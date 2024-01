Drame de l’Ariège : toute l’horreur de la France moderne

Le pro­blème, c’est que ces « Gaulois réfrac­taires » — tou­jours selon la propre expres­sion du chef de l’État — réfrac­taires à son modèle mon­dia­liste, se lèvent tôt pour aller bos­ser et font tour­ner le pays : les bou­lan­gers, les méca­ni­ciens, les plom­biers, les maçons, les infir­mières, les coif­feurs et bien sûr les paysans.

L’oligarchie a trou­vé la parade : la mon­dia­li­sa­tion.

Elle importe, avec l’as­sen­ti­ment des syn­di­cats com­plices, de la main d’œuvre bon mar­ché et docile, et puis tant pis si elle est mal for­mée et si elle génère une forte crois­sance de la vio­lence, du moment qu’elle génère la crois­sance des pro­fits. Alors que les agri­cul­teurs de plu­sieurs pays euro­péens crient leur déses­poir, l’Europe de Bruxelles ouvre grand ses portes aux pro­duits agri­coles du Chili(2). Rien à cirer ! Dans le modèle de l’o­li­gar­chie, tous ces emmer­deurs doivent mou­rir. Certes c’est dif­fi­cile, comme le sou­lève Macron, mais il a bien l’in­ten­tion d’y par­ve­nir de mul­tiples façons.

Alexandra Sonac et sa fille sont mortes parce-qu’elles ne vou­laient pas mou­rir. Il eût été bien plus dis­cret qu’elle se sui­ci­dât dans l’in­dif­fé­rence géné­rale comme tant de pay­san. Mais pas elle ! Alexandra Sonac est morte en Résistance, au combat !

Échec de la politique agricole européenne

Les pay­sans fran­çais subissent lour­de­ment les dérives libre-échan­gistes (c’est bien le cas de le dire) de l’Europe de Bruxelles. Certes les euro­tech­no­crates arguent que l’a­gri­cul­ture fran­çaise reçoit la part la plus éle­vée des sub­ven­tions euro­péennes à l’agriculture.

Oui, mais :

• pour quel résul­tat ?

• la France verse à Bruxelles plus d’argent qu’elle n’en reçoit.

L’argent des contri­buables ali­mente les caisses de Bruxelles qui le redis­tri­bue aux grands céréa­liers fran­çais afin d’en­trer dans le modèle mon­dia­li­sé concoc­té à Washington et Bruxelles. Ces grands céréa­liers ver­rouillent la FNSEA(3) et musèlent par suite les pay­sans qui ne veulent pas de ce modèle exten­sif et mortifère.

Immigration massive, délinquante et impunie

Ce n’est pas tout ! L’horreur de ce drame est exa­cer­bée par les cir­cons­tances de la mort d’Alexandra Sonac et de sa fille. Celles-ci sont mortes écra­sées par une voi­ture pilo­tée à grande vitesse par des délin­quants tra­fi­quants de ciga­rettes entre Andorre et la France.

Ce n’est pas fini. L’horreur est aggra­vée lors­qu’on apprend que les conduc­teurs de ce bolide sont des immi­grés clan­des­tins délin­quants qui auraient dû être expul­sés : ils étaient tous deux sou­mis à une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) depuis deux ans.

L’horreur monte encore d’un cran quand on apprend que ces délin­quants pilo­taient une puis­sante BMW de 70 000 euros que la famille Sonac n’au­rait jamais pu se payer après toute une vie de labeur.

Ces délin­quants tiennent le haut du pavé car ils trichent. Ils trichent sur tout. Comble de cette hor­reur : le véhi­cule n’é­tait pas assu­ré !

Dans cette France moderne, ce sont les tri­cheurs qui gagnent… et qui tuent.

Sentiment d’impuissance

Tout ceci est insup­por­table ! Alors com­ment s’en sor­tir ? Le mou­ve­ment des Gilets Jaunes n’est pas allé jus­qu’au bout. C’est com­pli­qué car le Système a tout ver­rouillé : tous les par­tis poli­tiques pré­sents à l’Assemblée natio­nale, les syn­di­cats, bien sûr les médias.

Tous les dépu­tés avaient obser­vé une minute de silence pour la mort du petit délin­quant Nahel(4) qui n’a­vait pas res­pec­té un contrôle de police. Mais pas d’hom­mage pour Alexandra Sonac et sa fille :