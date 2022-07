C’est au crépuscule que les Gilets Jaunes prennent leur envol

La cani­cule a conduit les Gilets Jaunes de Cannes-Antibes à évi­ter les fortes cha­leurs qui sévissent lors du zénith et dans l’a­près-midi. Ils ont donc déca­lé leur pré­sence au rond-point Saint Jean Cassien de Cannes – La Bocca en fin de jour­née.

Ils avaient éga­le­ment en tête cet éclai­rage de Hegel : « Ce n’est qu’au début du cré­pus­cule que la chouette de Minerve prend son envol. »