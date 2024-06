Le maire de Villeneuve-Loubet prend sa part dans la fabrique du mensonge

Lionnel Luca, ancien pro­fes­seur d’his­toire, dans des élans gran­di­lo­quents mal­séants, com­pare la fri­pouille russe Navalny à Charles de Gaulle ou Jean Moulin. Rien que ça. Pour lui, ce n’est pas « Je tra­hi­rai demain », c’est « Je tra­his tout le temps ».

Écoutons le maire lors de la céré­mo­nie d’i­nau­gu­ra­tion où élèves et anciens com­bat­tants étaient pris en otages : « Après son empoi­son­ne­ment, il aurait pu résis­ter depuis l’Allemagne. Mais non, plu­tôt que d’être de Gaulle, il a pré­fé­ré être Jean Moulin et retour­ner dans son pays. » Jean Moulin, veuillez lui par­don­ner, il ne sait pas ce qu’il dit.

Pour commencer, Alexeï Navalny n’est pas mort empoisonné

Cette infox fut lan­cée dès l’an­nonce de la mort de Navalny. Si on réflé­chit un peu, quel inté­rêt aurait Poutine à faire empoi­son­ner ce délin­quant empri­son­né ? Du reste les auto­ri­tés russes ne se sont jamais oppo­sées à l’au­top­sie du corps du défunt. Tant les ser­vices de ren­sei­gne­ments amé­ri­cains qu’u­krai­niens réfutent cette thèse de l’empoisonnement :