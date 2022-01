L’étron du sud

Nous les aimons énor­mé­ment, ils sont nos p’tits ché­ris. Pour cer­tains, ils sont com­pa­rables à des enfants qu’ils n’ont jamais eus. Pour d’autres comme moi, c’est le bon­heur ! Ce bon­heur à quatre pattes est source de bien-être et de joie per­ma­nents. Mais, l’envers du décor de toutes ces joies est par­fois lui aus­si source de cer­tains désa­gré­ments. Comme tout orga­nisme vivant, nos cani­dés ingèrent par une voie et éjectent par une autre. C’est cette voie rec­tale qui, de par sa fonc­tion vitale, four­ni­rait moult sujet à palabres.

Nous avons tous eu à déplo­rer les « cacas » posés sur le bitume des trot­toirs, réchauf­fés par les rayons du soleil, pro­li­fé­rant comme s’ils se repro­dui­saient ! Dans cer­taines muni­ci­pa­li­tés, le déploie­ment de « camé­ras à mul­tiples usages » explose (17 camé­ras sur la plage para­di­siaque de notre illus­tra­tion à la une). La ver­ba­li­sa­tion explose aus­si : 457 € maxi pour une crotte oubliée… Je ne connais tou­te­fois per­sonne qui ait été ver­ba­li­sé.

Mais, fran­che­ment, nous ne pour­rons jamais stop­per les déjec­tions de nos amours à poils plus ou moins longs. Pour ce qui est de l’autodiscipline et du res­pect des autres, par les pro­prié­taires de ces ado­rables tou­tous, ce n’est pas gagné…

Par contre, je me sou­viens que lorsque j’étais môme, il y a avait des moto­crottes. Sont-elles tou­jours d’actualité ou elles aus­si dorment-elles, dans les garages muni­ci­paux ?

Un jour lors d’une de mes nom­breuses pro­me­nades, j’ai croi­sé un « balayeur »… (agent muni­ci­pal pré­po­sé à la pro­pre­té des voies publiques). Voyant un étron de fort belle taille posé en vue sur le « crot­toir » et qu’il avait cer­tai­ne­ment oublié, je lui posai la ques­tion sui­vante et fort logique : « Pourquoi n’avez-vous pas ramas­sé ce “caca” ? » Sa réponse fut franche et sans ambigüi­té : « Je ne suis pas habi­li­té à les ramas­ser ! ».

Je ne savais pas qu’il fal­lait avoir une habi­li­ta­tion spé­ci­fique pour le ramas­sage des crottes.

Donc, nous avons un nombre de tou­tous qui avoi­sine les 7 mil­lions d’individus sur l’hexagone, toutes races confon­dues. Mais nous ne trou­vons pas les solu­tions et les volon­tés pour gérer leurs besoins natu­rels, tout en res­pec­tant notre propre envi­ron­ne­ment ! Certains d’entre vous me diront qu’il nous fau­drait punir plus dras­ti­que­ment les pro­prié­taires, d’autres qu’il leurs fau­drait des couches (aux chiens), d’autres plus exa­cer­bés, pré­co­nisent des lieux d’aisances ou nos amis seraient en quelque sorte, ’’Parqués’’.

Alors, que la solu­tion est fort simple !

Les éco­no­mies seraient appré­ciables tout en évi­tant soi­gneu­se­ment les muta­tions d’af­fec­ta­tion. À l’heure où le tout élec­trique est par­tout encen­sé et spon­so­ri­sé, pour­quoi les muni­ci­pa­li­tés de tous bords poli­tiques ne s’équiperaient-elles pas de nou­velles moto­crottes élec­triques ? Ces der­nières seraient pilo­tées par nos valeu­reux et vaillant « balayeur » qui béné­fi­cie­raient d’une pro­mo­tion sociale. L’aspiration rem­pla­ce­rait le balayage, aucun déchet ne sau­rait per­du pour le recy­clage bio­lo­gique. De sur­croît l’o­pé­ra­tion par­fai­te­ment silen­cieuse répon­drait aux attentes des citoyens d’avoir le calme…

Que cet étron ne soit plus sur mon che­min, c’est de chaque habi­tant de nos cités modernes. J’aimerais lan­cer une péti­tion, mais ima­gi­nez :

« Pétition pour doter nos pré­po­sés muni­ci­paux à la pro­pre­té, d’en­gins moto­ri­sés mul­ti-usages à éner­gie propre. Le per­mis n’est pas néces­saire. Position assise assu­rée, le casque serait four­ni par la mai­rie »

Bref, espé­rant que nous allons dans ce domaine de « fèces » nous en sor­tir sans nous salir et sans perdre la « face »…

Philippe Marécaux