Il se pourrait bien cette fois que tout leur château de cartes s’effondre d’un coup

Il est un avan­tage à la situa­tion actuelle : les mou­tons et les co-labos, com­pa­rables à des méduses por­tées par le cou­rant, qui n’ont aucune sub­stance propre, aiment se mettre du côté de la “majo­ri­té” où ils se croient en secu­ri­té et dis­pen­sés de pen­ser et d’agir pour les autres. Ils obéissent sim­ple­ment à tout ce qui vient, ou leur paraît venir “d’en haut”. Dès que ce qu’ils croient être la “majo­ri­té” (c.à.d. la pro­pa­gande des mer­dias) aura per­du toute cré­di­bi­li­té et tout pou­voir, ils quit­te­ront vite le navire en per­di­tion et de nou­veau se ral­lie­ront au plus fort (ou au moins la fer­me­ront, apeu­rés et ridicules).

Bien long­temps les dis­si­dents sont res­tés tout seuls, plan­tés sous la pluie au bord du che­min, en pleine cam­brousse, à pitoya­ble­ment faire du stop, avec leur petit bal­lu­chon… mais per­sonne ne s’arrêtait pour les prendre.

J’ai d’anciennes connais­sances et même des « amis » proches qui m’ont très sérieu­se­ment écrit de plu­tôt “aller me pro­me­ner” ou “aller cou­rir au grand air”, de “pro­fi­ter des musées et des ciné­mas” plu­tôt que de perdre mon temps à “écrire des mails” qui “n’intéressaient per­sonne”. Certains ont même eu l’audace de m’écrire “fais toi vac­ci­ner”. Il y en a qui m’a écri­vaient en 2020 : “il faut res­ter posi­tif”, il faut “trou­ver des solu­tions”. C’est cela même : se faire EU-tha-NAZIer, c’est une “solu­tion” “posi­tive” afin de “pas être emmer­dé avec les tests”. Et deux membres de ma paren­té m’ont sou­hai­té de “cre­ver” et aux anti­vax de “dis­pa­raître”.

Tous ceux-là, bien­tôt vain­cus par la Résistance et sur­tout la Vérité, vont prendre la fuite, la queue entre les jambes. Certains vont péter les plombs. D’autres res­te­ront dans le déni. Quelques uns, tou­jours plus nom­breux, rejoin­dront hon­nê­te­ment la Résistance pour ten­ter de sau­ver leurs petits.

1. L’Autriche renonce aux injections de force(1)

Les diri­geants autri­chiens n’imposeront pas les amendes pour crime de non-EU-Tha-NAZIe au 15 mars. Donc pas de contrôles intem­pes­tifs. Seuls les Verts s’acharnent encore contre Madeleine Petrovic, l’ancienne chef des Verts, il y a très long­temps, qui a ini­tié le pro­jet “Les Verts contre l’injection de force et 2G” (2G, com­prendre Geimpft oder Genesen, soit injec­té ou réta­bli). Madeleine Petrovic a récol­té 24 000 signa­tures de Verts, man­da­taires ou petits zélus locaux, d’anciens Verts et d’électeurs Verts. C’est magni­fique ! C’est la Bérésina pour les Verts rési­duels. Quel bon­heur ! (voir www.corona-strategie.at).

Car « Die Partei » ne tolère aucune entrave à ses dogmes, et se repré­sen­tait comme UNANIME ! Pour le coup, là ils sont… verts de fureur !

La Résistance n’est pas prête à accep­ter, car ils l’activeraient une opé­ra­tion Marburg(2). Elle exige l’abrogation ou l’annulation (par le Conseil Constitionnel).

2. CNN s’est effondré

Ce n’est plus qu’une peau de cha­grin irré­cu­pé­rable. C’est une immense vic­toire. Peut-être pas la guerre, mais au moins une sacrée bataille de taille.

Et l’Autriche a une “antenne” de CNN (OE24), qui nous rebat les yeux, les oreilles et l’âme de « pub injec­ta­blis­sime ». Croyez-moi, je vais bien le démon­trer dans un dos­sier que je pré­pare et que j’enverrai à tous les mer­dias. Et tous leurs petits jour­na­leux-mor­veux vont tom­ber dans la panique. Ces mer­dias avaient recru­té une armée de petits “repor­ters” minables, jeunes, tous mal payés, mais fiers de l’être, et qui récitent les slo­gans et les difam­ma­tions habi­tuelles comme des robots, pro­ba­ble­ment après un cours express de rhé­tho­rique à trois balles.