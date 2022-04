Ma semaine d’observation de l’info (24 avril 2022)

Aujourd’hui, l’his­toire se répète… presque, sauf que c’est l’in­verse. Cette fois c’est la reli­gion catho­lique qui est visée. Par une publi­ci­té volon­tai­re­ment provocante :

Bien sûr, cer­tains vont tout de suite crier à la liber­té d’ex­pres­sion, à la laï­ci­té, au droit de cri­ti­quer et de blas­phé­mer. Certes.

Cet exemple est révé­la­teur de la sou­mis­sion (islam en arabe) de notre peuple, si bien décrite dans le roman épo­nyme de Houellebecq. Qui a réagi à cette affiche ? Qui a for­cé la socié­té Heura à s’ex­cu­ser comme l’a­vait fait Évian ? Seules quelques remarques sur les réseaux sociaux ont dénon­cé le fait.

N’allez pas cher­cher du côté des auto­ri­tés reli­gieuses, elles sont trop occu­pées à vous deman­der de vivre ensemble et d’ac­cueillir, y com­pris dans les églises, leurs « frères » musulmans.

Lundi 18 avril 2022

La semaine der­nière, notre jour­nal rele­vait déjà la bêtise de « L’OBS », qui mena­çait l’Europe du feu nucléaire si Marine Le Pen était élue dimanche pro­chain.

Pour le conso­ler, le maga­zine de la gauche bobo n’est pas le seul à diva­guer et à sur­en­ché­rir de stu­pi­di­té. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a lui car­ré­ment décla­ré qu’avec Marine Le Pen les pauvres allaient tous mou­rir, rien de moins.

La mort éga­le­ment pour les mili­tantes fémi­nistes, d’a­près Alice Coffin dans Libé.

Quand aux étran­gers ou assi­mi­lés, ils ont de quoi trem­bler :

Les juifs de France ne pour­ront plus man­ger casher, selon « Le Monde »

Ce sera un drame his­to­rique pour les Musulmans d’a­près la Grande Mosquée de Paris.

Toujours dans « Le Monde », l’é­lec­tion de Marine Le Pen pro­fi­te­ra aux plus riches en aug­men­tant les inéga­li­tés (mais pas avec Macron, on l’a bien vu depuis cinq ans).

Un « éco­no­miste » assure que le pro­gramme éco­no­mique de MLP « appau­vri­ra dura­ble­ment le pays. »

Sur les ins­ti­tu­tions, « Les Échos » pré­viennent : comme dans les pays auto­ri­taires, Marine Le Pen veut faire pri­mer le réfé­ren­dum sur la démo­cra­tie par­ti­ci­pa­tive, alors que « Le Monde » (encore lui), estime qu’elle veut dyna­mi­ter la démo­cra­tie libé­rale en fai­sant appel au peuple.

Au niveau inter­na­tio­nal, c’est bien sûr la Russie qui est l’ob­jet de tous les égards.

« Libé » estime que l’é­lec­tion de Marine Le Pen est le scé­na­rio dont rêve Poutine. Accord fran­co-russe que beau­coup dénoncent comme Éric Rochant « Nous serions les alliés de Poutine et non ceux de l’Europe, (…) plu­sieurs géné­ra­tions paie­raient ce choix. »

Dans la tri­bune des « artistes », on apprend que son pro­gramme cultu­rel nous éloi­gne­ra de « l’histoire de la France résis­tante, huma­niste, géné­reuse et ouverte sur le monde ». Pôvres de nous !

Quant aux pro­fes­sion­nels de san­té, ils pro­phé­tisent et aver­tissent : l’extrême droite « porte en germe la des­truc­tion de notre État-Providence, nos ser­vices publics et par­ti­cu­liè­re­ment notre sys­tème de san­té », celui qui est si flo­ris­sant depuis Xavier Bertrand, Marisol Touraine et Didier Véran ?

Mardi 19 avril 2022

Ce n’est pas Martine Le Pen qui le dit, mais l’a­gence euro­péenne Frontex qu’on ne peut pas taxer de lepé­niste.

Les fran­chis­se­ments illé­gaux des fron­tières exté­rieures de l’Union euro­péenne par des migrants ont for­te­ment aug­men­té au pre­mier tri­mestre 2022, attei­gnant leur niveau le plus haut depuis 2016.

Plus de 40 300 fran­chis­se­ments illé­gaux ont été détec­tés de jan­vier à mars, en hausse de 57% sur un an, dont 29% pour le seul mois de mars.

En Méditerranée, tous les records sont bat­tus avec plus de 132 %, et même plus de 200 % pour Chypre. Même chose pour les tra­ver­sées de la Manche : 8 900 ten­ta­tives, soit 190 % de hausse.

Mercredi 20 avril 2022

Les bat­tus d’hier ont des vues pour demain. Ainsi Jean-Luc Mélenchon appelle aux urnes « Je demande aux Français de m’é­lire Premier ministre en votant pour une majo­ri­té d’Insoumis […] de membres de l’Union popu­laire aux élec­tions légis­la­tives de juin. »

Il ne pré­cise pas s’il pré­fère être le pre­mier ministre de Macron ou de Le Pen…

Quant à Éric Zemmour, il reprend son pro­jet d’u­nion des droites pour « l’a­près 24 avril » sou­hai­tant ain­si s’op­po­ser aux deux autres grandes coa­li­tions, la « macro­niste » et « l’is­la­mo-gau­chiste »

Un peu comme si c’é­tait déjà plié, comme si Macron avait déjà gagné : « Je tends la main au Rassemblement natio­nal, aux Républicains qui refusent le macro­nisme et à Debout la France »

Jeudi 21 avril 2022

15,6 mil­lions de télé­spec­ta­teurs. Un bide ! Rappel des audiences pré­cé­dentes :• 2017 : 16,5 mil­lions

• 2012 : 17,8 mil­lions

• 2007 : 20,5 mil­lions

• 1995 : 16,8 mil­lions

• 1988 : 30 mil­lions

• 1981 : 30 mil­lions

• 1974 : 25 mil­lions

Ce nombre ne fait que décroître, avec quelques rares sur­sauts… Signe d’un dés­in­té­rêt des Français pour la poli­tique ? ou preuve que ce type de débat n’ap­porte plus rien dans la cam­pagne offi­cielle ?

Il faut dire que les deux heures et demie infli­gées hier soir étaient plu­tôt sopo­ri­fiques, entre un pré­sident sor­tant arro­gant au pos­sible, mépri­sant et plein de morgue, comme il sait si bien l’être, et une chal­len­ger inquiète d’un nou­veau bide, qui n’a pas vrai­ment su prendre le des­sus, alors que les armes étaient toutes prêtes : Gilets Jaunes, dette, liber­tés, McKinsey, Grand Remplacement, etc.

À force de vou­loir tout lis­ser, il n’y a plus d’agressivité, donc plus de com­bat. Quand on com­bat, on peut perdre, mais si on ne com­bat pas, on a déjà per­du.

Vendredi 22 avril 2022

Des nou­velles du monde du pognon. La rému­né­ra­tion des diri­geants des entre­prises du CAC 40, por­tée par des primes excep­tion­nelles, a atteint 8,7 mil­lions d’eu­ros en moyenne en 2021. Du jamais vu, selon des don­nées publiées le 20 avril 2022 par l’en­tre­prise spé­cia­li­sée dans les socié­tés côtées euro­péennes Scalens.

Ces diri­geants sont rému­né­rés selon deux sources, une fixe, et une variable. Cette rému­né­ra­tion a été mul­ti­pliée par deux et a aug­men­té de 60 % par rap­port à 2019.

Le porte dra­peau de cette envo­lée est cette année le PDG de Stellantis, Carlos Tavares (Peugeot-Citroën-Fiat…). L’homme devrait per­ce­voir 19 mil­lions d’eu­ros pour l’ex­cep­tion­nelle année 2021.

Le reste est à l’a­ve­nant, et les Arnault, Hermès, Bettencourt, Pinault et consorts sont tou­jours hors du besoin !

À quoi peut bien leur ser­vir tout cet argent se demande t‑on sou­vent ?

Un élé­ment de réponse nous est don­né par le maga­zine Marianne de cette semaine. Explications : la Société des rédac­teurs du jour­nal a publié un com­mu­ni­qué dans lequel elle dénonce une atteinte inédite à son indé­pen­dance après l’in­ter­ven­tion de l’ac­tion­naire prin­ci­pal du maga­zine pour modi­fier « la Une » de l’é­di­tion du 21 avril. L’illustration de cou­ver­ture, qui fai­sait ini­tia­le­ment figu­rer la phrase inter­ro­ga­tive : « La colère… ou le chaos ? » a en effet lais­sé place à une tour­nure affir­ma­tive : « Malgré la colère… évi­ter le chaos »

Bien enten­du, la modi­fi­ca­tion deman­dée par la rédac­tion du jour­nal n’a pas été rete­nue, et c’est la ver­sion de l’ac­tion­naire qui a été édi­tée. Vous savez à quoi servent les mil­lion­naires dans l’information.

Au moins à Nice Provence Info, nous n’a­vons pas ce risque.

Samedi 23 avril 2022

Le Jauréguiberry a per­du son capi­taine. Le Crabe Tambour a défi­ni­ti­ve­ment quit­té son bord. L’acteur Jacques Perrin a tiré sa révé­rence à 80 ans.

Celui qui res­te­ra pour beau­coup d’entre nous le sous-lieu­te­nant Torrens, de la 317e Section est allé rejoindre l’adju­dant Willsdorff qu’in­car­nait Bruno Cremer.

Le cinéaste Pierre Schoendorffer avait su uti­li­ser Jacques Perrin dans des rôles de per­son­nages enga­gés dans leurs convic­tions, et Jacques Demy dans ses comé­dies légères. Jacques Perrin était éga­le­ment un défen­seur vrai de la nature qu’il magni­fia dans quelques docu­men­taires éblouis­sants comme « Le peuple migra­teur » ou « Océans ».