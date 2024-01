Le tribunal administratif de Nice retoque sévèrement le préfet

Communiqué de presse

26 jan­vier 2024

Interdiction de la pro­jec­tion-débat du film docu­men­taire sur le géné­ral Soleimani :

le juge des réfé­rés sus­pend l’interdiction pro­non­cée par le pré­fet des Alpes-Maritimes

[ … ]

Il (le juge des réfé­rés du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Nice) relève

• d’une part qu’il n’est pas éta­bli que le conte­nu du docu­men­taire serait de nature à favo­ri­ser l’importation sur le sol fran­çais du conflit israé­lo-pales­ti­nien et, plus géné­ra­le­ment, à créer un contexte ren­dant pro­bable la sur­ve­nue d’incidents ou la tenue de pro­pos anti­sé­mites ni que les per­sonnes ani­mant le débat pré­sen­te­raient une atti­tude ou des pro­pos ouver­te­ment anti­sé­mites ou prô­nant le ter­ro­risme qui seraient de nature à carac­té­ri­ser un trouble à l’ordre public lors du débat sui­vant la pro­jec­tion du film,

• et d’autre part qu’il n’est pas davan­tage éta­bli qu’eu égard à la nature de l’événement pré­vu, le pré­fet des Alpes-Maritimes, quand bien même plu­sieurs autres mani­fes­ta­tions sont pré­vues ce ven­dre­di 26 jan­vier 2024, ne serait pas en mesure d’assurer le main­tien de l’ordre public.

Il en conclut que le pré­fet des Alpes-Maritimes, en inter­di­sant la pro­jec­tion-débat en litige, a por­té une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale aux liber­tés d’expression et de réunion.

Ordonnance nos 2400415 du 26 jan­vier 2024