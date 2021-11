« Nos îles », de tout cœur j’y suis

« Nos îles » sont un monde habitué à l’éloignement

2009, Élie Domota, s’é­rige en lea­der oppor­tu­niste du mou­ve­ment d’un nom deve­nu célèbre ‘’LKP’’, Liyannaj Kont Pwofitasyon, en Créole, (« Collectif contre l’ex­ploi­ta­tion »). Durant cet épi­sode de grève qui blo­qua les Antilles, ce per­son­nage haut en cou­leur (sans jeu de mot), a par­fai­te­ment résu­mé la situa­tion dans les ter­ri­toires d’Outre-Mer. En pas­sant par la Martinique, la Guyane et sau­tant d’un pas de géant vers la Réunion, la vie des com­mu­nau­tés extra-métro­po­li­taines est diri­gée par des per­son­nages n’ayant aucune réelle connais­sance de la culture insu­laire. L’ombre des admi­nis­tra­teurs jaco­bins est tou­jours pré­sente tel un spectre sur les esprits, et entache les échanges entre ceux qui font de leur terre ances­trale la source de leurs reve­nus jour­na­liers et ceux qui n’y voient que des plages paradisiaques.

Aujourd’hui le retour aux bar­ri­cades est de fait. Les reven­di­ca­tions n’ont guère évo­lué mais s’y est ajou­tée la lutte pour la défense de la Liberté mena­cée par la vac­ci­na­tion obli­ga­toire et le passe numé­rique de la honte. Des mai­sons, des véhi­cules s’embrasent lors d’é­chauf­fou­rées dignes d’un film de guerre. Les flammes proches per­turbent la quié­tude de ceux qui sou­haitent conti­nuer à vivre pai­si­ble­ment sous les tro­piques à l’ombre des palé­tu­viers. Mais l’ad­mi­nis­tra­tion pari­sienne ne l’en­tend pas ainsi.

Exemple avec le pré­fet Alexandre Rochatte (illus­tra­tion ci-des­sus), cet hur­lu­ber­lu d’énarque man­da­té par le roi de Paris, qui a déci­dé d’un couvre-feu, sous pré­texte d’émeutes… Mais pour­quoi donc le peuple s’émeut-il autant ?

Le chô­mage est à niveau que même les baro­mètres ne peuvent plus mesu­rer, les prix sont si éle­vés qu’il faut des échelles (aux Guadeloupéens), pour les atteindre. L’essence de par son prix revient à l’équivalence d’un plat de caviar au regard du coût de la vie, les soins ne sont pro­di­gués que si tout va bien et le manque de per­son­nel hos­pi­ta­lier est plus criant ici encore qu’en Métropole. La seule pré­oc­cu­pa­tion des élites, c’est de main­te­nir le cou­vercle sur la mar­mite (Le Chaudron) pour pré­ser­ver les pay­sages de cartes pos­tales que chaque tou­riste venu sur le sol antillais, guya­nais ou réunion­nais, se doit d’envoyer, pour confir­mer à ces proches qu’ils étaient bien là…

Mais la véri­té est tout autre. « Nos ter­ri­toires » ou « nos îles », comme disent les métros, est un monde habi­tué à l’é­loi­gne­ment. Ces sols iliens ne sont que des terres loin­taines avec des obli­ga­tions et des droits dif­fé­rents des nôtres. Guada, pour ne citer que cette mer­veilleuse île, est dans mes veines depuis plus de 20 ans. J’y suis allé très sou­vent et à Gosier des ami(e)s m’attendent avec une impa­tience redou­blée après chaque appel vers eux. En 2009, j’ai croi­sé leurs manifs, vécu leurs blo­cages et, franchement,k de tout cœur j’y étais… Et de tout cœur j’y suis encore.

Phylippe Marécaux