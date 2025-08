Le préfet des Alpes-Maritimes ne doit pas se baigner souvent dans la mer

Douche de plage :

Là, il vaut mieux en rigo­ler, tel­le­ment c’est gro­tesque. Quelle est la quan­ti­té d’eau consom­mée par les douches de plage ? Quelques litres par per­sonne. Il en faut des douches pour arri­ver à 1 m³ (rap­pel : 1 m³ = 1 000 l, donc un seul m³ peut four­nir plu­sieurs cen­taines de douches). Le pré­fet sait-il comp­ter ? Et se baigne t‑il en mer ? Sûrement pas, car il sau­rait quel bon­heur cela repré­sente de se dou­cher à l’eau douce après une bai­gnade en mer. C’est mon cas et je ne vois per­sonne abu­ser de ces douches de plage.

Laissons les habi­tants des villes se bai­gner en mer car ils n’ont pas de pis­cine, et lais­sons les se rin­cer à l’eau douce.

Cette fer­me­ture des douches de plage est typi­que­ment anti-sociale !