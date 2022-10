Ma semaine d’observation de l’info (23 octobre 2022)

Dimanche 16 octobre 2022

Anne Hidalgo avait appe­lé avec gra­vi­té à voter en se ser­vant du bul­le­tin de vote Emmanuel Macron.

Yannick Jadot avait appe­lé lui aus­si « les élec­trices et les élec­teurs éco­lo­gistes à faire bar­rage à l’extrême droite en met­tant un bul­le­tin Emmanuel Macron, le 24 avril 2022 ».

Jean-Luc Mélenchon avait conser­vé sa for­mule de 2017 : « Pas une seule voix à Madame Le Pen ». Une injonc­tion qui res­sem­blait fort à un appel au vote Macron au second tour.

Fabien Roussel appe­lait lui, « tous les Français à se ser­vir du seul bul­le­tin à notre dis­po­si­tion au second tour ». On com­pre­nait qu’il ne s’agissait pas du bul­le­tin blanc mais bien de celui d’Emmanuel Macron.

Les can­di­dats de Lutte Ouvrière et du NPA, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou avaient été moins expli­cites, reje­tant dos à dos les deux can­di­dats fina­listes.

Six mois plus tard, tous ces braves gens mani­festent bras-des­sus, bras-des­sous, contre la poli­tique de… Emmanuel Macron !

Responsables ou irresponsables ?

Lundi 17 octobre 2022

Lola n’est pas ren­trée.

Vendredi der­nier, un père de famille s’in­quiète du retard de sa fille de 12 ans, pas encore ren­trée du col­lège après les cours. La mère de la fillette signale l’ab­sence à la police. C’est dans la soi­rée que son corps est retrou­vé dans une malle, des chiffres ins­crits sur sa peau.

Pourtant, Lola est bien ren­trée chez elle après le col­lège, les camé­ras l’at­testent. Elles montrent qu’une jeune femme a invi­té la fillette à sor­tir. Celle-ci hésite, puis accepte…

Vers 23 heures, dans la cour inté­rieure du bâti­ment, un SDF retrouve une boîte opaque. Celle-ci contient le corps de l’adolescente. Une autop­sie, qui sera réa­li­sée le len­de­main, révè­le­ra que Lola est morte asphyxiée. Des coups à la gorge lui ont été infli­gés post-mor­tem. Aussitôt, le par­quet de Paris ouvre une enquête pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec viol, actes de tor­ture et de bar­ba­rie et recel de cadavre.

Trois per­sonnes seront inter­pe­lées sur les lieux par les enquê­teurs, et puis une femme, same­di matin, à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). Cette der­nière, âgée d’une ving­taine d’années, a été recon­nue sur les vidéos des camé­ras de sur­veillance de l’immeuble. Elle s’ap­pelle Dahbia, on lui sup­pose d’of­fice des poten­tiels troubles psy­chia­triques. Fait notable : les quatre indi­vi­dus pla­cés en garde à vue sont tous nés en Algérie.

Mardi 18 octobre 2022

En France les syn­di­cats ont appe­lé à mani­fes­ter aujourd’­hui contre la vie chère, l’in­fla­tion et les pénu­ries d’éner­gie, que d’un autre côté ils entre­tiennent avec leurs grèves. En Allemagne et en Italie, ce sont d’autres genres de cor­tèges qui se sont for­més dans les rues : deux mani­fes­ta­tions ont en effet eu lieu ce wee­kend du 15 et 16 octobre à Rome et à Stuttgart contre la poli­tique de sanc­tions visant la Russie mais éga­le­ment les livrai­sons d’armes à l’Ukraine.

« Non à l’en­voi d’armes, non aux sanc­tions, oui à la diplo­ma­tie », pou­vait-on lire sur une pan­carte.

« + d’Italie, – d’OTAN » lisait-on sur une autre, sur les images fil­mées par l’Agence Ruptly, qui mon­traient des cen­taines de per­sonnes ras­sem­blées.

En même temps en Allemagne, plu­sieurs cen­taines de mani­fes­tants ont défi­lé le 16 octobre à Stuttgart pour expri­mer éga­le­ment leur désap­pro­ba­tion au sujet des livrai­sons d’armes à l’Ukraine et les sanc­tions visant Moscou. Les pro­tes­ta­taires dénon­çaient entre autres la hausse des prix de l’éner­gie, due selon eux à la poli­tique de sanc­tions envers la Russie, qui ruine l’é­co­no­mie européenne.

Mercredi 19 octobre 2022

Retour sur le ter­rible assas­si­nat de Lola. On connaît main­te­nant l’hor­rible scé­na­rio qui s’est dérou­lé ven­dre­di der­nier à Paris. Cependant, l’in­di­gna­tion n’est pas celle qu’on aurait pu en attendre. La plu­part des diri­geants poli­tiques non clas­sés à droite se sont en effet offus­qués que du RN à la droite des LR en pas­sant par Reconquête, les élec­teurs et les diri­geants aient été cho­qués par l’in­des­crip­tible mas­sacre de cette gamine de 12 ans par quatre algé­riens, dont la prin­ci­pale accu­sée aurait dû être expul­sée de France depuis plu­sieurs semaines… Eux semblent trou­ver cela nor­mal. Macron y va car­ré­ment le même jour d’un cou­plet rap­pe­lant « les crimes inex­cu­sables pour la France », oui mais, en 1961 en Algérie. On croit rêver !

Quelle dif­fé­rence avec Aylan, le bébé retrou­vé sur une plage d’Italie, avec Georges Floyd, tué par des poli­ciers aux USA, avec Adama Traoré la racaille morte étouf­fée au poste de police après son arres­ta­tion, avec Théo soi-disant bles­sé gra­ve­ment par un bâton poli­cier, et immé­dia­te­ment visi­té par François Hollande, toutes ces affaires ayant entraî­né des mani­fes­ta­tions de sou­tien, voire des émeutes.