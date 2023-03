Deux crimes de guerre parfaitement identiques, mais pourtant…

Le 10 juin, une colonne com­por­tant huit camions, deux blin­dés à che­nilles et un moto­cy­cliste de liai­son, prend la direc­tion d’Oradour-sur-Glane.

Convoqué par le com­man­dant Dieckmann, le maire du vil­lage demande aux habi­tants de se ras­sem­bler sur le champ de foire. On demande alors aux 180 hommes et jeunes gens de plus de qua­torze ans pré­sents de dire où sont cachées les armes, dont les Allemands ont enten­du par­ler. Les hommes sont alors conduits dans six granges repé­rées par les SS, par groupes d’une tren­taine. Ils sont fusillés par les fusils-mitrailleurs mis en bat­te­rie devant les portes. Les corps sont ensuite recou­verts de paille, de foin et de fagots aux­quels les SS mettent le feu.