Le Café Histoire de Toulon : c’est reparti !

Dans le cadre de la com­mé­mo­ra­tion du Bicentenaire de la mort de Napoléon, les édi­tions Onésime2000 publient l’ou­vrage « Napoléon et les pro­tes­tants », dans lequel l’auteur, Alain Joly théo­lo­gien et his­to­rien, évoque les rap­ports de Napoléon avec la com­mu­nau­té pro­tes­tante au des­tin inti­me­ment lié à celui de l’Histoire de France et à l’Europe. Dès 1802 Napoléon orga­ni­sa les cultes non-catho­liques en France. Si beau­coup de pro­tes­tants fran­çais virent en lui une figure pro­vi­den­tielle au sens théo­lo­gique du terme, ce ne fut pas le cas ailleurs en Europe, par­ti­cu­liè­re­ment en Allemagne. Quelle appré­cia­tion Napoléon avait-il des pro­tes­tants, de leurs doc­trines et de leurs idées ? Ses actions et sa com­pré­hen­sion de l’Histoire furent-elles en contra­dic­tion ou en réso­nance avec les prin­cipes des héri­tiers de Luther et de Calvin ? Quel était l’intérêt de Napoléon à se fidé­li­ser cette com­mu­nau­té ? Autant de ques­tions qu’ Alain Joly abor­de­ra pour les Amis du Graal.

En début de cau­se­rie, le pas­teur Joly nous sera pré­sen­té par l’ab­bé Fabrice Loiseau.