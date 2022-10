Épandages aériens massifs ce matin dans le ciel de la Côte d’Azur

La Côte d’Azur doit son nom à la cou­leur de son ciel. Oui, mais c’est de moins en moins sou­vent le cas car notre beau ciel d’a­zur est doré­na­vant zébré de trai­nées arti­fi­cielles.

Ces trai­nées per­sis­tantes sont consé­cu­tives aux épan­dages chi­miques aériens (en Anglais : « chem­trail ») qu’il est dif­fi­cile à pré­sent d’ignorer.

Je fus moi-même long­temps scep­tique sur ces trai­nées, mais je me suis ren­du à l’é­vi­dence :

• en me ren­sei­gnant, par exemple sur le site de l’ACSEIPICA, Association Citoyenne pour le Suivi, l’Étude et l’Information sur les Programmes d’Interventions Climatiques et Atmosphériques,

• en vision­nant le film Bye Bye Blue Sky (ver­sion longue, ver­sion courte),

• en lisant le livre de Claire Séverac La Guerre Secrète contre les Peuples,

• en réflé­chis­sant un petit peu car je ne com­pre­nais pas pour­quoi le ciel est par­fois par­fai­te­ment imma­cu­lé et le len­de­main à la même heure, au même endroit, il est qua­drillé de ces trai­nées blanches persistantes.