Michel-Édouard Leclerc croit nous mener « à la baguette »

Plusieurs remarques néga­tives à pro­pos de cette action qui devrait durer encore 6 mois. Certains centres Leclerc affichent la baguette encore moins cher que 29 centimes !

• Tout le monde en parle : c’est le but recher­ché au moment où Michel-Édouard Leclerc est mis à mal sur ses posi­tions sur le passe vac­ci­nal.

• C’est un pro­duit d’appel ; l’acheteur de cette baguette va encore ache­ter d’autres pro­duits à marge chez Leclerc qui com­pen­se­ront le manque à gagner sur les pro­duits d’ap­pel.

• D’où viennent ces baguettes ? D’usines en France ? ou en Europe ? D’ailleurs ?

• Quelle est la qua­li­té de ce… « pro­duit » ? On va faire « bouf­fer de la m… » à des tas de gens : il y a baguette et baguette ; il y a d’énormes dif­fé­rences, dont le Label Rouge ou les baguettes de tra­di­tion fran­çaise.

• Ces baguettes indus­trielles ras­sissent très vite.

• Ce n’est en aucun cas « une baguette de tra­di­tion fran­çaise » loin de là ! Prix moyen de celle-ci : 1 ‚20 € TTC.

• Michel-Édouard Leclerc n’a que la défense des consom­ma­teurs à sa bouche, pour­tant il leur fait bouf­fer de la m… tout en cas­sant les cir­cuits d’ap­pro­vi­sion­ne­ment ; c’est ça la défense des consom­ma­teurs ?

• Sur la publi­ci­té dans les jour­naux la baguette Leclerc n’est pas bien cuite, toute pâle et tris­tou­nette.

• On tape sur les pay­sans qui, pour cer­tains, n’ont pas besoin de cela même si cer­tains céréa­liers pro­fitent bien du Système !

• On tape sur les petits bou­lan­gers qui font leur bou­lot en se levant tôt et sont bien loin des reve­nus des direc­teurs de super­mar­chés Leclerc.

• On met en dan­ger les filières des meu­niers (qu’où vient cette farine, qui la pro­duit ?)

• On détruit le goût des consom­ma­teurs qui ne sau­ront plus ce que c’est du bon pain ! Le consom­ma­teur est bafoué.

• Les indus­triels, avec leurs machines, peuvent pro­duire du pain à n’importe quel prix (ou à peu près à n’importe quel prix) ; ils savent faire en fonc­tion d’un prix de revient demandé !

Je suis triste et outré.

Pierre K.