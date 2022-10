Nouvelle causerie à Toulon : Rome ou Babel

À l’heure des migra­tions de masse, des pan­dé­mies mon­diales et des mul­ti­na­tio­nales omni­po­tentes, la notion d’en­ra­ci­ne­ment semble vouée à la rin­gar­dise. Pour beau­coup de chré­tiens, elle paraît s’op­po­ser de plus en plus à l’im­pé­ra­tif de fra­ter­ni­té uni­ver­selle. L’idée s’im­pose qu’il fau­drait choi­sir entre la patrie du ciel et la patrie ter­restre, qu’il serait urgent de dépas­ser les fron­tières pour réa­li­ser l’u­ni­té du genre humain. L’universalisme semble n’être plus qu’un autre nom du mon­dia­lisme.

Pour Laurent Dandrieu, cette vision est en contra­dic­tion avec l’es­sence même du catho­li­cisme, reli­gion de l’in­car­na­tion. Une contra­dic­tion aus­si avec l’i­dée même d’u­ni­ver­sa­lisme chré­tien, uni­té spi­ri­tuelle qui a tou­jours mar­ché main dans la main avec l’at­ta­che­ment de l’Église à la diver­si­té des peuples et des cultures.

À contre-cou­rant des oppo­si­tions binaires, Dandrieu renou­velle de fond en comble le sujet, appuyé sur un impo­sant tra­vail de recherche et une ana­lyse pré­cise des textes catho­liques. Ouvrant un débat vital pour l’a­ve­nir du chris­tia­nisme, il défend l’i­dée qu’en oubliant l’es­prit de la Pentecôte au pro­fit de son exact contraire qu’est la ten­ta­tion de Babel, l’Église prê­te­rait la main à son pire enne­mi, ce mon­dia­lisme qui vise à arra­cher l’homme à tous ses liens, cultu­rels, his­to­riques, humains et religieux.