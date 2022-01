Ma semaine d’observation de l’info (23 janvier 2022)

Dimanche 16 janvier 2022

Toujours cette Reli­gion d’Amour, de Tolé­rance et de Paix.

Une ensei­gnante a vu sa sécu­ri­té com­pro­mise après la publi­ca­tion sur les réseaux sociaux d’un parent d’é­lève qui sug­gé­rait qu’un exer­cice qu’elle avait don­né à ses élèves était raciste. Dans la bonne ville de Trappes, célèbre pour son imam et son co-reli­gion­naire de maire, l’en­sei­gnante a fait l’ob­jet d’une « fat­wa numé­rique », suite à un exer­cice sur les cri­tères d’appartenance à la lignée humaine pro­po­sé en décembre 2020, deux mois après la déca­pi­ta­tion de Samuel Paty. Croyant flat­ter ses jeunes élèves, elle avait cru bon, pour illus­trer la figure de l’ho­mo-sapiens, de pré­sen­ter le visage du chan­teur Soprano, à la mode chez les col­lé­giens.

Alerté par sa fille, un parent d’é­lève s’est tout de suite fen­du d’un post sur les réseaux sociaux, com­men­tant la pho­to de l’exer­cice en ques­tion par « Education natio­nale de merde. Faites tourne svp on doi pas accepte. » (ortho­graphe com­prise).

Constatant les simi­li­tudes avec l’af­faire Paty, la police a esti­mé qu’il exis­tait un réel risque pour l’en­sei­gnante. Celle-ci a, pour des rai­sons de sécu­ri­té, été mutée dans une autre aca­dé­mie, sur conseil du ren­sei­gne­ment ter­ri­to­rial.

Le père d’é­lève a été jugé le 15 novembre der­nier et condam­né à six mois de pri­son ferme. À noter qu’au­cun repré­sen­tant de l’Éducation natio­nale n’é­tait pré­sent pour sou­te­nir l’en­sei­gnante. Celle-ci dit n’a­voir plus aucune confiance en l’ins­ti­tu­tion, et déclare devoir doré­na­vant s’au­to­cen­su­rer…

Nous sommes en France en l’an V de la Macronie.

Lundi 17 janvier 2022

Après la vague de désap­pro­ba­tion du rem­pla­ce­ment du dra­peau fran­çais par le dra­peau euro­péen sous l’Arc de Triomphe pari­sien, 47 per­sonnes réunies au sein d’un comi­té, appellent à défendre « l’as­pi­ra­tion euro­péenne » qu’ils pré­tendent incar­ner.

Suivant les traces de Macron, ils dési­rent mar­te­ler que leur des­ti­née passe par l’Union Européenne.

C’est pour­quoi ils pro­posent un nou­veau dra­peau afin de pro­mou­voir l’i­den­ti­té euro­péenne, un dra­peau euro-natio­nal, qui, comme la pièce d’un euro, repré­sen­te­rait sur une face, la nation membre et sur l’autre, l’Union Européenne. Ce nou­vel éten­dard ne se sub­sti­tue­rait pas aux deux autres, mais pour­rait flot­ter au fron­ton des édi­fices repré­sen­ta­tifs de l’Union Européenne et lors des évé­ne­ments et mani­fes­ta­tions orga­ni­sés au nom de celle-ci.

Moi qui suis un défen­seur d’une Europe aux cent dra­peaux, dois-je récla­mer que les dits dra­peaux soient tous pré­sents au dos de l’é­ten­dard bleu étoilé ?

À noter que dans ses membres le comi­té com­porte une per­sonne morale « l’Institut du com­merce exté­rieur des États-Unis ». Cela montre bien l’im­pli­ca­tion des USA dans l’Europe de Bruxelles. Rappelons qu’en 1944, le débar­que­ment de Normandie avait été bap­ti­sé opé­ra­tion Overlord, ce qui signi­fie… sou­ve­rai­ne­té (des USA sur l’Europe bien enten­du !) Ce qui est plus que lar­ge­ment démon­tré aujourd’­hui.

À noter à pro­pos de cette his­toire de dra­peau que la fémi­niste décons­truc­trice Sandrine Rousseau, dans un de ses délires fami­liers, a déci­dé que la perte du trip­tyque « tra­vail, nature, vivre-ensemble condui­sait à un sen­ti­ment d’ap­par­te­nance à un dra­peau, qui devient ain­si la source du natio­na­lisme, et donc à la fin, du fas­cisme. » Si elle le dit.…

Mardi 18 janvier 2022

Samedi après-midi, une mani­fes­ta­tion deve­nue tra­di­tion­nelle avait lieu à Paris pour mani­fes­ter contre le passe vac­ci­nal.

Très vite une pho­to s’est répan­due sur les réseaux sociaux, mon­trant des per­sonnes tout de noir vêtues, pour cer­taines cagou­lées, sem­blant tendre le bras à la manière d’un salut nazi.

Aussitôt, le ministre Darmanin, sinistre pour­fen­deur de l’ex­trême droite, relaie lui-même la pho­to avec un com­men­taire « Cette pho­to prise en marge de la mani­fes­ta­tion anti-pass du mou­ve­ment dit “les Patriotes” choque beau­coup, à juste titre », et demande à la pré­fec­ture de police de faire un signa­le­ment à la jus­tice.

Oui, mais… Si le cli­ché a bien été pris en marge de la mani­fes­ta­tion orga­ni­sée par Florian Philippot, ce der­nier ne tient pas à se lais­ser faire : il explique à son tour dans un Tweet que les mani­fes­tants ne fai­saient pas un salut nazi mais un « clap­ping ». Ce geste pro­vient des sup­por­ters dans les stades et consiste à frap­per dans ses mains au-des­sus de la tête à inter­valles régu­liers. Pour le prou­ver, il accom­pagne son tweet d’une vidéo prise au même moment, (l’en­vi­ron­ne­ment archi­tec­tu­ral en arrière-plan est iden­tique) dans lequel on voit effec­ti­ve­ment les mili­tants effec­tuer ce « clap­ping ». Aucun salut nazi, tout le monde peut s’en rendre compte en vision­nant pho­tos et vidéos sur Internet. Tout d’a­bord la vidéo :