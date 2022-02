Ma semaine d’observation de l’info (13 février 2022)

Dimanche 6 février 2022

Alors que les trois can­di­dats « de droite » se pré­sen­tant contre Macron sur­en­ché­rissent sur la sécu­ri­té, bizar­re­ment aucun des droits, qui pour­tant dénoncent le laxisme de la jus­tice, ne vient cri­ti­quer les condi­tions de déten­tion des pri­son­niers.

On l’a­vait déjà vu avec Salah Abdeslam pour qui une cel­lule avait été trans­for­mée en « salle de sport spé­ciale », avec un rameur pour faire de l’exer­cice.

Il s’a­git cette fois-ci de Nordahl Lelandais… l’as­sas­sin (je n’u­ti­li­se­rai pas l’ad­jec­tif « pré­su­mé ») de la petite Maëlys dont le pro­cès se déroule actuel­le­ment. C’est d’ailleurs à cette occa­sion que l’on apprend ses ter­ribles condi­tions de déten­tion, qui seraient pas­sées sous silence autre­ment. Le citoyen Lambda aura de la peine à le croire, et une com­pa­rai­son avec les pen­sion­naires d’Ehpad, qui sont à la une en ce moment, à de quoi vrai­ment révol­ter.

Pour com­men­cer, il faut savoir qu’il a depuis 2017 une cor­res­pon­dance fidèle avec une visi­teuse, qui est venue le voir plus de 200 fois, le gra­ti­fiant d’une somme de 10 000€, le four­nis­sant en cocaïne, et lui accor­dant même des faveurs plus spé­ciales au sein des « uni­tés de vie fami­liale », des appar­te­ments où les déte­nus peuvent pas­ser 24 heures avec leurs visi­teurs dans une totale inti­mi­té.

Celle-ci lui a éga­le­ment four­ni une console de jeux vidéos, un réfri­gé­ra­teur, et des télé­phones por­tables. On se demande bien com­ment l’ad­mi­nis­tra­tion péni­ten­tiaire et donc la Justice, peut accep­ter cela. Il est quand même dif­fi­cile de faire entrer un réfri­gé­ra­teur clan­des­ti­ne­ment !

Mais ce n’est pas tout. Les télé­phones por­tables lui four­nis­saient un accès à Internet, sur lequel il allait régu­liè­re­ment consul­ter des sites por­no­gra­phiques, pire, il a même com­men­cé une liai­son avec Camille, une jeune fille de 17 ans sur un compte Facebook qu’il avait léga­le­ment créé.

Lundi 7 février 2022

On n’a pas encore tou­ché le fond !

La der­nière mise à jour du sys­tème d’ex­ploi­ta­tion iOS d’Apple, pro­pose un élar­gis­se­ment de la gamme d’émo­ti­cônes, ces petits des­sins ser­vant à illus­trer un pro­pos de manière sym­pa­thique et expli­cite.

Ce sont en effet 39 nou­veaux petits des­sins qui vien­dront com­plé­ter la pano­plie exis­tante. Et comme il faut vivre avec son temps, ceux-ci seront lar­ge­ment ins­pi­rés par « l’in­clu­si­vi­té », sans laquelle plus per­sonne ne peut réel­le­ment s’ex­pri­mer.

C’est ain­si que la fameuse poi­gnée de mains, colo­rée clas­si­que­ment et logi­que­ment chez Apple, en jaune, est cette fois-ci décli­née en une mul­ti­tude de com­bi­nai­sons de cou­leurs pour ne frois­ser per­sonne.

Mais le sum­mum est atteint avec la repré­sen­ta­tion d’hommes « enceints » [ ? ] sen­sés mieux repré­sen­ter la paren­ta­li­té des per­sonnes trans. La décons­truc­tion conti­nue bel et bien, et per­sonne ne s’en indigne, pour­tant, une gros­sesse mas­cu­line devrait faire hur­ler n’im­porte quel éco­lo­giste, sauf Sandrine Rousseau…

Mardi 8 février 2022

Quelques mots sur la cam­pagne pré­si­den­tielle, et un drôle de can­di­dat, peut être trop mécon­nu.

Ce can­di­dat affiche une cer­taine fer­me­té sur les thèmes que sont l’im­mi­gra­tion, la sécu­ri­té et la laï­ci­té : « On a besoin de don­ner des moyens humains à la police, d’a­mé­lio­rer la for­ma­tion », même si « l’en­ne­mi c’est pas l’im­mi­gré ou l’im­mi­gra­tion mas­sive »… Ce can­di­dat était d’ailleurs pré­sent à la mani­fes­ta­tion des forces de l’ordre en mai 2021. Loin des consi­dé­ra­tions liber­taires d’un Mélenchon…

Il n’hé­site pas à par­ler de sou­ve­rai­ne­té, même si pour lui, ça heurte cer­tains.

Il s’en prend à la gauche caviar, une Bien-Pensance qui vou­drait inter­dire la viande et les voi­tures ! Alors que lui, il pré­fère don­ner les moyens aux Français d’a­voir un véhi­cule propre plu­tôt que de les assi­gner à rési­dence. Loin des délires socio-éco­los d’une Hidalgo…

Il sou­haite la construc­tion d’au moins 6 réac­teurs nucléaires sup­plé­men­taires et un mora­toire sur les fer­me­tures des 14 réac­teurs pré­vu d’i­ci 2035. « Si on veut bais­ser le prix de l’élec­tri­ci­té, il faut reprendre la main. Donc c’est fon­da­men­tal d’in­ves­tir dans le nucléaire ». Loin des délires éco­lo-socios d’un Jadot…

Et le bou­quet pour finir de se fâcher avec tout le petit monde éco­lo-socia­lo-pro­gres­siste : il défend la chasse ! Surtout les méthodes de chasse tra­di­tion­nelles « exer­cées par peu de monde » et qui « ne se trans­mettent pas ». Selon lui, les chas­seurs « sont aus­si essen­tiels à la pré­ser­va­tion de notre envi­ron­ne­ment ».

Est-ce pour toutes ces rai­sons que ce can­di­dat, com­mu­niste, Fabien Roussel, gêne tant son concur­rent tout aus­si rouge Jean-Luc Mélenchon ? Tant de choses semblent les séparer…

Mercredi 9 février 2022

Le pro­fes­seur Luc Montagnier est décé­dé hier a t‑on appris aujourd’­hui de diverses sources. Un prix Nobel de méde­cine fran­çais s’est éteint. L’information d’a­bord parue sur les réseaux sociaux et le jour­nal France-Soir, a été ensuite don­née par le Dr Gérard Guillaume, col­la­bo­ra­teur de Luc Montagnier, et été confir­mée par la mai­rie de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Il est à noter qu’au­cun des grands médias, TV, radios, jour­naux n’a annon­cé la nou­velle, le pro­fes­seur Montagnier étant deve­nu per­so­na non gra­ta, depuis ses décla­ra­tions mul­tiples sur la crise du Covid. Celles-ci ne cor­res­pon­dant pas à la doxa macro­nienne, le pro­fes­seur était tota­le­ment ostra­ci­sé par tous les canaux d’in­for­ma­tion. Sur les réseaux sociaux, depuis hier, beau­coup dénoncent les com­plo­tistes anti-vax d’a­voir fait cou­rir ce bruit infon­dé. On ne voit pas l’in­té­rêt qu’ils auraient eu d’une telle démarche, une ficelle aus­si grosse ne pou­vant que les des­ser­vir. Attendons donc une confir­ma­tion des médias auto­ri­sés…

Luc Montagnier fut pour­tant membre du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) dès 1960, à l’âge de 28 ans, tout en inté­grant les ins­ti­tuts Curie et Pasteur. Ce spé­cia­liste de la viro­lo­gie gra­vit les éche­lons, reçut de nom­breuses dis­tinc­tions pour ses tra­vaux, prit la direc­tion de l’u­ni­té d’on­co­lo­gie virale de l’ins­ti­tut Pasteur et par­ti­ci­pa à une impor­tante décou­verte en 1983 : celle du VIH. Le 20 mai 1983, l’é­quipe de l’u­ni­té d’on­co­lo­gie virale de l’Institut Pasteur, qu’il diri­geait, iden­ti­fia pour la pre­mière fois le virus res­pon­sable du Sida.

Il reçut pour cela le Prix Nobel de phy­sio­lo­gie ou méde­cine aux côtés de Françoise Barré-Sinoussi en 2008, 25 après.

Ses récents pro­pos sur le Covid l’a­vaient écar­té des médias. Il était une des som­mi­tés médi­cales à dénon­cer cette fausse pan­dé­mie, et à accu­ser les injec­tion expé­ri­men­tales d’être un des vec­teurs de la créa­tion des variants.

Jeudi 10 février 2002

La grande presse se réveille et annonce enfin (deux jours après) le décès du pro­fes­seur Montagnier. On a droit à un tout petit mot en fin de jour­nal télé­vi­sé…

La ver­sion des « com­plo­tistes » était donc la bonne. Les médias mains­tream, sub­ven­tion­nés par le gou­ver­ne­ment et donc, pro­ba­ble­ment par Pfizer and Co vont pou­voir deux jours après, louer les qua­li­tés de celui qui, le mois der­nier, fai­sait par­tie des scien­ti­fiques audi­tion­nés par les dépu­tés du Luxembourg au sujet de la vac­ci­na­tion anti-Covid, expli­quant le rôle que cette vac­ci­na­tion jouait dans l’apparition de nou­veaux variants. Il faut dire qu’il avait déjà aupa­ra­vant démon­tré la plau­si­bi­li­té d’une ori­gine arti­fi­cielle du SARS-CoV‑2.

Y aura t‑il un hom­mage natio­nal ? Vu com­ment les choses ont com­men­cé, on peut légi­ti­me­ment en douter…

Vendredi 11 février 2022

Les réac­tions à cer­tains actes sont par­fois rapides et bien adap­tées, comme le montre cette his­toire de chat mal­trai­té par Kurt Zuma, un vague joueur de foot « fran­çais » évo­luant en Angleterre. Le monstre s’est fait fil­mer en train de mal­trai­ter son chat, lui assé­nant un violent coup de pied et une grosse claque. L’image a vite fait réagir sur les réseaux sociaux… Son propre club l’a mis à l’a­mende, et ses chats lui ont été reti­rés et pla­cés en sécu­ri­té par la SPA bri­tan­nique.

Les réac­tions de joueurs, entrai­neurs et sup­por­teurs, ont abou­ti à la perte de quelques uns de ses spon­sors (par­mi les­quels Adidas).

À noter que l’a­mende infli­gée à son club s’é­lève à 15 jours de salaire soit… 300 000 €. Dur, dur…