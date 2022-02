La sénilité de Joe Biden causera t‑elle une guerre en Europe ?

Ce n’est plus un secret que la san­té men­tale du chef d’État amé­ri­cain se dété­riore au point d’in­quié­ter de plus en plus de monde (faire une recherche « Biden sénile » sur Google…). Cette séni­li­té pré­coce, déjà dénon­cée en son temps par son pré­dé­ces­seur, ris­que­rait-elle d’a­me­ner l’Europe dans une guerre contre la Russie ? C’est en tous cas ce que semble vou­loir obte­nir le pré­sident amé­ri­cain depuis quelques semaines.

Il serait donc salu­taire que la France, bon caniche de l’Union Européenne, ne lui emboîte pas le pas aus­si faci­le­ment. N’oublions pas que notre pays est membre du conseil de sécu­ri­té de l’ONU, et qu’il peut donc inter­ve­nir direc­te­ment et offi­ciel­le­ment entre les USA et la Grande Bretagne pour évi­ter un conflit en Ukraine.

Pendant les quatre ans de la man­da­ture Trump, les USA, État le plus bel­li­queux de la pla­nète, n’a lan­cé aucune agres­sion exté­rieure, contrai­re­ment à Barak Obama avant lui en Syrie, Irak ou Libye. Rappelons qu’il reçut pour­tant le prix Nobel de… la Paix ! L’arrivée de Joe Biden à la tête de la pre­mière puis­sance mon­diale change en effet la donne. Sans doute vexé par la retraite peu glo­rieuse des troupes US d’Afghanistan, celui-ci veut aujourd’­hui prendre sa revanche, et a jeté son dévo­lu sur l’Europe, et plus par­ti­cu­liè­re­ment l’Ukraine.

Résumons la situa­tion. L’Ukraine est à la croi­sée des sphères d’in­fluence de l’UE et de la Russie. En 2014, à la suite du ren­ver­se­ment du pré­sident ukrai­nien Viktor Fedorovytch Ianoukovytch, un conflit armé a écla­té entre des rebelles rus­so­phones et les nou­velles auto­ri­tés cen­trales de Kiev. Un pro­to­cole signé à Minsk en 2015, entre les diri­geants de l’Ukraine, de la Russie, de la France et de l’Allemagne, a pour but de résoudre le conflit dans le cadre d’un plan en 13 points dont la plu­part res­tent à appli­quer, les par­ties pre­nantes s’en reje­tant mutuel­le­ment la res­pon­sa­bi­li­té. Aujourd’hui, le Donbass, qui com­prend les répu­bliques popu­laires de Donetsk et Lugansk, est tiraillé entre les deux camps. Une par­tie aime­rait vivre sous la domi­na­tion russe, l’autre vou­lant res­ter ukrai­nienne… c’est le casus belli.

Depuis plu­sieurs mois, Washington et cer­tains de ses alliés accusent la Russie d’en­vi­sa­ger une inva­sion du ter­ri­toire ukrai­nien, ce que Moscou dément caté­go­ri­que­ment, mais que les Américains ne veulent pas entendre. La Russie, de son côté, exprime ses craintes quant à sa sécu­ri­té, craintes liées à l’ex­ten­sion de l’OTAN vers l’Est et à la pers­pec­tive de livrai­sons d’ar­me­ments offen­sifs à l’Ukraine, pays voi­sin. La pré­sence de troupes russes en manœuvre près de la fron­tière ukrai­nienne hys­té­rise le pré­sident amé­ri­cain. Aucune troupe russe n’a péné­tré en Ukraine, contrai­re­ment aux troupes amé­ri­caines. 2000 tonnes d’armes mini­mum, c’est le volume des aides mili­taires de l’OTAN déver­sées sur les tar­maks ukrai­niens depuis seule­ment 3 semaines, et aux­quelles il faut ajou­ter les convois fer­ro­viaires et rou­tiers en pro­ve­nance de Pologne ou des pays baltes.

Parallèlement à ces aides logis­tiques au régime de Kiev, les forces de l’OTAN ren­forcent leur pré­sence sur le flanc occi­den­tal de la Russie…

Qui vou­dra faire croire que ce sont les seuls 125 000 sol­dats russes qui menacent d’en­va­hir toute l’Ukraine alors que c’est au contraire cette der­nière qui, en concen­trant 150 000 hommes sur 480 km de front, menace plus que jamais d’une offen­sive les répu­bliques popu­laires de Donetsk et Lugansk. Mais quand on veut noyer son chien, on l’ac­cuse de la rage.

Joe Biden insiste donc pour que l’UE fasse pres­sion sur la Russie, dans le but d’é­tendre les posi­tions de l’OTAN à l’est de l’Europe, ce qui consti­tue une démarche objec­ti­ve­men­thé­gé­mo­nique. À noter à ce sujet que l’an­cien ministre des affaires étran­gères de Mitterrand, Roland Dumas, recon­naît cette semaine qu’une dis­cus­sion au sujet du non-déve­lop­pe­ment de l’OTAN à l’est a bien eu lieu en 1990, ce qu’af­firme Poutine.

L’ancien chef de la diplo­ma­tie fran­çaise explique avoir par­ti­ci­pé aux dis­cus­sions aux­quelles se réfère aujourd’­hui la Russie quand elle évoque des pro­messes occi­den­tales de non-élar­gis­se­ment de l’OTAN, faites à l’URSS à la fin de la guerre froide.

En Europe cer­taines voix s’é­lèvent éga­le­ment dans ce sens, afin de pous­ser à réagir et de for­cer la Russie à « s’é­cra­ser ». C’est le cas de l’i­né­nar­rable BHL qui appelle ouver­te­ment à la guerre, oubliant peut être ce que ses appels au conflit en Syrie ou en Lybie ont fini par réa­li­ser ! L’hystérie et la pres­sion sont telles que l’agence de presse amé­ri­caine Bloomberg a publié le 4 février, un article écrit à l’a­vance et inti­tu­lé : « En direct : la Russie enva­hit l’Ukraine ».

« La Russie enva­hit l’Ukraine » : Bloomberg publie acci­den­tel­le­ment un article pré-écrit

La guerre froide est ter­mi­née, l’URSS et le Pacte de Varsovie n’existent plus, l’OTAN n’a donc plus rien à faire en Europe, il serait temps de la dis­soudre ! D’autant que la Russie ne menace per­sonne, contrai­re­ment aux forces de l’OTAN qui sont déployées dans tous les pays de l’ex-Europe de l’est.

Et on appre­nait en début de semaine qu’un mil­lier d’hommes seront redé­ployés de l’Allemagne vers la Roumanie, et 2 000 seront envoyés en Europe depuis les États-Unis. Mais l’Europe de Bruxelles ne voit que ce que les Américains lui montrent. C’est ce qui a pous­sé Macron à rendre visite à Poutine, puis à son homo­logue ukrainien.

Ces entrevues n’ont strictement servi à rien.

Le ridi­cule de la situa­tion se voit aujourd’­hui : alors que le pre­mier cercle atlan­tiste pousse au conflit armé en Ukraine, le Président ukrai­nien a l’ins­tinct de sur­vie qui se réveille et fait le pre­mier pas que les Européens n’ont pas eu le cou­rage de faire. Il appelle Biden à la déses­ca­lade et lui emande de don­ner un signal positif.

Zelensky appelle Biden à la déses­ca­lade ou quand l’Ukraine et la Russie sont fon­da­men­ta­le­ment dans le même camp

La popu­la­tion ukrai­nienne mani­feste éga­le­ment dans ce sens.