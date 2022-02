Le Convoi de la Liberté réveille les Français

Toutes les per­sonnes qui s’im­pliquent d’une manière ou d’une autre dans le Convoi de la Liberté par­tagent le même sen­ti­ment de vivre des moments his­to­riques. Le mot n’est pas trop fort, au contraire.

Les scep­tiques ont com­pris dès le départ de Nice à 10 heures hier matin que les Français sai­sis­saient cet appel de la der­nière chance pour ne pas mou­rir sous les coups de bou­toir de l’o­li­gar­chie mon­dia­liste au Pouvoir. Certes les camion­neurs n’é­taient pas au ren­dez-vous comme au Canada, mais les motards de Motards 06 avaient lar­ge­ment répon­du « présent ».

Arrivés à Brignoles, les der­niers doutes s’es­tom­paient. L’ambiance de la belle époque des Gilets Jaunes était retrou­vée : soli­da­ri­té, fra­ter­ni­té, géné­ro­si­té, déter­mi­na­tion. À noter : une pré­sence impor­tante et bien­veillante de la Gendarmerie. De fait plu­sieurs gen­darmes nous ont sou­hai­té « Bonne route » lorsque nous quit­tâmes Brignoles. Le Convoi pre­nait une autre ampleur lors­qu’il s’é­bra­lan­la pour Aix-en-Provence. Tout le monde sen­tait bien dès lors qu’il se pas­sait quel­que­chose de fort.

Tout le long du tra­jet les Provençaux accla­maient le Convoi. Drapaux tri­co­lores et ban­de­roles bor­daient le par­cours lors de la tra­ver­sées des vil­lages. Nous avions l’im­pres­sion d’être la cara­vane du Tour de France. De mul­tiples offres d’hé­ber­ge­ment nous par­ve­naient via Telegram. Ouf ! Nous ne dor­mi­rons pas à la belle étoile ce soir.

La nuit était tom­bée lorsque le Convoi attei­gnit Avignon. Nous avons alors vécu l’ar­ri­vée d’un grand col du Tour de France. Le convoi se frayait une voie dans une foule en liesse qui nous féli­ci­tait comme des cham­pions : Bravo ! Merci ! La soli­da­ri­té impré­gnait tout le monde. Les Avignonnais pro­po­saient un héber­ge­ment à ceux qui n’en avaient pas encore trou­vé. Quelques larmes cou­laient sur les joues des plus émotifs.

Les médias sub­ven­tion­nés, aux ordres de l’Ėlysée, mini­mi­saient l’am­pleur du mou­ve­ment qui n’en est qu’à la marche d’ap­proche. Les arri­vées sur Paris puis Bruxelles nous annoncent des moments historiques.

C’est bien ce que res­sentent tous les Français qui par­ti­cipent au Convoi, ou bien de l’in­té­rieur, ou bien par leur générosité :

un moment d’histoire est en cours d’écriture

Le Pouvoir feint de ne pas le voir. Tant mieux ! Ce qu’il ne voit pas, il ne peut pas le voir : c’est la soli­da­ri­té retrou­vée du Peuple de France, et de manière géné­rale des Peuples que l’o­li­gar­chie a ten­té d’a­néan­tir. Dans ce convoi mas­sif qui monte vers Paris et Bruxelles en s’am­pli­fiant à chaque étape, le plus impor­tant est inau­dible pour nos diri­geants, c’est l’en­traide, la soli­da­ri­té et disons le mot : l’Amour.

Georges Gourdin

NDLR : notre illus­tra­tion à la une : l’é­tape d’Aix-en-Provence