France-Algérie : la querelle révèle l’état de désagrégation avancée des deux nations

Le grand écri­vain espa­gnol Miguel de Cervantes fut cap­tu­ré en mer par les bar­ba­resques le 26 sep­tembre 1575 et res­ta pri­son­nier des pirates pen­dant 5 ans à Alger : « On me mit une chaîne, plu­tôt en signe de rachat que pour me tenir en escla­vage, et je pas­sais ma vie dans ce bagne, avec une foule d’hommes de qua­li­té dési­gnés aus­si pour le rachat. Bien que la faim et le dénue­ment nous tour­men­tassent quel­que­fois, et même à peu près tou­jours, rien ne nous cau­sait autant de tour­ment que d’être témoins des cruau­tés inouïes que mon maître exer­çait sur les chré­tiens. Chaque jour, il en fai­sait pendre quelques-uns ; on empa­lait celui-là, on cou­pait les oreilles à celui-ci et cela pour si peu de chose, ou plu­tôt tel­le­ment sans motif, que les Turcs eux-mêmes recon­nais­saient qu’ils ne fai­saient le mal que pour le faire et parce que son humeur natu­relle le por­tait à être le meur­trier de tout le genre humain ».

La Constitution des deux pays est fondée sur deux gros mensonges

J’ai bien par­lé, dans le titre de cet article, de la « désa­gré­ga­tion avan­cée des deux nations », et non pas « des deux gou­ver­ne­ments » ou « des deux États » car il faut inclure les peuples fran­çais et algé­rien dans cette déli­ques­cence en cours parce que ni l’un ni l’autre, sauf quelques cou­ra­geuses excep­tions, ne s’est levé pour arrê­ter le pro­ces­sus de déclin ini­tié par leurs gou­ver­ne­ments cor­rom­pus, ni pour se libé­rer des contraintes que les hommes de Pouvoir ont fait peser sur eux.

Ce n’est pas seule­ment le corps phy­sique de ces nations qui a été atteint mais aus­si le corps éthé­rique, vital, l’âme, que des forces exté­rieures mal­saines ont com­men­cé à ron­ger.

Ce pro­ces­sus de déca­dence a com­men­cé en 1962, pour les deux pays, lors de l’exode mas­sif des Européens d’Algérie obli­gés de se réfu­gier, pour la plu­part, en France – cette France qui les avait aban­don­nés – sous la menace des bar­bares isla­mistes qui ont pris le pou­voir en Algérie et qui ne leur ont lais­sé d’autre choix que « la valise ou le cer­cueil », et ce n’était pas juste une for­mule. Beaucoup d’entre eux ont payé de leur vie sa véri­fi­ca­tion.

Les indi­gènes, d’origine kabyle d’abord et arabe ensuite, qui ont pro­li­fé­ré(4) sur le ter­ri­toire que les Français ont dénom­mé « Algérie », parce qu’il fal­lait bien lui trou­ver un nom, se sont rapi­de­ment retrou­vés sans res­sources alors que la France, repré­sen­tée par les Français d’Algérie, leur avait lais­sé un mor­ceau du pays (13 dépar­te­ments fran­çais en par­fait état de fonc­tion­ne­ment(5)) qu’ils ont len­te­ment lais­sé se dégra­der, ne vou­lant pas, et ne sachant pas, l’entretenir.

La pre­mière Constitution algé­rienne a vu le jour en 1963, constam­ment révi­sée, elle a consa­cré la dic­ta­ture du par­ti unique isla­mique, le FLN, aux mains des mili­taires au pou­voir depuis 1962.

En France, la Constitution du 4 octobre 1958 est celle qui a fon­dé la Cinquième République et qui est tou­jours valide. Ce sont les Européens d’Algérie qui en sont à l’origine puisque ce sont eux qui ont alors appe­lé de Gaulle pour réta­blir l’ordre en Algérie d’abord et, par voie de consé­quence, en France.

Le men­songe de de Gaulle en 1958 : il n’a jamais eu l’intention de gar­der l’Algérie à la France

Ce que les Pieds-Noirs ont repro­ché à de Gaulle, ce sont sur­tout ses men­songes et les condi­tions épou­van­tables(6) dans les­quelles ils ont été contraints de quit­ter leur terre.

De Gaulle est arri­vé au Pouvoir grâce aux Pieds-Noirs en leur fai­sant croire qu’il œuvre­rait pour le main­tien de la France en Algérie alors qu’il savait déjà qu’il ne res­pec­te­rait pas les nom­breuses pro­messes qu’il avait faites à la foule des Français d’Algérie et des musul­mans fidèles à la France réunis par dizaine de mil­liers dans les villes d’Algérie en 1958 auprès de laquelle il venait por­ter la (fausse) bonne parole. Ne décla­rait-il pas per­ti­nem­ment le 16 sep­tembre 1959 à l’ancienne RTF : « Depuis que le monde est monde, il n’y a jamais eu d’unité, ni à plus forte rai­son, de sou­ve­rai­ne­té algé­rienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes syriens, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour péné­tré le pays sans qu’il y ait eu à aucun moment, sous aucune forme, un État algé­rien. »

D’autant plus que le terme lui-même, « Algérie », a été inven­té par le géné­ral Schneider en 1839. Cette seule cita­tion de de Gaulle suf­fi­rait pour exo­né­rer les Français d’Algérie de tout pro­cès d’occupation d’un « pays qui ne leur appar­te­nait pas », puisqu’il n’appartenait à per­sonne(7) et qu’ils ont su le mettre en valeur et mettre en valeur ses richesses au-delà de toute espérance.

On se sou­vien­dra de la phrase du Bachaga Boualem, qui fut un temps vice-pré­sident de l’Assemblée natio­nale fran­çaise, chef de la tri­bu des Beni-Boudouane, musul­mans fidèles à la France, né à Soukh Arhas (comme le « pied-noir » de l’époque romaine, Saint-Augustin) : « Que de volon­té il a fal­lu à ces pre­miers Pieds-Noirs dans ce pays hos­tile, lut­tant contre la fièvre, la cha­leur, les pillards. Le fils à la char­rue, la fille à pétrir le pain, la femme à soi­gner les musul­mans, ils ont tout sacri­fié à cette terre(8). »

De Gaulle avait confié à Alain Peyrefitte, qui l’a retrans­crite dans C’était de Gaulle, cette asser­tion : « Vous croyez que le corps fran­çais peut absor­ber dix mil­lions de musul­mans, qui demain seront vingt mil­lions et après-demain qua­rante ? Si nous fai­sions l’intégration, si tous les Arabes et Berbères d’Algérie étaient consi­dé­rés comme Français, com­ment les empê­che­rait-on de venir s’installer en métro­pole, alors que le niveau de vie y est tel­le­ment plus éle­vé ! ».

Ce qui s’est effec­ti­ve­ment pro­duit, avec et sans de Gaulle, qui n’a pris aucune mesure pour empê­cher cette inva­sion alors qu’il en était encore temps et qu’il était donc par­fai­te­ment conscient du dan­ger. Il a dis­po­sé de six années pour contrer cette menace. Qu’a‑t-il fait ?

Que ce départ des Français d’Algérie ait été iné­luc­table est une autre ques­tion, ques­tion d’autant plus épi­neuse que les mili­taires fran­çais avaient gagné sur le ter­rain la bataille contre les ter­ro­ristes isla­miques du FLN.

Cette vic­toire est d’autant moins éton­nante que, même après les hor­ribles mas­sacres dont ils ont été vic­times, les musul­mans fidèles à la France étaient au moins 4 fois plus nom­breux que les par­ti­sans de la sépa­ra­tion.

Selon Bernard Lugan, qui se base sur des sources par­le­men­taires algé­riennes, les trois-quarts des 2 mil­lions de por­teurs de la carte de moud­ja­hi­dine et d’ayants droit sont des faux. « Le mythe d’un peuple una­ni­me­ment dres­sé contre le colo­ni­sa­teur connaît donc de sérieuses lézardes. D’autant plus que ceux que l’histoire offi­cielle (algé­rienne, NDLR) pré­sente comme une mino­ri­té de “col­la­bo­ra­teurs” et de “traîtres” semblent avoir été plus nom­breux que les moud­ja­hi­dines… En effet, (…) alors que le pro­ces­sus menant à l’indépendance était clai­re­ment enga­gé, 307 146 Algériens ser­vaient alors dans l’armée fran­çaise (selon les minu­tieux registres de cette même armée, NDLR) contre envi­ron 65 000 moud­ja­hi­dines. »

C’est à ce même moment de vic­toire totale de la France contre les rebelles que de Gaulle leur a offert cet immense ter­ri­toire fran­çais (2 382 000 km2, dont 2 000 000 de km2 pour le seul Sahara qui regorge de res­sources natu­relles, notam­ment pétro­li­fères) sans contre­par­tie, si ce n’est ces scan­da­leux « Accords d’Évian » qui n’ont jamais été res­pec­tés par le FLN.

Pourquoi avoir envoyé à la mort ces dizaines de mil­liers de sol­dats fran­çais, de Pieds-Noirs, de har­kis, sachant que c’était en pure perte(9) ?

Cette félo­nie ne lui a pas réus­si puisqu’il a été obli­gé de quit­ter le Pouvoir six ans après sa tra­hi­son. La déca­dence fran­çaise n’a ces­sé de s’amplifier après sa for­fai­ture, chaque pré­sident de la France se révé­lant plus nocif et plus anti-Français que son pré­dé­ces­seur, cha­cun riva­li­sant d’ingéniosité pour détruire le pays qu’il était char­gé d’administrer, jusqu’à l’apothéose : Macron. Il faut beau­coup d’imagination pour conce­voir pire que lui dans l’avenir.

Le men­songe du Pouvoir algé­rien en 1954 : le FLN était com­po­sé d’islamistes et non d’indépendantistes

Dans une inter­view au Monde datée du 4 décembre 1980, Ben Bella, le pre­mier pré­sident de la République algé­rienne décla­rait : « Plus que l’arabisme, c’est l’islamisme qui offre le cadre les plus satis­fai­sant, non seule­ment parce qu’il est plus large et donc plus effi­cace » et il avoue­ra au même jour­na­liste que le natio­na­lisme ne fut “qu’une pos­ture, une tac­tique, une ruse” ».

« D’aucuns diraient une mani­fes­ta­tion de la taqîya, dis­po­si­tion cora­nique qui auto­rise la dis­si­mu­la­tion de ses objec­tifs reli­gieux… » ajou­te­ront les jour­na­listes de Valeurs actuelles dans le remar­quable hors-série n° 21 qu’ils ont publié sur la guerre d’Algérie.

C’est donc le chef du FLN lui-même qui recon­naît que l’objectif prin­ci­pal qui avait moti­vé cette rébel­lion n’était pas d’ordre poli­tique mais reli­gieux ; ce n’était pas le natio­na­lisme, façon roman­tique, dont s’étaient enti­ché les pro­gres­sistes de l’époque (qui ser­vi­ront de « por­teurs de valise » aux ter­ro­ristes), ni même le pan­ara­bisme qui était le but de ce sou­lè­ve­ment bru­tal et inat­ten­du, mais l’islamisation de la popu­la­tion indi­gène(10). On com­pren­dra ensuite que ce qui inté­res­sait vrai­ment les moud­ja­hi­din, les « com­bat­tants de la foi », c’était le dji­had, la guerre sainte et puis, ensuite, la prise de Pouvoir et la mise en place d’une orga­ni­sa­tion stricte pour gar­der ce Pouvoir, et sur­tout pour contrô­ler le pro­fit que génè­re­ra l’énorme cadeau que leur avait fait de Gaulle en leur offrant le Sahara.

Il suf­fi­sait de dési­gner la colo­ni­sa­tion et la France comme uniques res­pon­sables des déboires de leur popu­la­tion afin de mas­quer la cor­rup­tion des diri­geants et leur inca­pa­ci­té à gou­ver­ner ; j’ai décrit dans un article pré­cé­dent daté du 8 juin 2024, Les Algériens exigent de la France repen­tance et com­pen­sa­tions : Ah bon ? Et de quel droit ? la façon dont les diri­geants algé­riens ont, depuis leur acces­sion au pou­voir en 1962, éla­bo­ré et entre­te­nu un sen­ti­ment de haine de la France et des Français auprès de leur popu­la­tion, et par­ti­cu­liè­re­ment de leur jeune popu­la­tion, ce qui explique le com­por­te­ment exces­si­ve­ment agres­sif et les into­lé­rables exac­tions des jeunes Algériens, Franco-Algériens ou Français d’origine algé­rienne à l’encontre du pays qui les accueille et qui les nour­rit(11).

Pierre-Émile Blairon