiction des couples de même sexe : décidément, le courant progressiste ne passe pas en Afrique

Comme nous l’avons rap­por­té aus­si­tôt ici(1), ce 18 décembre, le Vatican a publié la « Déclaration Fiducia Supplicans sur la signi­fi­ca­tion pas­to­rale des béné­dic­tions »(2). En bref, la presse retient qu’elle auto­rise « la béné­dic­tion des couples de même sexe et “en situa­tion irré­gu­lière” pour l’Église, une pre­mière, tout en res­tant ferme sur son oppo­si­tion au mariage homo­sexuel. »

Ce texte, émis par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, sus­cite un trouble pro­fond et une vive polé­mique au sein de l’Église uni­ver­selle. De plus, cette ouver­ture appa­rente aux idéo­lo­gies pro­gres­sistes est per­çue oppor­tu­né­ment par des non croyants et des anti clé­ri­caux, y com­pris toutes les variantes de la com­mu­nau­té LGBTQ+, idéo­lo­gies alter­na­tives d’une non-bina­ri­té « gen­der fluid » qui ne man­que­ront pas éga­le­ment de récla­mer leur béné­dic­tion, par pro­vo­ca­tion, comme un affais­se­ment de la théo­lo­gie morale ; une faille à exploi­ter dans l’armure doc­tri­nale du Vatican. Plus qu’ailleurs, les Églises d’Afrique, qui jouent encore un rôle conser­va­teur des tra­di­tions et sta­bi­li­sa­teur des popu­la­tions, ont aus­si­tôt réagi, avec pru­dence puis défiance.

Dès le len­de­main de sa publi­ca­tion et « eu égard aux très nom­breuses réac­tions »(1), l’Archevêché d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, avait jugé néces­saire et urgent de dif­fu­ser la recom­man­da­tion expresse « d’ATTENDRE et de SE CONFORMER aux Dispositions de son Éminence Jean-Pierre car­di­nal Kutwa, Archevêque d’Abidjan […] »

Deux jours plus tard, l’Église du Cameroun a pris for­mel­le­ment posi­tion pour inter­dire les béné­dic­tions en ques­tion.

En effet, la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun (CENC), dans une Déclaration en neuf points des Évêques du Cameroun sur l’homosexualité et sur la béné­dic­tion des couples homo­sexuels(3), rap­pelle la condam­na­tion théo­lo­gique et morale de l’homosexualité en se fon­dant sur les textes sacrés :

« La per­sonne humaine est créée homme et femme. Homme et femme, il les créa (Gn 1, 26). » ;

« De fait, l’ho­mo­sexua­li­té oppose l’hu­ma­ni­té à elle-même et la détruit. » ;

« Des rap­ports contre nature (Rm 1, 26) » ;

« L’union homo­sexuelle n’est pas un mariage. Elle fausse le sens du mariage en le rédui­sant à un lien sté­rile, hédo­niste et per­vers : L’infamie d’homme à homme (Rm 1,26). » ;

« L’homosexualité n’est pas un droit de la per­sonne humaine. Mais une alié­na­tion qui nuit gra­ve­ment à l’humanité parce qu’elle n’est fon­dée sur aucune valeur propre à l’être humain : c’est une déshu­ma­ni­sa­tion de l’a­mour, une abo­mi­na­tion (Lev 18,22) » ;

« Un choix et une pra­tique de vie qui ne peuvent être recon­nus comme étant objec­ti­ve­ment ordon­nés aux des­seins révé­lés de Dieu. » ;

« La tra­di­tion ecclé­siale qui déclare intrin­sè­que­ment désor­don­nés et contraires à la loi natu­relle les actes d’ho­mo­sexua­li­té (Catéchisme de l’Église Catholique n. 2357) » ;

« Par consé­quent, nous inter­di­sons for­mel­le­ment toutes béné­dic­tions des couples homo­sexuels dans l’Église du Cameroun ».

Enfin, le texte conclut : « Étant don­né que Dieu ne veut pas la mort du pêcheur, mais sa conver­sion pour la vie éter­nelle, nous recom­man­dons ceux qui sont enclins à l’ho­mo­sexua­li­té, à la prière et à la com­pas­sion de l’Église, en vue de leur conver­sion radi­cale. Nous les invi­tons aus­si à sor­tir de leur men­ta­li­té de vic­ti­mi­sa­tion dans laquelle ils se com­plaisent à se consi­dé­rer comme vic­times, faibles, mino­ri­tés ; afin de sai­sir l’oc­ca­sion de conver­sion que Dieu leur donne dans les mul­tiples inter­pel­la­tions de sa Parole. »