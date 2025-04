Des militaires rappellent Macron à l’ordre constitutionnel

Résolution citoyenne rela­tive

à l’engagement mili­taire et finan­cier de la France en Ukraine signi­fiée

par huis­sier aux pré­si­dents des deux assem­blées

le 17 avril 2025

L’article L 4111–1 du Code de la Défense dis­pose que : « L’armée de la République est au ser­vice de la Nation. Sa mis­sion est de pré­pa­rer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des inté­rêts supé­rieurs de la Nation ».

Depuis le début de l’année 2022, des infor­ma­tions per­sis­tantes, bien que non confir­mées offi­ciel­le­ment, évoquent une pré­sence de troupes fran­çaises en Ukraine. Si ces faits étaient avé­rés, ils sou­lè­ve­raient une grave ques­tion de confor­mi­té avec l’article 35 de la Constitution, qui impose au Gouvernement d’informer le Parlement dans les trois jours sui­vant une inter­ven­tion mili­taire à l’étranger et de sou­mettre toute pro­lon­ga­tion au-delà de quatre mois à un vote.

Or, à ce jour, aucune com­mu­ni­ca­tion claire n’a été faite devant les assem­blées, lais­sant les citoyens dans l’ignorance et pri­vés de leur droit à un contrôle démo­cra­tique sur l’emploi de leur armée.

Par ailleurs, les accords de sécu­ri­té fran­co-ukrai­niens signés le 16 février 2024, pré­voyant un sou­tien mili­taire et finan­cier de 3 mil­liards d’euros pour 2024 et un enga­ge­ment mili­taire plu­ri­an­nuel, auraient dû être rati­fiés par le Parlement en appli­ca­tion de l’article 53 de la consti­tu­tion qui impose une rati­fi­ca­tion

par­le­men­taire des trai­tés inter­na­tio­naux ayant des inci­dences finan­cières signi­fi­ca­tives sur les finances publiques.

À titre d’exemple, le 7 février 2024, l’accord de coopé­ra­tion en matière de défense entre la France et la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour­tant bien moins enga­geant pour les finances publiques que celui conclu avec l’Ukraine, a fait l’objet d’une rati­fi­ca­tion par­le­men­taire en appli­ca­tion de l’article 531.

Or, à ce jour, le Parlement n’est pas inter­ve­nu pour rati­fier les accords de sécu­ri­té fran­co-ukrai­niens, ce qui met en cause leur léga­li­té et leur oppo­sa­bi­li­té, tant à la Nation qu’aux citoyens fran­çais, pour­tant appe­lés à contri­buer finan­ciè­re­ment au sou­tien mili­taire à l’Ukraine.

De sur­croît, l’article 55 de la Constitution pré­voyant que : « Les trai­tés ou accords régu­liè­re­ment rati­fiés ou approu­vés ont, dès leur publi­ca­tion, une auto­ri­té supé­rieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou trai­té, de son appli­ca­tion par l’autre par­tie », l’absence de rati­fi­ca­tion régu­lière par le Parlement pose la ques­tion de la léga­li­té des livrai­sons d’armes issus des stocks de l’armée fran­çaise à l’Ukraine pour qu’elle les uti­lise contre la Fédération de Russie contre laquelle notre pays n’est pas en guerre.

En effet, l’article 411–3 du Code Pénal dis­pose : « Le fait de livrer à une puis­sance étran­gère, à une entre­prise ou une orga­ni­sa­tion étran­gère ou sous contrôle étran­ger ou à leurs agents des maté­riels, construc­tions, équi­pe­ments, ins­tal­la­tions, appa­reils affec­tés à la défense natio­nale est puni de trente ans de déten­tion cri­mi­nelle et de 450 000 euros d’a­mende ».

Enfin, les décla­ra­tions récentes du Président de la République, évo­quant un éven­tuel déploie­ment de troupes fran­çaises en mai 2025 ain­si que la mutua­li­sa­tion de l’usage de l’arme ato­mique, imposent un débat par­le­men­taire préa­lable pour garan­tir la légi­ti­mi­té de tels choix au nom de la Nation. C’est la condi­tion sine qua non de la léga­li­té de l’intervention de l’Armée. Une armée agis­sant sans man­dat clair du par­le­ment ne serait plus au ser­vice de la

Nation, mais d’un pou­voir exé­cu­tif iso­lé, en contra­dic­tion avec l’esprit de notre Constitution et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre la sépa­ra­tion des pou­voirs comme garante des droits : « Toute socié­té dans laquelle la garan­tie des droits n’est pas assu­rée, ni la sépa­ra­tion des pou­voirs déter­mi­née, n’a point de Constitution ».

C’est pour­quoi, nous, citoyens et anciens mili­taires, esti­mons que le par­le­ment doit être consul­té sur la pour­suite de l’intervention mili­taire fran­çaise et/​ou son enga­ge­ment en Ukraine confor­mé­ment à l’article 35 de la Constitution et qu’il doit être aus­si appe­lé à rati­fier les accords de sécu­ri­té fran­co-ukrai­niens du 16 février 2024, confor­mé­ment à l’article 53.

Résolution pro­po­sée :

Nous, citoyens et anciens mili­taires, deman­dons aux dépu­tés et sénateurs :

1. De faire publier au Journal offi­ciel toutes les infor­ma­tions sur la pré­sence de troupes fran­çaises en Ukraine depuis 2022, comme l’exige l’article 35 ;

2. D’organiser un débat sui­vi d’un vote sur la pour­suite de cette inter­ven­tion, en appli­ca­tion de l’article 35 ;

3. De se pro­non­cer sur la rati­fi­ca­tion des accords de sécu­ri­té fran­co-ukrai­niens du 16 février 2024, confor­mé­ment à l’article 53 ;

4. De mettre cette réso­lu­tion à l’ordre du jour dans les 15 jours sui­vant sa remise, afin de garan­tir le plein exer­cice du contrôle parlementaire.