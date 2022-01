Les Marie-Louise de Macron

Comme tou­jours, les guerres sont décla­rées par les vieux, mais ce sont les jeunes qu’ils envoient au front.

On com­mence par envoyer les jeunes gens et on finit la guerre avec des enfants de troupe.

1813, Napoléon par son « Décret Marie-Louise » com­plète ses rangs déci­més par de jeunes garçons.

Il en a toujours été ainsi dans toutes les guerres, les vieux sacrifient leur jeunesse.

Le terme « Marie Louise » a été repris pour dési­gner les jeunes recrues de la classe 1915. Dès 1914, par­tis la fleur au fusil, les sol­dats déchantent, c’est l’en­fer. Certains, lucides, pré­fé­re­ront se muti­ler la main pour ne pas y retour­ner. Peine per­due, ils seront fusillés par leur compatriotes.

L’Histoire des guerres est un éternel recommencement

En 2019, Macron annonce que nous sommes en guerre, mais les Français ne com­prennent pas ce que leur Président veut dire. Ils découvrent qu’il est en guerre contre son propre peuple ! Le Pfizer rem­place le Lebel. Les vieux vac­ci­nés, c’est aux jeunes de mon­ter au front, dès 5 ans !

Aux piqûres citoyens ♪

Formez vos bataillons

Qu’une potion impure

Abreuve vos artères ♫

« Nous sommes en état de guerre jus­qu’en juillet 2022 », ren­ché­rissent nos vieux par­le­men­taires qui… se sont exemp­tés, eux, du passe vac­ci­nal. Et puis comme en 1915, de nom­breux jeunes refusent l’in­jonc­tion et pré­fèrent « déser­ter ». Ils choi­sissent la conta­mi­na­tion volon­taire pour ne pas por­ter le Pfizer : l’en­ne­mi épi­dé­mique est bien moins dan­ge­reux que son pseu­do-vac­cin qui affai­blit de sur­croît les défenses immunitaires.

D’autres, désespérés, préfèrent le suicide