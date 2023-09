Climat : décodez la machination !

Manipulation

La chaîne publique France Info titre :

Si on sait lire — ce qui est votre cas — la séche­resse est en France à son plus bas niveau. Autrement dit : elle n’a jamais été aus­si faible !

De sur­croît il faut remon­ter à… 2 petites années pour avoir ces mêmes chiffres.

Mais pour illus­trer cette asser­tion, la chaîne publique choi­sit déli­bé­ré­ment un péda­lo échoué sur les abords d’un lac : un lac à sec et cra­que­lé (sym­bole même de la séche­resse dans notre sub­cons­cient) avec un péda­lo (sym­bole de vacances) immo­bile, iso­lé et aban­don­né. La pho­to sug­gère qu’il est échoué, comme nous tous !

Ce n’est pas fini : La séche­resse des sols ne concerne que 28 % des sols euro­péens. L’article pré­cise même que ce chiffre est assez bas pour la période. Il pour­suit en spé­ci­fiant que les incen­dies en sur­face de ter­rain brû­lé sont moins graves qu’en 2022.

France Info nous dit donc En Même Temps tout et son contraire.

Ici aus­si le choix des mots doit être décryp­té. Puisqu’il fait moins chaud qu’an­non­cé, c’est la faute à… la météo ! Car il convient de faire… la dif­fé­rence entre la météo et le cli­mat. Une défi­ni­tion sim­pliste est avan­cée : la météo c’est du court terme et on a donc le droit de se trom­per alors que le cli­mat c’est du long terme et on ne se trompe pas ! Donc la météo peut annon­cer qu’il pleut tan­dis que le cli­mat nous dit qu’il fait sec.

Ainsi on peut dire tout et son contraire : tou­jours le célèbre En Même Temps ! nou­velle marque de fabrique des poli­ti­ciens boni­men­teurs qui échappent à leurs responsabilités.