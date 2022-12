C’est Noël, c’est Noël !

Nos dirigeants s’efforcent avec constance de gommer notre culture et donc nos traditions

Parmi celles-ci, Noël est tou­jours sous le feu de nos élites mon­dia­listes qui y voient un sym­bole chré­tien qu’il faut effa­cer dans une socié­té isla­mo-com­pa­tible. Voilà pour­quoi la Justice a som­mé les mai­ries de Béziers et Perpignan de reti­rer les crèches de Noël qui avaient été ins­tal­lées dans les mai­ries. Pour la Ligue des Droits de l’Homme, « la crèche doit être à l’église », pas à la mai­rie. Cette même Justice est inca­pable de faire res­pec­ter les règles laïques dans les crèches publiques ou dans les écoles, par exemple.

Autre exemple La Fondation de France gomme doré­na­vant le mot Noël de ses car­tons de vœux et sou­haite de « Joyeuses Fêtes », tout court :

Mais « Joyeuses Fêtes » de Quoi ?

Nous rap­pe­lons à nos diri­geants incultes et tyran­niques que Noël est un sym­bole mul­ti-mil­lé­naire qui remonte à bien plus loin encore que la célé­bra­tion de la nais­sance de Jésus. Les pre­miers Chrétiens ont eu l’in­tel­li­gence — que n’ont plus nos zéla­teurs laï­cards — de caler la célé­bra­tion de la nais­sance du Fils de Dieu sur la date du rite païen du sol­stice d’hi­ver, lui-même sym­bole de renou­veau et de renaissance.

Il est bon de rap­pe­ler cette année encore quelques fon­da­men­taux à pro­pos de Noël. Voilà pour­quoi nous repu­blions ces quatre articles ci-des­sous qui contri­bue­ront à conso­li­der les connais­sances des uns, éveiller les consciences des autres et éclai­rer les cer­veaux assom­bris de nos pseu­do-élites décadentes.