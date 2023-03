Il a parlé dans le poste !

Il a parlé !

À la place du jour­nal de 13h, ques­tion­né gen­ti­ment par Marie-Sophie Lacarrau et Julian Bugier, deux jour­na­listes pleins de gen­tillesse, mais qu’on a plus l’ha­bi­tude de voir poser des ques­tions sur les mar­chés, ou se faire expli­quer des déli­cieuses recettes de cui­sine du ter­roir. On sup­pose que le Président, qui avait une fois refu­sé Anne-Sophie Lapix, a cette fois encore, fait le choix de ses inter­vie­wers, bien sages et polis, à l’heure de grande écoute des boo­mers, qui forment le gros bataillon des télé­spec­ta­teurs entre poire et fromage.

On aurait pré­fé­ré une Sonia Mabrouk ou un Mathieu Bock-Côté, mais on ne choi­sit pas en démocratie.

Que retenir du discours bien récité ?

Aucune avan­cée sur le pro­blème des retraites. Le vote a eu lieu, cir­cu­lez, il n’y a plus rien à voir. Pas de retour en arrière, pas de rema­nie­ment, pas de dis­so­lu­tion. On obéit aux ordres de l’UE, point à la ligne. On peut garan­tir de cette manière que l’on pour­ra de nou­veau emprun­ter à des taux assez bas pour que la dette aug­mente d’une manière moins douloureuse.

L’opposition ? Toujours autant de mépris pour toute oppo­si­tion à sa poli­tique. Pour lui, seuls les dépu­tés qui ont voté contre la motion de cen­sure sont dignes d’être écou­tés et éven­tuel­le­ment de pou­voir tra­vailler avec lui à l’avenir.

Les mani­fes­ta­tions ? Ce sont les mêmes qu’aux USA ou au Brésil.… preuve d’une mécon­nais­sance phé­no­mé­nale de la poli­tique internationale.

Les syn­di­cats ? Ils n’avaient qu’à faire des pro­po­si­tions ! Oui mais… il a refu­sé de les recevoir…

Les Français sont dans la rue, pas seule­ment pour sa loi sur les retraites, mais parce qu’il y a un trop plein de « ras le bol ». Plus rien ne va dans le pays :

• une dette astro­no­mique,

• une infla­tion qu’on n’ar­rête plus,

• un sys­tème de san­té com­plè­te­ment détruit,

• une immi­gra­tion incon­trô­lée,

• une Europe qui cherche la guerre,

• notre Président qui se dis­cré­dite et dis­cré­dite la France par­tout où il va,

• des ser­vices publics en lam­beaux,

• une insé­cu­ri­té crois­sante, etc.

on pour­rait en ajou­ter toute la soirée.

Mais le Président reste fidèle à la finance inter­na­tio­nale, qui impose ses lois. Il a fort bien mon­tré le tableau qui indique l’âge de départ à la retraite dans les dif­fé­rents pays d’Europe, nul doute que la finance qui dirige l’UE et ses marion­nettes dans les pays ne cher­che­ra encore à dimi­nuer l’é­cart. Mais dans le sens espé­ré par les Français.

Toutefois l’Espagne, à qui on cher­chait à impo­ser la même chose il y a quelques

semaines, a répon­du par un magis­tral bras d’honneur.

Quand fera t‑on de même ?

Patrice LEMAÎTRE

En marge :

Macron enlève dis­crè­te­ment sa montre à 80 000 € pen­dant le direct sur la réforme des retraites :