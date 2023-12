Guy Marchand, le changement dans la continuité

Les médias ont relayé l’an­nonce du décès, à 86 ans, de Guy Marchand, l’ar­tiste aux mul­tiples talents : cla­ri­net­tiste, saxo­pho­niste, pia­niste, gui­ta­riste et chan­teur. Il avait ren­con­tré le suc­cès avec plu­sieurs chan­sons dont La Passionata (1965), Moi, je suis Tango (1975), Destinée(1) (1982) ou encore Chanteur de charme (2020).

Il avait éga­le­ment ren­con­tré le suc­cès en tant qu’ac­teur au ciné­ma. Il avait tour­né dans plus de 150 films et avait obte­nu un César (meilleur acteur dans un second rôle en 1982 avec Garde à vue).

La télé­vi­sion aus­si lui a bien réus­si avec notam­ment la série des Nestor Burma.

Mais pourquoi ne lit-on presque pas que Guy Marchand fut d’abord un soldat d’élite ?

Aucune image, pres­qu’au­cune men­tion de cette période pri­mor­diale de sa… des­ti­née ! Cela gêne­rait-il la Bien Pensance bobo parisienne ?

Guy Marchand fait son ser­vice mili­taire comme Élève Officier de Réserve (EOR) à l’École des Troupes Aéroportées de Pau (ETAP). Il est affec­té comme sous-lieu­te­nant dans un régi­ment du train aéro­por­té en 1962. Cela lui vau­dra d’être mis en sub­sis­tance pen­dant quelque temps au sein du 3e Régiment Étranger d’Infanterie(2), comme offi­cier de liai­son, lors de la guerre d’Algérie. Il intègre un temps la Légion étran­gère. Il indique avoir sau­té en para­chute 60 fois dans toute sa vie.

Guy Marchand dira lui-même : « Mais qu’est-ce qu’on s’est trom­pé sur moi ! » Alors que la presse conve­nue occulte cette période de sa vie, nous pen­sons qu’elle l’é­claire. Cette désin­vol­ture, cette pro­pen­sion aux défis, cette soif de liber­té sont déjà là dans ses jeunes années. Guy Marchand a fait sien cet adage : Le but, c’est le che­min.

Quel che­min par­cou­ru en une seule vie ! Guy Marchand a dérou­lé sa vie, et non pas celle qui conve­nait « aux autres ».