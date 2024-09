Cette fois-ci, que nous concoctent-ils ?

• L’incursion de l’ar­mée ukrai­nienne en ter­ri­toire russe (région de Koursk) est un fias­co.

• Les res­sources déployées sur cette opé­ra­tion hasar­deuse manquent dans le Donbass où l’ar­mée russe accé­lère la libé­ra­tion des ter­ri­toires.

• Il est fort pro­bable que Donald Trump emporte la pro­chaine élec­tion pré­si­den­tielle, sinon l’État Profond ne ten­te­rait pas de le tuer. Or Trump a tou­jours annon­cé qu’il met­trait fin à cette guerre.

• La récente visite de Zelinsky aux États-Unis a été la visite de trop car il a fini par aga­cer l’Establishment amé­ri­cain.

• Par suite il est repar­ti bre­douille.

• Les diri­geants occi­den­taux favo­rables à cette guerre, sont tous en fin de man­dat ou à bout de course.

• Les opi­nions publiques euro­péennes ne sont plus favo­rables au sou­tien rui­neux et vain à l’Ukraine.

• Malgré les annonces péremp­toires de Bruno Lemaire(5), l’é­co­no­mie russe sup­porte bien l’ef­fort de guerre, ce qui n’est pas le cas de l’Occident.

• Cet Occident affai­bli assiste désor­mais à la mon­tée en puis­sance iné­luc­table des BRICS.

• Par voie de consé­quence, le dol­lar n’est plus la mon­naie impo­sée pour le com­merce mon­dial, et donc la créa­tion arti­fi­cielle et effré­née de dol­lars n’est plus pos­sible, ce qui per­met­tait aux États-Unis de sur­vivre avec un endet­te­ment abys­sal de 35 000 milliards.