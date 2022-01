Ma semaine d’observation de l’info (2 janvier 2022)

Dimanche 26 décembre 2021

En ce moment, les témoi­gnages gênants se mul­ti­plient de la part de méde­cins d’ha­bi­tude dis­crets, et ceci, même sur les chaînes « auto­ri­sées » par le Système.

Dernier en date, Jean-Michel Claverie, pro­fes­seur de méde­cine de l’Université Aix-Marseille et direc­teur de l’institut de Microbiologie de la Méditerranée et du labo­ra­toire Information Génomique et Structurale, a pro­vo­qué un malaise en direct sur la chaîne macro­niste BFMTV en décla­rant que « la mau­vaise nou­velle c’est que le vac­cin ne marche pas et ne marche pas du tout. Il n’empêchait pas la trans­mis­sion déjà sur le variant Delta mais alors avec Omicron, il n’empêche pas la trans­mis­sion avec les vac­ci­nés et sur­tout les études montrent main­te­nant que la 3e dose n’est effi­cace que pen­dant 3 mois. »

Selon lui, le vac­cin n’est plus une arme et cette notion de troi­sième dose que l’on veut for­cer est un petit peu illu­soire.

Ce qui n’est pas sans rap­pe­ler l’a­ver­tis­se­ment de Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l’OMS le 22 décembre : « Aucun pays ne pour­ra se sor­tir de la pan­dé­mie à coups de doses de rap­pel et les rap­pels ne sont pas un feu vert pour célé­brer comme on l’a­vait pré­vu ».

Lundi 27 décembre 2021

Psychodrame autour de l’embarquement et du débar­que­ment d’une ministre… évé­ne­ments sans impor­tance sur le fond, mais qui dans sa forme, confirme tout le bien que l’on peut pen­ser des véri­fi­ca­teurs auto­pro­cla­més offi­ciels style « Le Monde » ou « Libération ». Explications.

Une ministre, Amélie de Montchalin, décide d’al­ler pas­ser les fêtes dans sa famille en Savoie, en pre­nant un avion pour Genève. Consciencieuse, elle demande à son cabi­net de s’en­qué­rir auprès des auto­ri­tés hel­vètes des for­ma­li­tés sani­taires pour voya­ger et pas­ser en tran­sit par l’aé­ro­port de Genève. Apparemment, on lui répon­dit que le passe sani­taire, que bien évi­dem­ment elle pos­sède, suf­fi­sait, et qu’au­cun test PCR n’é­tait exi­gible.

La ministre embarque donc dans l’a­vion…

La suite, c’est un pilote de ligne, Jacques Clostermann, croyant que la ministre n’é­tait pas vac­ci­née, qui la raconte dans un tweet : la ministre est débar­quée de l’a­vion et retourne à l’aé­ro­port faire un test anti­gé­nique.

L’histoire aurait pu s’ar­rê­ter là, mais c’é­tait sans comp­ter sans Libération et ses sbires « véri­fi­ca­teurs » ! Ceux-ci, sans recher­cher la véri­té, sont allés direc­te­ment cher­cher là d’où ils reçoivent leurs ordres, au minis­tère concer­né, plu­tôt qu’au­près des per­sonnes concer­nées. Et comme la ver­sion du minis­tère contre­di­sait celle du pilote, c’é­tait for­cé­ment le pilote qui men­tait. Ce qui pose vrai­ment la ques­tion sur la déon­to­lo­gie du « fact-che­cking ».

Manque de chance, au bout du compte, c’est la ministre elle-même qui a recon­nu être res­sor­tie de l’a­vion pour aller faire un test : « Je me suis pré­sen­tée à la porte d’embarquement, où l’on m’a indi­qué qu’il me fal­lait un test. J’ai dit que je n’en avais pas. Le chef d’escale m’a indi­qué que je pou­vais quand même mon­ter. Quelques minutes plus tard, le chef de bord m’a effec­ti­ve­ment deman­dé un test. Je suis donc des­cen­due de l’avion, avant que l’embarquement ne soit ter­mi­né, pour aller faire un test. »

Pan sur le bec aurait dit un autre « canard ».

Mardi 28 décembre 2021

Chateaubriant, petite ville de Loire Atlantique, fut le théâtre de ce qui pour­rait bien deve­nir notre quo­ti­dien dans peu de temps.

La ville pos­sède un ciné­ma « L’émeraude », dont le gérant vient d’an­non­cer la fer­me­ture suite à deux contrôles des forces de l’ordre en l’espace de 10 jours, venues véri­fier la vali­di­té des passes sani­taires des sala­riés et du public, et ceci par­fois même en pleine séance. D’après les témoi­gnages, « les gen­darmes for­te­ment armés ont for­cé l’arrêt des pro­jec­tions et le ral­lu­mage des lumières en pleine séance pour le contrôle des passes sani­taires. Et ce mal­gré la pré­sence d’un jeune public. »

Scène sur­réa­liste, rap­pe­lant étran­ge­ment les des­centes de police pen­dant l’oc­cu­pa­tion durant la der­nière guerre. Malheureusement, cela ne pour­rait être qu’un début.

Mercredi 29 décembre 2021

Connaissez-vous les « Sleeping Giants » ? Ils sont appa­rus au len­de­main de l’élection de Donald Trump, dans une sorte de mou­ve­ment de ven­geance, avec le but de rui­ner les sites d’information qui avaient concou­ru à l’é­lec­tion du pré­sident amé­ri­cain. Le site Breitbart par exemple, ouver­te­ment trum­piste, avait tout sim­ple­ment été mena­cé d’être éjec­té du groupe de carte ban­caire Mastercard, par les « Sleeping Giants » et… George Soros.

Ils y ont réus­si au-delà de leurs espé­rances, et il n’est pas exa­gé­ré de qua­li­fier aujourd’­hui les « Sleeping Giants » de véri­table milice pri­vée de contrôle de la pen­sée sur l’internet.

En France, si leur action est moins effi­cace, elle n’en est pas moins très active. Leurs cibles les plus récentes furent « Valeurs actuelles », « CNews », « Boulevard Voltaire » ou encore « RT », qui, selon leur numé­ro deux Nandini Jammi, une femme d’o­ri­gine indienne, mérite d’être inter­dits pour une seule et simple rai­son : ces médias selon elle, ont en com­mun d’être « finan­cés par des supré­ma­cistes blancs », pro­dui­sant des écrits signés « par des supré­ma­cistes blancs » de sorte « qu’ils ne sont tout sim­ple­ment pas des médias ». Valeurs actuelles, CNews, Boulevard Voltaire, RT, etc. ne sont pas des médias, et appar­tiennent au Ku Klux Klan, c’est bien connu.

Les consé­quences de leurs attaques ? Le renon­ce­ment de grandes marques à appor­ter de la publi­ci­té dans ces revues, et comme cha­cun sait, les res­sources publi­ci­taires pour la presse, c’est essen­tiel.

« Valeurs actuelles » et « CNews » ont por­té plainte contre ces pra­tiques illé­gales en juin 2021, mais rien n’a abou­ti… Un dépu­té LREM, Florent Bachelier, a vai­ne­ment ten­té de faire pas­ser une loi pro­hi­bant les actions des Sleeping Giants tant contre la liber­té d’expression que la libre entre­prise, mais rien n’a abou­ti !

Aujourd’hui, un col­lec­tif contre ces méthodes vient de se for­mer. Il a comme objec­tif de se lever contre la cen­sure et de consti­tuer une arma­da pour mettre un terme aux agis­se­ments des Sleeping Giants. Comment ? En lan­çant des contre-feux aux ini­tia­tives visant à sup­pri­mer les publi­ci­tés de cer­tains annon­ceurs, en leur écri­vant notam­ment des posts pour les convaincre qu’ils ont beau­coup à perdre en déré­fé­ren­çant le média atta­qué (perte d’audience, etc.).

Ce groupe « Les Corsaires » peut en effet consti­tuer un for­mi­dable contre­poids aux « Sleeping Giants », et cha­cun d’entre vous peut y contri­buer. Il vous suf­fit d’al­ler visi­ter leur site : https://corsairesdefrance.com/

Jeudi 30 décembre 2021

On conti­nue dans le mépris ?

Le sinistre de la Santé, Olivier Véran, vient en effet de clas­si­fier les non vac­ci­nés en trois caté­go­ries. Pour don­ner une petite idée, voi­ci de quoi il en retourne.

• Première caté­go­rie : les per­sonnes décon­nec­tées, « loin de tout, loin de l’in­for­ma­tion, loin du sys­tème de soin » qu’il faut aller « cher­cher », avec « du porte à porte, en fai­sant appel aux méde­cins, aux phar­ma­ciens », etc… En bref, les par­faits abru­tis cou­pés du monde, éter­nels assis­tés, capables de rien et para­sites de la socié­té.

• Deuxième caté­go­rie : « C’est un mag­ma de gens qui se sont petit à petit enkys­tés dans une forme de contes­ta­tion pou­vant prendre par­fois des allures pas loin d’une sorte de délire, consi­dé­rant qu’on leur veut du mal ». Une seconde caté­go­rie d’a­bru­tis, déli­rants, n’ar­ri­vant pas à com­prendre que le gou­ver­ne­ment n’en veut qu’à leur bien. « Des gens qui, hos­pi­ta­li­sés, refusent les soins qu’on leur donne, qui s’ar­rachent le masque à oxy­gène… » On a des sta­tis­tiques sur le nombre de ces der­niers ?

• Troisième caté­go­rie : ceux qui sont plus ou mois indif­fé­rents, qui ne sentent pas la menace, qui n’ont pas le temps de se faire vac­ci­ner. Bref ceux qui ne regardent pas BFMTV, qui ne lisent pas « Nice Matin » ou n’é­coutent pas France Inter, encore une bro­chette d’a­bru­tis.

Une fois tout ce fiel déver­sé sur les « non-vac­ci­nés », il me vient quand même une ques­tion à poser à M. Véran : dans quelle(s) catégorie(s) place t‑il le Pr Montagnier, Le Pr Raoult, et les autres lan­ceurs d’alerte ?

Vendredi 31 décembre 2021

Première lueur d’es­poir sur la pla­nète, et elle nous vient… d’Israël, ce qui peut être consi­dé­ré comme une bonne chose, puis­qu’on sait que c’est un pays qu’il est depuis long­temps inter­dit de contre­dire.

On sait que ce petit pays est à la pointe de la vac­ci­na­tion, tout le monde ou presque a sa troi­sième dose et le départ a été don­né pour la qua­trième. Seulement il y a un os.

Les auto­ri­tés israé­liennes tardent en effet à don­ner l’ul­time feu vert au lan­ce­ment de la cam­pagne d’in­jec­tion d’une qua­trième dose de vac­cin anti-Covid puisque l’im­mu­ni­té liée à la troi­sième dose dimi­nue avec le temps, et que la conta­gio­si­té du variant Omicron du Covid, com­bi­née aux anti­corps déve­lop­pés par les indi­vi­dus infec­tés, aug­men­te­rait consi­dé­ra­ble­ment le niveau d’im­mu­ni­té de l’en­semble de la popu­la­tion.

Autrement dit, lais­sons les gens se conta­mi­ner au nou­veau variant qui n’est pas dan­ge­reux, l’im­mu­ni­té obte­nue sera plus effi­cace qu’une qua­trième dose de vac­cin !

Que n’a t‑on pas appli­qué ce prin­cipe dès le début ?

Samedi 1er janvier 2021

Je m’a­per­çois que j’ai beau­coup par­lé de la Covid durant ces der­niers jours de l’an­née. Aujourd’hui je me contente de vous sou­hai­ter mes meilleurs vœux pour 2022, plein de bon­heur, de san­té et de joies, à com­men­cer sans Omicron, et à finir sans Macron !