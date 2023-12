L’organe de pro­pa­gande régio­nal titre aujourd’­hui « Armand R. – La folle tra­jec­toire ». Armand est ce ter­ro­riste qui a mor­tel­le­ment poi­gnar­dé un tou­riste à Paris.

Vous avez compris ?

Ce qu’il faut com­prendre, c’est : parce que le ter­ro­riste se pré­nomme Armand qu’il a droit à la une de Nice Matin. Imaginez qu’il s’ap­pe­lât « Ahmed », Nice-Matin n’au­rait jamais osé publier ain­si son pré­nom à la une.

Alors que des consignes très strictes ont été don­nées par le minis­tère de l’Intérieur de ne pas com­mu­ni­quer les noms des racailles racistes qui ont per­pé­tré le meurtre bar­bare de Crépol, leurs noms ont fui­té :

… au grand dam de plu­sieurs élus LFI qui s’en offusquent au nom de la pré­somp­tion d’in­no­cence et du secret de l’enquête.

Et puis là, Armand s’affiche à la une sans aucune protestation de la Police de la Pensée

Comprenez : « Vous voyez bien, il y a des ter­ro­ristes aus­si chez les Français de souche. Donc le ter­ro­risme au cou­teau n’est pas l’a­pa­nage de la com­mu­nau­té musul­mane issue de l’im­mi­gra­tion. » Cette dénon­cia­tion est non seule­ment tolé­rée par la Police de la Pensée et la Bien Pensance, mais elle est encou­ra­gée. Pas de pré­somp­tion d’in­no­cence, ni de secret de l’en­quête, ici.

Ce message se retourne contre leurs promoteurs

Si on lit l’ar­ticle dans le jour­nal, on lit qu’Armand s’ap­pelle Armand Rajabpour-Miyandoab, et qu’il s’est expri­mé en arabe au moment de son for­fait, et qu’il était un isla­miste fana­ti­sé, fiché S.

Un esprit sen­sé com­pren­dra alors : dès lors qu’Armand est un isla­miste fana­ti­sé, il est un indi­vi­du dan­ge­reux, et donc ce qui fait l’as­sas­sin n’est pas le pré­nom, mais la reli­gion. Bref, tout faux !

Massimo Luce

P.S.: selon le ministre de l’Intérieur, c’est la faute des psy­chiatres qui étaient char­gés du sui­vi d’Armand.