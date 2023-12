Baisse du niveau scolaire et migration de masse

Die freie Welt titre même : PISA : Les pro­blèmes dans les écoles alle­mandes sont la consé­quence de l’im­mi­gra­tion de masse(4). Et plus loin : « Mais ce n’est que la par­tie émer­gée de l’i­ce­berg : aucun sys­tème sco­laire au monde ne peut main­te­nir ses normes lorsque des cen­taines de mil­liers d’é­lèves d’autres cultures arrivent sans com­pé­tences lin­guis­tiques.[ … ] Les lois alle­mandes ne sont tout sim­ple­ment pas appli­quées dans de nom­breuses familles, où la cha­ria s’ap­plique plus que les lois locales. »

Et en France ?

Cela fait des années que le niveau sco­laire recule. Plus per­sonne n’y prête atten­tion. Et puis on se console comme on peut. Le minis­tère de l’Éducation natio­nale se dédouane en avan­çant que la France ne fait pas excep­tion à la baisse géné­ra­li­sée des per­for­mances en culture mathé­ma­tique dans l’OCDE(5).

La Bien Pensance nous inter­dit de pen­ser que tout cela, c’est de la faute de l’im­mi­gra­tion de masse, puisque celle-ci reste une « chance pour la France ».

Dans la réa­li­té, l’é­cole de la République qui a ins­truit les Français, sélec­tion­né les meilleurs élé­ments, for­mé nos savants, est bien morte.

Déjà en 2020, nous dénon­cions la part du rap dans la baisse du niveau sco­laire(6).

Nos diri­geants se pro­tègent de tout cela. Ils ne sont pas sélec­tion­nés par des concours mais par le copi­nage. Notre ministre de l’Éducation natio­nale est l’ar­ché­type du reje­ton issu de la haute bour­geoi­sie pari­sienne qui ne fré­quente plus l’é­cole publique(7).

Georges Gourdin