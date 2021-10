Au pas de tir, numérotez-vous !

Éric Zemmour — qui n’a pas fait son ser­vice natio­nal — vient de faire les frais de cette incul­ture mili­taire propre au Français moyen.

Certes, sur un salon de l’ar­me­ment, on peut sup­po­ser que l’arme n’est pas char­gée, mais deuxième règle élé­men­taire, ne pas faire confiance et véri­fier soi-même que l’arme n’est pas appro­vi­sion­née, chargée.

Ceci-dit, que celui qui n’a jamais tiré me jette la pre­mière salve.

• On se sou­vient par exemple de la « Fusillade de Carcassonne » en 2008. Au cours d’une jour­née portes-ouvertes, des com­man­dos para­chu­tistes du 3e RPIMa simu­laient une prise d’otages. Seize per­sonnes, dont cinq enfants, ont été tou­chées par un tir en rafale de fusil FAMAS char­gé de balles réelles, par acci­dent. Un ser­gent avait lais­sé des balles réelles dans un char­geur de car­touches à blanc.

• Plus récem­ment, ce 22 octobre, l’ac­teur Alec Baldwin tue à bout por­tant la pho­to­graphe Halyna Hutchins sur le tour­nage d’un western.

Ainsi, tous les ans, de nom­breux acci­dents sur­viennent. Tel enfant qui se tue en décou­vrant l’arme cachée dans le tiroir de la table de nuit. Tel chas­seur tuant son chien pen­sant tirer sur un lapin.

Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au pays qui a inven­té le ser­vice mili­taire pour tous (les hommes), en 1798.

Seules les forces de l’ordre ont le droit à la vio­lence légi­time. Droit qu’elles n’u­ti­lisent plus pour notre défense. Elles pré­fèrent gar­der l’arme dans l’é­tui que ris­quer de se retrou­ver au tri­bu­nal pour bavure.

Par contre, pour les ambian­ceurs de nos ban­lieues et autres gué­rille­ros urbains, le manie­ment des Kalashnikovs et autres mor­tiers n’a plus de secret.

Un peuple ne doit pas res­ter dans l’i­gno­rance. Puisque l’État est défaillant en la matière, les Français doivent se réap­pro­prier l’u­sage des armes.

Il existe de nom­breux clubs de tirs où, avec pro­fes­sion­na­lisme et sérieux, les uti­li­sa­tions d’armes, du pis­to­let à la cara­bine, vous seront ensei­gnées. Renseignez-vous si vous ne vou­lez pas un jour pas­ser l’arme à gauche.

Michel Lebon

