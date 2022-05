Retour aux Tourrades pour les Gilets Jaunes de Cannes – Antibes

Après plus de 3 années de pré­sence opi­niâtre aux ronds-points de la Victoire à Mougins et de Provence à Antibes (lire 3 années des Gilets Jaunes de Cannes-Antibes : devoir de résis­tance du 18 novembre 2021), les Gilets Jaunes de Cannes – Antibes sont reve­nus à… Cannes ! Plus pré­ci­sé­ment sur le sec­teur des Tourrades (près de l’aé­ro­port de Cannes-Mandelieu).

Bien leur en a pris car ce renou­veau leur a appor­té plu­sieurs titres de satis­fac­tion :

• accueil bien­veillant des auto­mo­bi­listes,

• dis­tri­bu­tion réus­sie de tous les tracts (voir ci-des­sous),

• plus de confort et d’es­pace pour ins­tal­ler le QG de campagne.