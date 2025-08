Antennes 5G : le maire de La Gaude à l’écoute des Gaudois

À pro­pos

Notre jolie com­mune est la cible prin­ci­pale des opé­ra­teurs de télé­pho­nie de par sa posi­tion stra­té­gique en hau­teur. Ils veulent, pour leur pro­fit, nous expo­ser aux ondes et dété­rio­rer notre cadre de vie. L’union fait la force et il nous faut agir tous ensemble pour les empê­cher de faire n’im­porte quoi et d’ins­tal­ler des antennes à proxi­mi­té de nos mai­sons et des têtes de nos enfants. Quelques pro­prié­taires de ter­rains peu scru­pu­leux et sur­tout qui ne résident pas à proxi­mi­té de la future antenne louent leur ter­rain pour des sommes colos­sales sans tenir compte des troubles créés au voi­si­nage. Risque accru de can­cer, perte de la valeur des mai­sons, dété­rio­ra­tion des espèces de faune et de flore locale, voi­là ce à quoi ont droit les voi­sins de ces antennes.

Les règles du groupe sont simples : par­tage, res­pect et poli­tesse. Le groupe ne fait pas de poli­tique et notre but est d’avancer ensemble pour le bien de la com­mune et de ses résidents.